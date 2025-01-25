https://ria.ru/20250125/moldavija-1995444248.html

Украинец дал взятку, чтобы не попасть в ВСУ, но был отправлен на передовую

Украинец дал взятку, чтобы не попасть в ВСУ, но был отправлен на передовую - РИА Новости, 25.01.2025

Украинец дал взятку, чтобы не попасть в ВСУ, но был отправлен на передовую

Пленный украинский солдат рассказал, что пытался откупиться от попадания в ряды ВСУ и сбежать в Молдавию, однако сотрудники военкомата, несмотря на полученную... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T10:21:00+03:00

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2025-01-25T10:21:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Пленный украинский солдат рассказал, что пытался откупиться от попадания в ряды ВСУ и сбежать в Молдавию, однако сотрудники военкомата, несмотря на полученную взятку, в тот же день отправили его на передовую, видео показаний пленного есть в распоряжении РИА Новости. "Я не хотел оказаться в ВСУ. Мои родители - фермеры в Беляевке (населенный пункт в Одесской области - ред.), они дали взятку тцкшникам (сотрудники территориального центра комплектования ВСУ - ред.), чтобы я переехал через Днестр в Молдову. Но пока мы ехали, они остановили автобус, и тцкшники забрали меня. Одели на меня форму и привезли к Орехову (населенный пункт в Запорожской области, находящийся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения сторон – ред.)", - рассказал пленный.

https://ria.ru/20240921/plennyy-1973967467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, одесская область, днестр, молдавия, вооруженные силы украины