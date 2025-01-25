https://ria.ru/20250125/kurahovo-1995436797.html

Российский боец рассказал о попавшем в плен командире ВСУ

Российский боец рассказал о попавшем в плен командире ВСУ - РИА Новости, 25.01.2025

Российский боец рассказал о попавшем в плен командире ВСУ

Командир ВСУ во время боев в многоэтажке в Курахово по ошибке спустился на этаж, который уже заняли российские военные, и попал в плен, сообщил РИА Новости боец РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T09:05:00+03:00

2025-01-25T09:05:00+03:00

2025-01-25T14:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

красноармейск

вооруженные силы рф

донецк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995437286_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d3bf9d93f6202bf5a8cb860e2dd53772.jpg

ДОНЕЦК, 25 янв — РИА Новости. Командир ВСУ во время боев в многоэтажке в Курахово по ошибке спустился на этаж, который уже заняли российские военные, и попал в плен, сообщил РИА Новости боец штурмового отряда с позывным Нифер. Штурмовая группа ВС России заняла позиции на первом этаже одного из зданий на окраине города. На верхних этажах держали оборону украинские военные."Начало темнеть. Они (украинские военные. — Прим. ред.) нас хотели "штурмануть". И спустился командир ВСУ к нам — не понял, что это русские солдаты стоят. Мы его взяли в плен", — сказал Нифер, руководящий штурмовой группой 110-й мотострелковой бригады.По его словам, еще один боец ВСУ, когда понял, что командира взяли в плен, тоже решил сдаться и сам спустился к российским штурмовикам."Мы отпустили командира ВСУ назад пообщаться со своими, чтобы они сдавались. Командир сходил, вернулся, и мы пошли <…> поговорить с ними", — отметил собеседник агентства. Как рассказал Нифер, когда он входил в помещение с украинцами, то дал понять, что российские военные не будут стрелять, бойцы ВСУ сигнал поняли и тоже не открывали огонь."Мы заходили и уже знали, что они стрелять не будут. Зашли, узнали, как у них с ранеными. Они положили автоматы. Мы им объяснили, что их никто не будет ни мучать, ни убивать", — добавил военный. Раненым украинским пленным оказали медицинскую помощь: сделали обезболивающие инъекции, обработали и перевязали раны. Затем их накормили. По словам Нифера, периодически командование интересовалось по рации положением дел уже захваченного в плен противника. "Они говорят: "Джип, Джип, я Гараж. Все хорошо, мы на втором этаже", а на самом деле уже сдались. Так мы два дня им голову морочили — командовали (через пленных. — Прим. ред.), чтобы по нам не стреляли <...>. На третий день к обеду пленный снова докладывает по рации: "Все хорошо", а через пять минут наши вывешивают флаг на многоэтажке", — сообщил собеседник агентства.Через некоторое время штурмовики начали отводить пленных, первым шел офицер."Из бригады "Борз" человек погиб, наступив на мину. Их командир тоже не дошел. Убили свои с "птички" (беспилотника. — Прим. ред.), то ли сбросами (гранаты. — Прим. ред.), то ли с дрона-камикадзе", — сказал российский военный.Наутро он передал командованию, что будет выводить оставшихся пленных, не докладывая о времени выдвижения, чтобы эти сведения не перехватили."Поймал момент, пока затишье, собрал пленных, своих раненых — у меня их двое было <…>. Вывели. И сами через два дня вышли. А в той многоэтажке, которую мы взяли, разместились ребята из союзных подразделений", — заключил штурмовик. О взятии под контроль Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.Освобождение Курахово создало плацдарм для наступления российских войск в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.

https://ria.ru/20250123/plennyy-1995067791.html

https://ria.ru/20250118/vsu-1994414572.html

https://ria.ru/20250121/plennyy-1994746699.html

https://ria.ru/20250119/plennyy-1994436766.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курахово

россия

донецкая народная республика

красноармейск

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Командир ВСУ о том, как уговорил своих сослуживцев сдаться в плен Командир ВСУ во время боев в многоэтажке в Курахово по ошибке спустился на этаж, который уже заняли российские военные, и попал в плен, затем он уговорил сдаться и своих сослуживцев. Об этом РИА Новости рассказал боец российского штурмового отряда с позывным "Нифер". 2025-01-25T09:05 true PT3M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курахово, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, красноармейск, вооруженные силы рф, донецк