https://ria.ru/20250125/lukashenko-1995420277.html

Лукашенко заявил, что в Белоруссии не повторятся протесты после выборов

Лукашенко заявил, что в Белоруссии не повторятся протесты после выборов - РИА Новости, 25.01.2025

Лукашенко заявил, что в Белоруссии не повторятся протесты после выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не повторятся беспорядки и протесты, как после президентских выборов в 2020 году. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T01:30:00+03:00

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белоруссия

минск

литва

александр лукашенко

светлана тихановская

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МИНСК, 25 янв- РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не повторятся беспорядки и протесты, как после президентских выборов в 2020 году. "Все наши противники и враги должны понимать - не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 20-м году", - заявил он во время акции "Марафон единства" в Минске. По словам Лукашенко, Белоруссия никогда не свернёт дороги истинной демократии и уважения прав человека. "Мы никому не должны закрывать рот, мы никого не должны силой тащить туда, куда он не хочет. Мы создадим общество справедливости, где люди будут уважать друг друга", - отметил белорусский лидер. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции, которая назвала кандидата Светлану Тихановскую победителем. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции, включая Тихановскую, выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность. Суд в Минске 6 марта 2023 года заочно приговорил Тихановскую, находящуюся в Литве, к 15 годам лишения свободы по обвинению в заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к санкциям, разжигании социальной розни, измене государству.

https://ria.ru/20250124/lukashenko-1995397753.html

https://ria.ru/20250121/lukashenko-1994841565.html

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белоруссия, минск, литва, александр лукашенко, светлана тихановская