https://ria.ru/20250125/kurahovo-1995436797.html
Российский боец рассказал о попавшем в плен командире ВСУ
Российский боец рассказал о попавшем в плен командире ВСУ - РИА Новости, 25.01.2025
Российский боец рассказал о попавшем в плен командире ВСУ
Командир ВСУ во время боев в многоэтажке в Курахово по ошибке спустился на этаж, который уже заняли российские военные, и попал в плен, сообщил РИА Новости боец РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T09:05:00+03:00
2025-01-25T09:05:00+03:00
2025-01-25T14:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
красноармейск
вооруженные силы рф
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995437286_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d3bf9d93f6202bf5a8cb860e2dd53772.jpg
ДОНЕЦК, 25 янв — РИА Новости. Командир ВСУ во время боев в многоэтажке в Курахово по ошибке спустился на этаж, который уже заняли российские военные, и попал в плен, сообщил РИА Новости боец штурмового отряда с позывным Нифер. Штурмовая группа ВС России заняла позиции на первом этаже одного из зданий на окраине города. На верхних этажах держали оборону украинские военные."Начало темнеть. Они (украинские военные. — Прим. ред.) нас хотели "штурмануть". И спустился командир ВСУ к нам — не понял, что это русские солдаты стоят. Мы его взяли в плен", — сказал Нифер, руководящий штурмовой группой 110-й мотострелковой бригады.По его словам, еще один боец ВСУ, когда понял, что командира взяли в плен, тоже решил сдаться и сам спустился к российским штурмовикам."Мы отпустили командира ВСУ назад пообщаться со своими, чтобы они сдавались. Командир сходил, вернулся, и мы пошли <…> поговорить с ними", — отметил собеседник агентства. Как рассказал Нифер, когда он входил в помещение с украинцами, то дал понять, что российские военные не будут стрелять, бойцы ВСУ сигнал поняли и тоже не открывали огонь."Мы заходили и уже знали, что они стрелять не будут. Зашли, узнали, как у них с ранеными. Они положили автоматы. Мы им объяснили, что их никто не будет ни мучать, ни убивать", — добавил военный. Раненым украинским пленным оказали медицинскую помощь: сделали обезболивающие инъекции, обработали и перевязали раны. Затем их накормили. По словам Нифера, периодически командование интересовалось по рации положением дел уже захваченного в плен противника. "Они говорят: "Джип, Джип, я Гараж. Все хорошо, мы на втором этаже", а на самом деле уже сдались. Так мы два дня им голову морочили — командовали (через пленных. — Прим. ред.), чтобы по нам не стреляли <...>. На третий день к обеду пленный снова докладывает по рации: "Все хорошо", а через пять минут наши вывешивают флаг на многоэтажке", — сообщил собеседник агентства.Через некоторое время штурмовики начали отводить пленных, первым шел офицер."Из бригады "Борз" человек погиб, наступив на мину. Их командир тоже не дошел. Убили свои с "птички" (беспилотника. — Прим. ред.), то ли сбросами (гранаты. — Прим. ред.), то ли с дрона-камикадзе", — сказал российский военный.Наутро он передал командованию, что будет выводить оставшихся пленных, не докладывая о времени выдвижения, чтобы эти сведения не перехватили."Поймал момент, пока затишье, собрал пленных, своих раненых — у меня их двое было <…>. Вывели. И сами через два дня вышли. А в той многоэтажке, которую мы взяли, разместились ребята из союзных подразделений", — заключил штурмовик. О взятии под контроль Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.Освобождение Курахово создало плацдарм для наступления российских войск в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250123/plennyy-1995067791.html
https://ria.ru/20250118/vsu-1994414572.html
https://ria.ru/20250121/plennyy-1994746699.html
https://ria.ru/20250119/plennyy-1994436766.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курахово
россия
донецкая народная республика
красноармейск
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995437286_329:0:1769:1080_1920x0_80_0_0_4a53bcf22671791bf9af8e230ef7453c.jpg
Командир ВСУ о том, как уговорил своих сослуживцев сдаться в плен
Командир ВСУ во время боев в многоэтажке в Курахово по ошибке спустился на этаж, который уже заняли российские военные, и попал в плен, затем он уговорил сдаться и своих сослуживцев. Об этом РИА Новости рассказал боец российского штурмового отряда с позывным "Нифер".
2025-01-25T09:05
true
PT3M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курахово, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, красноармейск, вооруженные силы рф, донецк
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Красноармейск, Вооруженные силы РФ, Донецк
Российский боец рассказал о попавшем в плен командире ВСУ
В Курахово командир ВСУ ошибся этажом в многоэтажке и попал в плен
ДОНЕЦК, 25 янв — РИА Новости. Командир ВСУ во время боев в многоэтажке в Курахово по ошибке спустился на этаж, который уже заняли российские военные, и попал в плен, сообщил РИА Новости боец штурмового отряда с позывным Нифер.
Штурмовая группа ВС России
заняла позиции на первом этаже одного из зданий на окраине города. На верхних этажах держали оборону украинские военные.
"Начало темнеть. Они (украинские военные. — Прим. ред.) нас хотели "штурмануть". И спустился командир ВСУ
к нам — не понял, что это русские солдаты стоят. Мы его взяли в плен", — сказал Нифер, руководящий штурмовой группой 110-й мотострелковой бригады.
По его словам, еще один боец ВСУ, когда понял, что командира взяли в плен, тоже решил сдаться и сам спустился к российским штурмовикам.
"Мы отпустили командира ВСУ назад пообщаться со своими, чтобы они сдавались. Командир сходил, вернулся, и мы пошли <…> поговорить с ними", — отметил собеседник агентства.
Как рассказал Нифер, когда он входил в помещение с украинцами, то дал понять, что российские военные не будут стрелять, бойцы ВСУ сигнал поняли и тоже не открывали огонь.
«
"Мы заходили и уже знали, что они стрелять не будут. Зашли, узнали, как у них с ранеными. Они положили автоматы. Мы им объяснили, что их никто не будет ни мучать, ни убивать", — добавил военный.
Раненым украинским пленным оказали медицинскую помощь: сделали обезболивающие инъекции, обработали и перевязали раны. Затем их накормили.
По словам Нифера, периодически командование интересовалось по рации положением дел уже захваченного в плен противника.
«
"Они говорят: "Джип, Джип, я Гараж. Все хорошо, мы на втором этаже", а на самом деле уже сдались. Так мы два дня им голову морочили — командовали (через пленных. — Прим. ред.), чтобы по нам не стреляли <...>. На третий день к обеду пленный снова докладывает по рации: "Все хорошо", а через пять минут наши вывешивают флаг на многоэтажке", — сообщил собеседник агентства.
Через некоторое время штурмовики начали отводить пленных, первым шел офицер.
"Из бригады "Борз" человек погиб, наступив на мину. Их командир тоже не дошел. Убили свои с "птички" (беспилотника. — Прим. ред.), то ли сбросами (гранаты. — Прим. ред.), то ли с дрона-камикадзе", — сказал российский военный.
Наутро он передал командованию, что будет выводить оставшихся пленных, не докладывая о времени выдвижения, чтобы эти сведения не перехватили.
«
"Поймал момент, пока затишье, собрал пленных, своих раненых — у меня их двое было <…>. Вывели. И сами через два дня вышли. А в той многоэтажке, которую мы взяли, разместились ребята из союзных подразделений", — заключил штурмовик.
О взятии под контроль Курахово
Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
Освобождение Курахово создало плацдарм для наступления российских войск в восточной части Запорожской области
вдоль трассы Запорожье — Донецк.