https://ria.ru/20250125/metro-1995496009.html
В Москве обновили правила пользования метро
В Москве обновили правила пользования метро - РИА Новости, 25.01.2025
В Москве обновили правила пользования метро
Правила пользования метро обновились в Москве для обеспечения более безопасных и комфортных поездок, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T21:54:00+03:00
2025-01-25T21:54:00+03:00
2025-01-25T22:45:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правила пользования метро обновились в Москве для обеспечения более безопасных и комфортных поездок, сообщил столичный департамент транспорта. "Мы сделали ваши поездки еще безопаснее и комфортнее, обновив правила пользования метро", - говорится в Telegram-канале ведомства. В обновленных правилах указывается, чтобы велосипеды и средства индивидуальной мобильности, кроме детских, перевозили только в чехлах или упаковках, чтобы пассажиры не передвигались по территории станций и подуличных переходах метро на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других средствах. "Не открывайте двери вагонов во время движения и остановок, а также не препятствуйте их открытию и закрытию на станциях. Входите и выходите только после полного открытия дверей вагона и не задерживайте отправление поезда... Заботьтесь о своем здоровье и безопасности других пассажиров. Не курите в метро, не используйте электронные устройства и устройства для нагревания табака", - добавило ведомство. Кроме того, чтобы сделать поездки с животными еще безопаснее и комфортнее, перевозить их нужно в клетках, специальных контейнерах и сумках. Исключением являются собаки-проводники на поводке — они сопровождают слабовидящих и незрячих пассажиров."Давайте сделаем поездки еще более комфортными. Слушайте аудио и смотрите видео в наушниках", - добавили в ведомстве.
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общество, москва, метро, россия
Общество, Москва, Метро, Россия
В Москве обновили правила пользования метро
В Москве обновили правила пользования метро для безопасных поездок
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Правила пользования метро обновились в Москве для обеспечения более безопасных и комфортных поездок, сообщил столичный департамент транспорта
.
"Мы сделали ваши поездки еще безопаснее и комфортнее, обновив правила пользования метро", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В обновленных правилах указывается, чтобы велосипеды и средства индивидуальной мобильности, кроме детских, перевозили только в чехлах или упаковках, чтобы пассажиры не передвигались по территории станций и подуличных переходах метро на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других средствах.
"Не открывайте двери вагонов во время движения и остановок, а также не препятствуйте их открытию и закрытию на станциях. Входите и выходите только после полного открытия дверей вагона и не задерживайте отправление поезда... Заботьтесь о своем здоровье и безопасности других пассажиров. Не курите в метро, не используйте электронные устройства и устройства для нагревания табака", - добавило ведомство.
Кроме того, чтобы сделать поездки с животными еще безопаснее и комфортнее, перевозить их нужно в клетках, специальных контейнерах и сумках. Исключением являются собаки-проводники на поводке — они сопровождают слабовидящих и незрячих пассажиров.
"Давайте сделаем поездки еще более комфортными. Слушайте аудио и смотрите видео в наушниках", - добавили в ведомстве.