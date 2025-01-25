https://ria.ru/20250125/mask-1995486966.html

Маск обвинил Германию в тоталитарном подходе к свободе слова

Маск обвинил Германию в тоталитарном подходе к свободе слова - РИА Новости, 25.01.2025

Маск обвинил Германию в тоталитарном подходе к свободе слова

Американский миллиардер Илон Маск выступил в субботу в онлайн-формате перед участниками предвыборного мероприятия правой партии "Альтернатива для Германии"... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T19:22:00+03:00

2025-01-25T19:22:00+03:00

2025-01-25T19:22:00+03:00

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск выступил в субботу в онлайн-формате перед участниками предвыборного мероприятия правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и обвинил правительство ФРГ в тоталитарном подходе к ограничению свободы слова. "Действующее правительство очень агрессивно подавляет свободу слова. Если вы подавляете свободу слова, то очень сложно - если не невозможно - иметь настоящую демократию, потому что свобода слова - одна из основ демократии", - сказал Маск. По словам предпринимателя, власти ФРГ "подавляют свободу слова и отправляют людей в тюрьму за критику политиков или даже посты в соцсетях". "Это безумие! Честно говоря, это тоталитарный подход, а не демократический", - резюмировал миллиардер. В ходе своей речи он также посоветовал немцам гордиться тем, что "они в Германии и что они немцы", и перестать чувствовать вину за свое прошлое. Также Маск заявил о чрезвычайной важности предстоящих досрочных выборов в Германии для судьбы "всей цивилизации" и призвал граждан ФРГ голосовать за АдГ. Двадцатого декабря 2024 года Маск заявил, что только АдГ может спасти ФРГ. Позже Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца "некомпетентным дураком" и назвал необходимой его отставку в связи с участившимися терактами в Германии. Маск также написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия АдГ является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель.

https://ria.ru/20250121/mask-1994871433.html

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в мире, германия, илон маск, олаф шольц, фридрих мерц, welt, хдс/хсс