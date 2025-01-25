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В Кремлевском дворце проходит концерт в честь 270-летия МГУ - РИА Новости, 25.01.2025
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18:15 25.01.2025 (обновлено: 18:31 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/mgu-1995481245.html
В Кремлевском дворце проходит концерт в честь 270-летия МГУ
В Кремлевском дворце проходит концерт в честь 270-летия МГУ - РИА Новости, 25.01.2025
В Кремлевском дворце проходит концерт в честь 270-летия МГУ
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова отмечает 270-летие, в честь юбилея вуза в Кремлевском дворце проходит праздничный концерт,... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T18:15:00+03:00
2025-01-25T18:31:00+03:00
общество
россия
владимир путин
виктор садовничий
дмитрий чернышенко
мгу имени м. в. ломоносова
москва
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова отмечает 270-летие, в честь юбилея вуза в Кремлевском дворце проходит праздничный концерт, передает корреспондент РИА Новости. Перед концертом гости мероприятия могли изучить баннеры и исторические документы, чтобы узнать, как развивался МГУ. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко зачитал поздравление, которое направил президент РФ Владимир Путин по случаю юбилея вуза. Глава государства отметил, что МГУ стал одним из символов России, завоевал заслуженный авторитет и признание в мире. Ректор университета Виктор Садовничий, в свою очередь, поблагодарил президента за поддержку. "Я рад возможности с этой трибуны поблагодарить президента Российской Федерации, председателя попечительского совета Московского университета Владимира Владимировича Путина за неизменную поддержку и заверить его в нашей готовности и дальше служить Отечеству верой и правдой", - сказал Садовничий. В Кремлевский дворец приехали многие ректоры зарубежных филиалов вуза, в том числе глава российско-китайского университета, который учредили МГУ и Пекинский политехнический институт. "При поддержке МГУ мы и дальше будем развивать совместные научные исследования, готовить кадры, а также укреплять обмен между Россией и Китаем в области культуры, науки и образования", - сказал ректор университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне Ли Хэчжан. В ходе концерта академический хор МГУ и Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова исполнили студенческий гимн. Ежегодно 25 января отмечается в том числе и День российского студенчества.
https://ria.ru/20250125/putin-1995476574.html
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РИА Новости
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Празднование 270-летия МГУ в Кремлевском дворце
Празднование 270-летия МГУ проходит в Кремлевском дворце, передает корреспондент РИА Новости
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общество, россия, владимир путин, виктор садовничий, дмитрий чернышенко, мгу имени м. в. ломоносова, москва
Общество, Россия, Владимир Путин, Виктор Садовничий, Дмитрий Чернышенко, МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва
В Кремлевском дворце проходит концерт в честь 270-летия МГУ

В Кремлевском дворце проходит праздничный концерт в честь 270-летия МГУ

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова отмечает 270-летие, в честь юбилея вуза в Кремлевском дворце проходит праздничный концерт, передает корреспондент РИА Новости.
Перед концертом гости мероприятия могли изучить баннеры и исторические документы, чтобы узнать, как развивался МГУ.
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Путин назвал МГУ одним из символов России
Вчера, 17:26
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко зачитал поздравление, которое направил президент РФ Владимир Путин по случаю юбилея вуза. Глава государства отметил, что МГУ стал одним из символов России, завоевал заслуженный авторитет и признание в мире.
Ректор университета Виктор Садовничий, в свою очередь, поблагодарил президента за поддержку.
"Я рад возможности с этой трибуны поблагодарить президента Российской Федерации, председателя попечительского совета Московского университета Владимира Владимировича Путина за неизменную поддержку и заверить его в нашей готовности и дальше служить Отечеству верой и правдой", - сказал Садовничий.
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Путин призвал МГУ отстаивать лидерские позиции
24 января, 16:18
В Кремлевский дворец приехали многие ректоры зарубежных филиалов вуза, в том числе глава российско-китайского университета, который учредили МГУ и Пекинский политехнический институт.
"При поддержке МГУ мы и дальше будем развивать совместные научные исследования, готовить кадры, а также укреплять обмен между Россией и Китаем в области культуры, науки и образования", - сказал ректор университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне Ли Хэчжан.
В ходе концерта академический хор МГУ и Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова исполнили студенческий гимн.
Ежегодно 25 января отмечается в том числе и День российского студенчества.
Путин вместе с ректором МГУ Садовничим посетил музей истории университета - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Путин посетил музей истории МГУ
24 января, 15:36
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинВиктор СадовничийДмитрий ЧернышенкоМГУ имени М. В. ЛомоносоваМосква
 
 
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