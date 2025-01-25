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СМИ: Мэрилин Мэнсон не предстанет перед судом по обвинениям в насилии - РИА Новости, 25.01.2025
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Шоубиз
 
03:45 25.01.2025 (обновлено: 03:56 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/menson-1995425777.html
СМИ: Мэрилин Мэнсон не предстанет перед судом по обвинениям в насилии
СМИ: Мэрилин Мэнсон не предстанет перед судом по обвинениям в насилии - РИА Новости, 25.01.2025
СМИ: Мэрилин Мэнсон не предстанет перед судом по обвинениям в насилии
Американский музыкант Мэрилин Мэнсон, чье настоящее имя Брайан Уорнер, не предстанет перед судом по обвинениям в сексуальном и домашнем насилии в связи с... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T03:45:00+03:00
2025-01-25T03:56:00+03:00
шоубиз
в мире
лос-анджелес
мэрилин мэнсон (брайан уорнер)
nbc
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Американский музыкант Мэрилин Мэнсон, чье настоящее имя Брайан Уорнер, не предстанет перед судом по обвинениям в сексуальном и домашнем насилии в связи с истечением срока давности по делам, сообщает телеканал NBC со ссылкой на офис окружного прокурора Лос-Анджелеса. По данным телеканала, власти округа Лос-Анджелес начали расследование в отношении музыканта в 2021 году после того, как несколько женщин, в том числе его бывшая девушка, американская актриса Эван Рэйчел Вуд, обвинили его в насилии. "Мы установили, что обвинения в домашнем насилии выходят за рамки срока давности, и мы не можем в полной мере без сомнений доказать обвинения в сексуальном насилии", - приводит телеканал заявление офиса окружного прокурора. При этом там добавили, что несмотря на принятое решение, офис прокурора по-прежнему привержен "поиску справедливости в отношении жертв домашнего и сексуального насилия, когда это возможно с юридической точки зрения". Мэнсона не раз обвиняли в изнасиловании и противоправных действиях сексуального характера. С обвинениями против певца выступала и американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада". Актриса обвинила Мэнсона в насилии, заявив, что тот годами "ужасно издевался" над ней и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа". Как сообщало издание Vanity Fair, в знак солидарности еще как минимум четыре женщины сообщили о своем опыте, обвинив Мэнсона среди прочего в сексуальном и психологическом насилии, а также в различных формах принуждения и запугивания. Мэнсон назвал обвинения в насилии в свой адрес "ужасным искажением реальности".
https://ria.ru/20250117/layvli-1994150774.html
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в мире, лос-анджелес, мэрилин мэнсон (брайан уорнер), nbc
Шоубиз, В мире, Лос-Анджелес, Мэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер), NBC
СМИ: Мэрилин Мэнсон не предстанет перед судом по обвинениям в насилии

NBC: Мэрилин Мэнсон не предстанет перед судом по обвинениям в насилии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканский певец, музыкант Мэрилин Мэнсон выступает на концерте в клубе Stadium Live в Москве
Американский певец, музыкант Мэрилин Мэнсон выступает на концерте в клубе Stadium Live в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Американский певец, музыкант Мэрилин Мэнсон выступает на концерте в клубе Stadium Live в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Американский музыкант Мэрилин Мэнсон, чье настоящее имя Брайан Уорнер, не предстанет перед судом по обвинениям в сексуальном и домашнем насилии в связи с истечением срока давности по делам, сообщает телеканал NBC со ссылкой на офис окружного прокурора Лос-Анджелеса.
По данным телеканала, власти округа Лос-Анджелес начали расследование в отношении музыканта в 2021 году после того, как несколько женщин, в том числе его бывшая девушка, американская актриса Эван Рэйчел Вуд, обвинили его в насилии.
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"Мы установили, что обвинения в домашнем насилии выходят за рамки срока давности, и мы не можем в полной мере без сомнений доказать обвинения в сексуальном насилии", - приводит телеканал заявление офиса окружного прокурора.
При этом там добавили, что несмотря на принятое решение, офис прокурора по-прежнему привержен "поиску справедливости в отношении жертв домашнего и сексуального насилия, когда это возможно с юридической точки зрения".
Мэнсона не раз обвиняли в изнасиловании и противоправных действиях сексуального характера. С обвинениями против певца выступала и американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада". Актриса обвинила Мэнсона в насилии, заявив, что тот годами "ужасно издевался" над ней и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа". Как сообщало издание Vanity Fair, в знак солидарности еще как минимум четыре женщины сообщили о своем опыте, обвинив Мэнсона среди прочего в сексуальном и психологическом насилии, а также в различных формах принуждения и запугивания. Мэнсон назвал обвинения в насилии в свой адрес "ужасным искажением реальности".
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