https://ria.ru/20250125/metro-1995496009.html

В Москве обновили правила пользования метро

В Москве обновили правила пользования метро - РИА Новости, 25.01.2025

В Москве обновили правила пользования метро

Правила пользования метро обновились в Москве для обеспечения более безопасных и комфортных поездок, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 25.01.2025

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правила пользования метро обновились в Москве для обеспечения более безопасных и комфортных поездок, сообщил столичный департамент транспорта. "Мы сделали ваши поездки еще безопаснее и комфортнее, обновив правила пользования метро", - говорится в Telegram-канале ведомства. В обновленных правилах указывается, чтобы велосипеды и средства индивидуальной мобильности, кроме детских, перевозили только в чехлах или упаковках, чтобы пассажиры не передвигались по территории станций и подуличных переходах метро на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других средствах. "Не открывайте двери вагонов во время движения и остановок, а также не препятствуйте их открытию и закрытию на станциях. Входите и выходите только после полного открытия дверей вагона и не задерживайте отправление поезда... Заботьтесь о своем здоровье и безопасности других пассажиров. Не курите в метро, не используйте электронные устройства и устройства для нагревания табака", - добавило ведомство. Кроме того, чтобы сделать поездки с животными еще безопаснее и комфортнее, перевозить их нужно в клетках, специальных контейнерах и сумках. Исключением являются собаки-проводники на поводке — они сопровождают слабовидящих и незрячих пассажиров."Давайте сделаем поездки еще более комфортными. Слушайте аудио и смотрите видео в наушниках", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250118/kiev-1994332769.html

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общество, москва, метро, россия