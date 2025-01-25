Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не повторятся протесты после выборов - РИА Новости, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:30 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/lukashenko-1995420277.html
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не повторятся протесты после выборов
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не повторятся протесты после выборов - РИА Новости, 25.01.2025
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не повторятся протесты после выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не повторятся беспорядки и протесты, как после президентских выборов в 2020 году. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T01:30:00+03:00
2025-01-25T01:30:00+03:00
белоруссия
минск
литва
александр лукашенко
светлана тихановская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987800996_235:17:3257:1717_1920x0_80_0_0_f9d082aa37ff11ca1536e2f2c2c26af5.jpg
МИНСК, 25 янв- РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не повторятся беспорядки и протесты, как после президентских выборов в 2020 году. "Все наши противники и враги должны понимать - не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 20-м году", - заявил он во время акции "Марафон единства" в Минске. По словам Лукашенко, Белоруссия никогда не свернёт дороги истинной демократии и уважения прав человека. "Мы никому не должны закрывать рот, мы никого не должны силой тащить туда, куда он не хочет. Мы создадим общество справедливости, где люди будут уважать друг друга", - отметил белорусский лидер. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции, которая назвала кандидата Светлану Тихановскую победителем. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции, включая Тихановскую, выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность. Суд в Минске 6 марта 2023 года заочно приговорил Тихановскую, находящуюся в Литве, к 15 годам лишения свободы по обвинению в заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к санкциям, разжигании социальной розни, измене государству.
https://ria.ru/20250124/lukashenko-1995397753.html
https://ria.ru/20250121/lukashenko-1994841565.html
белоруссия
минск
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987800996_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_6b5f14ba189c2f69f3720b88043a99a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, минск, литва, александр лукашенко, светлана тихановская
Белоруссия, Минск, Литва, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не повторятся протесты после выборов

Лукашенко: в Белоруссии не будет протестов, какие были после выборов в 2020 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 25 янв- РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не повторятся беспорядки и протесты, как после президентских выборов в 2020 году.
"Все наши противники и враги должны понимать - не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 20-м году", - заявил он во время акции "Марафон единства" в Минске.
По словам Лукашенко, Белоруссия никогда не свернёт дороги истинной демократии и уважения прав человека. "Мы никому не должны закрывать рот, мы никого не должны силой тащить туда, куда он не хочет. Мы создадим общество справедливости, где люди будут уважать друг друга", - отметил белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Лукашенко заявил, что не допустит появления захватчиков в Белоруссии
Вчера, 20:07
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции, которая назвала кандидата Светлану Тихановскую победителем. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции, включая Тихановскую, выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.
Суд в Минске 6 марта 2023 года заочно приговорил Тихановскую, находящуюся в Литве, к 15 годам лишения свободы по обвинению в заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к санкциям, разжигании социальной розни, измене государству.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Лукашенко заявил, что готов помиловать оппозиционеров
21 января, 16:51
 
БелоруссияМинскЛитваАлександр ЛукашенкоСветлана Тихановская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала