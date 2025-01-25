https://ria.ru/20250125/mat-1995453756.html

Матерей-героинь обеспечат соцгарантиями на уровне Героев Труда

Матерей-героинь обеспечат соцгарантиями на уровне Героев Труда - РИА Новости, 25.01.2025

Матерей-героинь обеспечат соцгарантиями на уровне Героев Труда

Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить женщин, получившим звание "Мать-героиня" с 2022 года, социальными гарантиями, аналогичными гарантиям... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T12:43:00+03:00

2025-01-25T12:43:00+03:00

2025-01-25T12:49:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить женщин, получившим звание "Мать-героиня" с 2022 года, социальными гарантиями, аналогичными гарантиям Героям Труда.Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих: установление с 1 января 2025 года женщинам, удостоенным с 2022 года звания "Мать-героиня", социальных гарантий, аналогичных гарантиям, предоставляемым Героям Труда Российской Федерации", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения - 15 апреля 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250125/rozhdaemost-1995454204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин