https://ria.ru/20250125/minoborony-1995429979.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 25.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

Подразделения группы "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах Змеевки, Токаревки, Новопокровки, Антоновки и Работино, ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, сообщил... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T05:16:00+03:00

2025-01-25T05:16:00+03:00

2025-01-25T05:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

работино

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Подразделения группы "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах Змеевки, Токаревки, Новопокровки, Антоновки и Работино, ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки Андрей Курдюк. "Подразделения группы войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Змеевки, Токаревки, Новопокровки, Антоновки и Работино. Противник потерял до 40 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - сказал Курдюк.

https://ria.ru/20250125/vertolet-1995429802.html

работино

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работино, вооруженные силы украины