На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль
На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль для тех, кто едет в Крым
Автомобиль ДПС на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль для тех, кто едет в Крым, сообщил заместитель министра транспорта региона Александр Овдиенко в Telegram-канале.
"Сплошной паспортный контроль введен на Крымском мосту по направлению в Крым — специальные службы ведут антитеррористические мероприятия" , — говорится в публикации.
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Основания для этой меры:
- указ президента о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае;
- решение Антитеррористической комиссии Темрюкского района;
- распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении желтого уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.
Тем, кто едет в Крым, необходимо предъявить либо оригинал паспорта, либо паспорт через приложение "Госуслуги".
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Украинские войска постоянно пытаются атаковать Крымский мост и дважды устраивали там теракты. Первый произошел утром 8 октября 2022 года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. Погибли четыре человека. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, их восстановили к декабрю.
В ночь на 17 июля 2023-го Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Получила повреждения автомобильная часть моста, двустороннее движение восстановили осенью.
Как отмечал президент Владимир Путин, взрывами на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.
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