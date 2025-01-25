Кононенко прокомментировал планы США о полете на Марс
Кононенко: планы США о полете на Марс меняются вместе с президентами
© ESA/DLR/FU-BerlinКратер Езеро на Марсе
© ESA/DLR/FU-Berlin
Кратер Езеро на Марсе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Будет интересно наблюдать за развитием американской пилотируемой программы после заявления президента США Дональда Трампа о планах отправить астронавтов на Марс, но цели космических исследований США постоянно меняются с приходом нового президента, заявил РИА Новости командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко.
Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи объявил о намерении реализовать амбициозную космическую программу, включающую отправку американских астронавтов на Марс.
"Я уже неоднократно наблюдал, что с приходом президента (США - ред.) меняется вектор целеполагания космических исследований (Штатов - ред.), поэтому уже неоднократно один президент говорил - мы полетим на Луну, потом приходил другой президент, говорил, что мы будем делать станцию, потом приходит - нет, все-таки будем высаживаться. Посмотрим, там очень активное участие принимает Илон Маск, у него свои интересы, посмотрим, куда будет развиваться пилотируемая американская программа", - сказал Кононенко.
Ранее американская газета Hill написала, что ради быстрого завершения конфликта на Украине Трамп мог бы предложить России возобновление активного сотрудничества в космической отрасли и участие в программе "Артемида", главными целями которой считаются полет на Марс и возвращение человечества на Луну.
Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Российский космонавт, командир отряда космонавтов Олег Кононенко в июне 2024 года стал первым в мире землянином, который суммарно провел в космосе больше тысячи дней. Примерно столько времени бы потребовалось, чтобы слетать на Марс и обратно дважды.