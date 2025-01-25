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Матерей-героинь обеспечат соцгарантиями на уровне Героев Труда - РИА Новости, 25.01.2025
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12:43 25.01.2025 (обновлено: 12:49 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/mat-1995453756.html
Матерей-героинь обеспечат соцгарантиями на уровне Героев Труда
Матерей-героинь обеспечат соцгарантиями на уровне Героев Труда - РИА Новости, 25.01.2025
Матерей-героинь обеспечат соцгарантиями на уровне Героев Труда
Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить женщин, получившим звание "Мать-героиня" с 2022 года, социальными гарантиями, аналогичными гарантиям... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T12:43:00+03:00
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общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить женщин, получившим звание "Мать-героиня" с 2022 года, социальными гарантиями, аналогичными гарантиям Героям Труда.Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих: установление с 1 января 2025 года женщинам, удостоенным с 2022 года звания "Мать-героиня", социальных гарантий, аналогичных гарантиям, предоставляемым Героям Труда Российской Федерации", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения - 15 апреля 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250125/rozhdaemost-1995454204.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Матерей-героинь обеспечат соцгарантиями на уровне Героев Труда

Путин поручил обеспечить матерей-героинь соцгарантиями на уровне Героев Труда

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЖенщина гуляет с коляской в парке
Женщина гуляет с коляской в парке - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Женщина гуляет с коляской в парке. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить женщин, получившим звание "Мать-героиня" с 2022 года, социальными гарантиями, аналогичными гарантиям Героям Труда.
Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству РФ обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих: установление с 1 января 2025 года женщинам, удостоенным с 2022 года звания "Мать-героиня", социальных гарантий, аналогичных гарантиям, предоставляемым Героям Труда Российской Федерации", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения - 15 апреля 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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