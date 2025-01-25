В Кремлевском дворце проходит концерт в честь 270-летия МГУ
В Кремлевском дворце проходит праздничный концерт в честь 270-летия МГУ
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова отмечает 270-летие, в честь юбилея вуза в Кремлевском дворце проходит праздничный концерт, передает корреспондент РИА Новости.
Перед концертом гости мероприятия могли изучить баннеры и исторические документы, чтобы узнать, как развивался МГУ.
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко зачитал поздравление, которое направил президент РФ Владимир Путин по случаю юбилея вуза. Глава государства отметил, что МГУ стал одним из символов России, завоевал заслуженный авторитет и признание в мире.
Ректор университета Виктор Садовничий, в свою очередь, поблагодарил президента за поддержку.
"Я рад возможности с этой трибуны поблагодарить президента Российской Федерации, председателя попечительского совета Московского университета Владимира Владимировича Путина за неизменную поддержку и заверить его в нашей готовности и дальше служить Отечеству верой и правдой", - сказал Садовничий.
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В Кремлевский дворец приехали многие ректоры зарубежных филиалов вуза, в том числе глава российско-китайского университета, который учредили МГУ и Пекинский политехнический институт.
"При поддержке МГУ мы и дальше будем развивать совместные научные исследования, готовить кадры, а также укреплять обмен между Россией и Китаем в области культуры, науки и образования", - сказал ректор университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне Ли Хэчжан.
В ходе концерта академический хор МГУ и Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова исполнили студенческий гимн.
Ежегодно 25 января отмечается в том числе и День российского студенчества.
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