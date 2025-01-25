https://ria.ru/20250125/moldavija-1995444248.html
Украинец дал взятку, чтобы не попасть в ВСУ, но был отправлен на передовую
Украинец дал взятку, чтобы не попасть в ВСУ, но был отправлен на передовую - РИА Новости, 25.01.2025
Украинец дал взятку, чтобы не попасть в ВСУ, но был отправлен на передовую
Пленный украинский солдат рассказал, что пытался откупиться от попадания в ряды ВСУ и сбежать в Молдавию, однако сотрудники военкомата, несмотря на полученную... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T10:21:00+03:00
2025-01-25T10:21:00+03:00
2025-01-25T10:21:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Пленный украинский солдат рассказал, что пытался откупиться от попадания в ряды ВСУ и сбежать в Молдавию, однако сотрудники военкомата, несмотря на полученную взятку, в тот же день отправили его на передовую, видео показаний пленного есть в распоряжении РИА Новости. "Я не хотел оказаться в ВСУ. Мои родители - фермеры в Беляевке (населенный пункт в Одесской области - ред.), они дали взятку тцкшникам (сотрудники территориального центра комплектования ВСУ - ред.), чтобы я переехал через Днестр в Молдову. Но пока мы ехали, они остановили автобус, и тцкшники забрали меня. Одели на меня форму и привезли к Орехову (населенный пункт в Запорожской области, находящийся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения сторон – ред.)", - рассказал пленный.
https://ria.ru/20240921/plennyy-1973967467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, днестр, молдавия, вооруженные силы украины
В мире, Одесская область, Днестр, Молдавия, Вооруженные силы Украины
Украинец дал взятку, чтобы не попасть в ВСУ, но был отправлен на передовую
Пленный украинец рассказал, как дал взятку, но все равно попал на передовую