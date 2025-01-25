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На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль - РИА Новости, 25.01.2025
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17:26 25.01.2025 (обновлено: 19:18 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/krym-1995476741.html
На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль
На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль - РИА Новости, 25.01.2025
На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль
На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль для тех, кто едет в Крым, сообщил заместитель министра транспорта региона Александр Овдиенко в... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T17:26:00+03:00
2025-01-25T19:18:00+03:00
краснодарский край
темрюкский район
россия
республика крым
крымский мост
владимир путин
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль для тех, кто едет в Крым, сообщил заместитель министра транспорта региона Александр Овдиенко в Telegram-канале."Сплошной паспортный контроль введен на Крымском мосту по направлению в Крым — специальные службы ведут антитеррористические мероприятия" , — говорится в публикации.Основания для этой меры:Тем, кто едет в Крым, необходимо предъявить либо оригинал паспорта, либо паспорт через приложение "Госуслуги".Украинские войска постоянно пытаются атаковать Крымский мост и дважды устраивали там теракты. Первый произошел утром 8 октября 2022 года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. Погибли четыре человека. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, их восстановили к декабрю.В ночь на 17 июля 2023-го Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Получила повреждения автомобильная часть моста, двустороннее движение восстановили осенью.Как отмечал президент Владимир Путин, взрывами на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.
https://ria.ru/20250114/most-1993732961.html
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краснодарский край
темрюкский район
россия
республика крым
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краснодарский край, темрюкский район, россия, республика крым, крымский мост, владимир путин, украина
Краснодарский край, Темрюкский район, Россия, Республика Крым, Крымский мост, Владимир Путин, Украина
На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль

На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль для тех, кто едет в Крым

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС на Крымском мосту
Автомобиль ДПС на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль ДПС на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль для тех, кто едет в Крым, сообщил заместитель министра транспорта региона Александр Овдиенко в Telegram-канале.
"Сплошной паспортный контроль введен на Крымском мосту по направлению в Крым — специальные службы ведут антитеррористические мероприятия" , — говорится в публикации.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Хуснуллин доложил Путину о мерах по защите Крымского моста
14 января, 20:28
Основания для этой меры:
  • указ президента о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае;
  • решение Антитеррористической комиссии Темрюкского района;
  • распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении желтого уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.
Тем, кто едет в Крым, необходимо предъявить либо оригинал паспорта, либо паспорт через приложение "Госуслуги".
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Суд продлил арест фигурантам дела о теракте на Крымском мосту
13 января, 16:36
Украинские войска постоянно пытаются атаковать Крымский мост и дважды устраивали там теракты. Первый произошел утром 8 октября 2022 года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. Погибли четыре человека. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, их восстановили к декабрю.
В ночь на 17 июля 2023-го Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Получила повреждения автомобильная часть моста, двустороннее движение восстановили осенью.
Как отмечал президент Владимир Путин, взрывами на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.
Перекрытие движения на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
ВСУ пытались атаковать Крымский мост новым оружием, пишут СМИ
7 декабря 2024, 09:38
 
Краснодарский крайТемрюкский районРоссияРеспублика КрымКрымский мостВладимир ПутинУкраина
 
 
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