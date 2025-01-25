Меланью Трамп уличили в тайном замысле
DM: Меланья Трамп снимет документальный фильм о жизни в Белом доме
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Жена президента США Меланья Трамп планирует полностью изменить стиль своего пребывания в Белом доме во время второго срока своего мужа Дональда Трампа, пишет британский таблоид Daily Mail.
По данным издания, Мелания переезжает с целой съемочной группой, что до нее не делала ни одна первая леди, чтобы снять документальный фильм о своей жизни.
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Сообщается, что этот фильм будет транслироваться на американском стриминговом сервисе Amazon Prime, владельцем которого является присутствовавший на инаугурации Трампа Джеф Безос,
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"Стриминговый сервис выложил ошеломляющие 40 миллионов долларов за права на фильм", — говорится в материале.
При этом, как утверждается, большая часть этой суммы достанется самой Мелании, потому что она выступает в качестве продюсера.
Также первая леди планирует в этот раз полностью переехать в Белый дом, в отличие от прошлого президентского срока Трампа, когда она предпочла не жить с мужем, чем вызвала бурную реакцию общественности.
Во время первого срока Дональда Трампа она не торопилась с переездом в Белый дом, оставаясь в Нью-Йорке до окончания учебного года их сына Бэррона.
Ранее источники CNN отмечали, что Меланья Трамп, как и в первый срок ее мужа, намерена сохранить большую степень самостоятельности в выполнении своих обязанностей. Одним из первых ее решений стало нежелание принять участие в традиционной символической встрече с предыдущей первой леди Джилл Байден в Белом доме после победы Трампа на президентских выборах.