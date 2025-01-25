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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 25.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Подразделения группы "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах Змеевки, Токаревки, Новопокровки, Антоновки и Работино, ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, сообщил... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T05:16:00+03:00
2025-01-25T05:16:00+03:00
2025-01-25T05:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
работино
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Подразделения группы "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах Змеевки, Токаревки, Новопокровки, Антоновки и Работино, ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки Андрей Курдюк. "Подразделения группы войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Змеевки, Токаревки, Новопокровки, Антоновки и Работино. Противник потерял до 40 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - сказал Курдюк.
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работино, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Работино, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
ВСУ потеряли до 40 военных в зоне действия группировки "Днепр"