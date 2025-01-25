https://ria.ru/20250125/mgu-1995481245.html

В Кремлевском дворце проходит концерт в честь 270-летия МГУ

В Кремлевском дворце проходит концерт в честь 270-летия МГУ - РИА Новости, 25.01.2025

В Кремлевском дворце проходит концерт в честь 270-летия МГУ

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова отмечает 270-летие, в честь юбилея вуза в Кремлевском дворце проходит праздничный концерт,... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T18:15:00+03:00

2025-01-25T18:15:00+03:00

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общество

россия

владимир путин

виктор садовничий

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова отмечает 270-летие, в честь юбилея вуза в Кремлевском дворце проходит праздничный концерт, передает корреспондент РИА Новости. Перед концертом гости мероприятия могли изучить баннеры и исторические документы, чтобы узнать, как развивался МГУ. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко зачитал поздравление, которое направил президент РФ Владимир Путин по случаю юбилея вуза. Глава государства отметил, что МГУ стал одним из символов России, завоевал заслуженный авторитет и признание в мире. Ректор университета Виктор Садовничий, в свою очередь, поблагодарил президента за поддержку. "Я рад возможности с этой трибуны поблагодарить президента Российской Федерации, председателя попечительского совета Московского университета Владимира Владимировича Путина за неизменную поддержку и заверить его в нашей готовности и дальше служить Отечеству верой и правдой", - сказал Садовничий. В Кремлевский дворец приехали многие ректоры зарубежных филиалов вуза, в том числе глава российско-китайского университета, который учредили МГУ и Пекинский политехнический институт. "При поддержке МГУ мы и дальше будем развивать совместные научные исследования, готовить кадры, а также укреплять обмен между Россией и Китаем в области культуры, науки и образования", - сказал ректор университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне Ли Хэчжан. В ходе концерта академический хор МГУ и Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова исполнили студенческий гимн. Ежегодно 25 января отмечается в том числе и День российского студенчества.

https://ria.ru/20250125/putin-1995476574.html

https://ria.ru/20250124/mgu-1995354167.html

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Празднование 270-летия МГУ в Кремлевском дворце Празднование 270-летия МГУ проходит в Кремлевском дворце, передает корреспондент РИА Новости 2025-01-25T18:15 true PT0M36S

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общество, россия, владимир путин, виктор садовничий, дмитрий чернышенко, мгу имени м. в. ломоносова, москва