https://ria.ru/20250125/migrant-1995466875.html

США будут ежедневно высылать нелегальных мигрантов из страны, сообщили СМИ

США будут ежедневно высылать нелегальных мигрантов из страны, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.01.2025

США будут ежедневно высылать нелегальных мигрантов из страны, сообщили СМИ

Нелегальных мигрантов будут высылать военными самолетами из США на ежедневной основе, сообщил куратор по вопросам безопасности границ США Томас Хоман в интервью РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T15:16:00+03:00

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Нелегальных мигрантов будут высылать военными самолетами из США на ежедневной основе, сообщил куратор по вопросам безопасности границ США Томас Хоман в интервью телеканалу ABC.Ранее Институт миграции Гватемалы сообщал, что два самолета ВВС США доставили в Гватемалу первую после вступления Дональда Трампа в должность президента партию депортированных нелегальных мигрантов. В свою очередь телеканал NBC сообщал, что Мексика отказала США в приеме военного самолета, перевозившего нелегальных мигрантов."Хоман заявил, что спустя всего несколько дней после инаугурации Трампа власти США впервые в истории использовали военные самолеты для перевозки мигрантов обратно в их родную страну и теперь это будет происходить ежедневно", - указывает телеканал.Как отмечает телеканал, Хоман добавил, что с приходом Трампа миграционное ведомство США получило возможность арестовать любого из около 11 миллионов мигрантов, находящихся в стране без соответствующих документов, а не только тех, кто представляет угрозу нацбезопасности.В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.В пятницу пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США в рамках масштабной операции по борьбе с миграцией уже задержали 538 нелегалов, включая подозреваемого в терроризме, а также депортировали сотни мигрантов.

https://ria.ru/20250125/deportatsiya-1995421650.html

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сша, в мире, мексика, дональд трамп, nbc