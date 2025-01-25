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Кононенко прокомментировал планы США о полете на Марс - РИА Новости, 25.01.2025
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Наука
 
07:00 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/mars-1995432152.html
Кононенко прокомментировал планы США о полете на Марс
Кононенко прокомментировал планы США о полете на Марс - РИА Новости, 25.01.2025
Кононенко прокомментировал планы США о полете на Марс
Будет интересно наблюдать за развитием американской пилотируемой программы после заявления президента США Дональда Трампа о планах отправить астронавтов на... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T07:00:00+03:00
2025-01-25T07:00:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Будет интересно наблюдать за развитием американской пилотируемой программы после заявления президента США Дональда Трампа о планах отправить астронавтов на Марс, но цели космических исследований США постоянно меняются с приходом нового президента, заявил РИА Новости командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко. Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи объявил о намерении реализовать амбициозную космическую программу, включающую отправку американских астронавтов на Марс. "Я уже неоднократно наблюдал, что с приходом президента (США - ред.) меняется вектор целеполагания космических исследований (Штатов - ред.), поэтому уже неоднократно один президент говорил - мы полетим на Луну, потом приходил другой президент, говорил, что мы будем делать станцию, потом приходит - нет, все-таки будем высаживаться. Посмотрим, там очень активное участие принимает Илон Маск, у него свои интересы, посмотрим, куда будет развиваться пилотируемая американская программа", - сказал Кононенко. Ранее американская газета Hill написала, что ради быстрого завершения конфликта на Украине Трамп мог бы предложить России возобновление активного сотрудничества в космической отрасли и участие в программе "Артемида", главными целями которой считаются полет на Марс и возвращение человечества на Луну. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро". Российский космонавт, командир отряда космонавтов Олег Кононенко в июне 2024 года стал первым в мире землянином, который суммарно провел в космосе больше тысячи дней. Примерно столько времени бы потребовалось, чтобы слетать на Марс и обратно дважды.
https://ria.ru/20250124/kononenko-1995240328.html
https://ria.ru/20250116/cosmos-1993698613.html
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космос - риа наука, сша, марс, украина, дональд трамп, олег кононенко, владимир путин, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, США, Марс, Украина, Дональд Трамп, Олег Кононенко, Владимир Путин, Роскосмос
Кононенко прокомментировал планы США о полете на Марс

Кононенко: планы США о полете на Марс меняются вместе с президентами

© ESA/DLR/FU-BerlinКратер Езеро на Марсе
Кратер Езеро на Марсе - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© ESA/DLR/FU-Berlin
Кратер Езеро на Марсе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Будет интересно наблюдать за развитием американской пилотируемой программы после заявления президента США Дональда Трампа о планах отправить астронавтов на Марс, но цели космических исследований США постоянно меняются с приходом нового президента, заявил РИА Новости командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко.
Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи объявил о намерении реализовать амбициозную космическую программу, включающую отправку американских астронавтов на Марс.
Макет новой российской орбитальной станции - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Набор космонавтов для полета на МКС и РОС общий, заявил Кононенко
Вчера, 03:30
"Я уже неоднократно наблюдал, что с приходом президента (США - ред.) меняется вектор целеполагания космических исследований (Штатов - ред.), поэтому уже неоднократно один президент говорил - мы полетим на Луну, потом приходил другой президент, говорил, что мы будем делать станцию, потом приходит - нет, все-таки будем высаживаться. Посмотрим, там очень активное участие принимает Илон Маск, у него свои интересы, посмотрим, куда будет развиваться пилотируемая американская программа", - сказал Кононенко.
Ранее американская газета Hill написала, что ради быстрого завершения конфликта на Украине Трамп мог бы предложить России возобновление активного сотрудничества в космической отрасли и участие в программе "Артемида", главными целями которой считаются полет на Марс и возвращение человечества на Луну.
Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Российский космонавт, командир отряда космонавтов Олег Кононенко в июне 2024 года стал первым в мире землянином, который суммарно провел в космосе больше тысячи дней. Примерно столько времени бы потребовалось, чтобы слетать на Марс и обратно дважды.
Художественное изображение момента посадки ровера Perseverance на поверхность Марса - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Провал космических масштабов. Китай нанес первое поражение Трампу
16 января, 08:00
 
НаукаКосмос - РИА НаукаСШАМарсУкраинаДональд ТрампОлег КононенкоВладимир ПутинРоскосмос
 
 
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