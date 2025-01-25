https://ria.ru/20250125/melanya-1995430126.html

Меланью Трамп уличили в тайном замысле

Меланью Трамп уличили в тайном замысле - РИА Новости, 25.01.2025

Меланью Трамп уличили в тайном замысле

Жена президента США Меланья Трамп планирует полностью изменить стиль своего пребывания в Белом доме во время второго срока своего мужа Дональда Трампа, пишет... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T05:30:00+03:00

2025-01-25T05:30:00+03:00

2025-01-25T05:30:00+03:00

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Жена президента США Меланья Трамп планирует полностью изменить стиль своего пребывания в Белом доме во время второго срока своего мужа Дональда Трампа, пишет британский таблоид Daily Mail.По данным издания, Мелания переезжает с целой съемочной группой, что до нее не делала ни одна первая леди, чтобы снять документальный фильм о своей жизни.Сообщается, что этот фильм будет транслироваться на американском стриминговом сервисе Amazon Prime, владельцем которого является присутствовавший на инаугурации Трампа Джеф Безос,"Стриминговый сервис выложил ошеломляющие 40 миллионов долларов за права на фильм", — говорится в материале.При этом, как утверждается, большая часть этой суммы достанется самой Мелании, потому что она выступает в качестве продюсера.Также первая леди планирует в этот раз полностью переехать в Белый дом, в отличие от прошлого президентского срока Трампа, когда она предпочла не жить с мужем, чем вызвала бурную реакцию общественности.Во время первого срока Дональда Трампа она не торопилась с переездом в Белый дом, оставаясь в Нью-Йорке до окончания учебного года их сына Бэррона.Ранее источники CNN отмечали, что Меланья Трамп, как и в первый срок ее мужа, намерена сохранить большую степень самостоятельности в выполнении своих обязанностей. Одним из первых ее решений стало нежелание принять участие в традиционной символической встрече с предыдущей первой леди Джилл Байден в Белом доме после победы Трампа на президентских выборах.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994833289.html

https://ria.ru/20250125/tramp-1995427806.html

https://ria.ru/20250125/tramp-1995420679.html

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в мире, сша, дональд трамп, меланья трамп, джилл байден