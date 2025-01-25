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Украинец дал взятку, чтобы не попасть в ВСУ, но был отправлен на передовую - РИА Новости, 25.01.2025
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10:21 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/moldavija-1995444248.html
Украинец дал взятку, чтобы не попасть в ВСУ, но был отправлен на передовую
Украинец дал взятку, чтобы не попасть в ВСУ, но был отправлен на передовую - РИА Новости, 25.01.2025
Украинец дал взятку, чтобы не попасть в ВСУ, но был отправлен на передовую
Пленный украинский солдат рассказал, что пытался откупиться от попадания в ряды ВСУ и сбежать в Молдавию, однако сотрудники военкомата, несмотря на полученную... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T10:21:00+03:00
2025-01-25T10:21:00+03:00
в мире
одесская область
днестр
молдавия
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Пленный украинский солдат рассказал, что пытался откупиться от попадания в ряды ВСУ и сбежать в Молдавию, однако сотрудники военкомата, несмотря на полученную взятку, в тот же день отправили его на передовую, видео показаний пленного есть в распоряжении РИА Новости. "Я не хотел оказаться в ВСУ. Мои родители - фермеры в Беляевке (населенный пункт в Одесской области - ред.), они дали взятку тцкшникам (сотрудники территориального центра комплектования ВСУ - ред.), чтобы я переехал через Днестр в Молдову. Но пока мы ехали, они остановили автобус, и тцкшники забрали меня. Одели на меня форму и привезли к Орехову (населенный пункт в Запорожской области, находящийся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения сторон – ред.)", - рассказал пленный.
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одесская область
днестр
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в мире, одесская область, днестр, молдавия, вооруженные силы украины
В мире, Одесская область, Днестр, Молдавия, Вооруженные силы Украины
Украинец дал взятку, чтобы не попасть в ВСУ, но был отправлен на передовую

Пленный украинец рассказал, как дал взятку, но все равно попал на передовую

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Пленный украинский солдат рассказал, что пытался откупиться от попадания в ряды ВСУ и сбежать в Молдавию, однако сотрудники военкомата, несмотря на полученную взятку, в тот же день отправили его на передовую, видео показаний пленного есть в распоряжении РИА Новости.
"Я не хотел оказаться в ВСУ. Мои родители - фермеры в Беляевке (населенный пункт в Одесской области - ред.), они дали взятку тцкшникам (сотрудники территориального центра комплектования ВСУ - ред.), чтобы я переехал через Днестр в Молдову. Но пока мы ехали, они остановили автобус, и тцкшники забрали меня. Одели на меня форму и привезли к Орехову (населенный пункт в Запорожской области, находящийся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения сторон – ред.)", - рассказал пленный.
Украинский солдат о том, как попал в плен - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
"Думали, что подкрепление". Украинский солдат рассказал, как попал в плен
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В миреОдесская областьДнестрМолдавияВооруженные силы Украины
 
 
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