https://ria.ru/20250125/krym-1995476741.html

На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль

На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль - РИА Новости, 25.01.2025

На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль

На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль для тех, кто едет в Крым, сообщил заместитель министра транспорта региона Александр Овдиенко в... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T17:26:00+03:00

2025-01-25T17:26:00+03:00

2025-01-25T19:18:00+03:00

краснодарский край

темрюкский район

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль для тех, кто едет в Крым, сообщил заместитель министра транспорта региона Александр Овдиенко в Telegram-канале."Сплошной паспортный контроль введен на Крымском мосту по направлению в Крым — специальные службы ведут антитеррористические мероприятия" , — говорится в публикации.Основания для этой меры:Тем, кто едет в Крым, необходимо предъявить либо оригинал паспорта, либо паспорт через приложение "Госуслуги".Украинские войска постоянно пытаются атаковать Крымский мост и дважды устраивали там теракты. Первый произошел утром 8 октября 2022 года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. Погибли четыре человека. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, их восстановили к декабрю.В ночь на 17 июля 2023-го Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Получила повреждения автомобильная часть моста, двустороннее движение восстановили осенью.Как отмечал президент Владимир Путин, взрывами на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.

https://ria.ru/20250114/most-1993732961.html

https://ria.ru/20250113/terakt-1993502768.html

https://ria.ru/20241207/mash-1987858947.html

краснодарский край

темрюкский район

россия

республика крым

украина

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краснодарский край, темрюкский район, россия, республика крым, крымский мост, владимир путин, украина