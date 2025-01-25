Маск обвинил Германию в тоталитарном подходе к свободе слова
Маск назвал тоталитарным подход к ограничению свободы слова в Германии
© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск выступил в субботу в онлайн-формате перед участниками предвыборного мероприятия правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и обвинил правительство ФРГ в тоталитарном подходе к ограничению свободы слова.
"Действующее правительство очень агрессивно подавляет свободу слова. Если вы подавляете свободу слова, то очень сложно - если не невозможно - иметь настоящую демократию, потому что свобода слова - одна из основ демократии", - сказал Маск.
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По словам предпринимателя, власти ФРГ "подавляют свободу слова и отправляют людей в тюрьму за критику политиков или даже посты в соцсетях".
"Это безумие! Честно говоря, это тоталитарный подход, а не демократический", - резюмировал миллиардер.
В ходе своей речи он также посоветовал немцам гордиться тем, что "они в Германии и что они немцы", и перестать чувствовать вину за свое прошлое. Также Маск заявил о чрезвычайной важности предстоящих досрочных выборов в Германии для судьбы "всей цивилизации" и призвал граждан ФРГ голосовать за АдГ.
Двадцатого декабря 2024 года Маск заявил, что только АдГ может спасти ФРГ. Позже Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца "некомпетентным дураком" и назвал необходимой его отставку в связи с участившимися терактами в Германии.
Маск также написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия АдГ является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель.
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