https://ria.ru/20250125/kremenchug-1995451132.html

ВС России нанесли удары по пункту комплектования ВСУ в Кременчуге

ВС России нанесли удары по пункту комплектования ВСУ в Кременчуге - РИА Новости, 25.01.2025

ВС России нанесли удары по пункту комплектования ВСУ в Кременчуге

Удары зафиксированы в Кременчуге Полтавской области Украины по пункту комплектования подразделений ВСУ и в направлении железнодорожного вокзала, сообщил РИА... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T12:05:00+03:00

2025-01-25T12:05:00+03:00

2025-01-25T12:05:00+03:00

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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Удары зафиксированы в Кременчуге Полтавской области Украины по пункту комплектования подразделений ВСУ и в направлении железнодорожного вокзала, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Кременчуг Полтавская область, два удара. Один в (пятницу) 23.30 по пункту комплектования свежих подразделений на Курское направление. Второй прилет в (субботу) 0.42, пока не ясно, прилет в направлении ж/д вокзала, в склады", - заявил собеседник агентства. Лебедев отметил, что в 0.50 мск удар зафиксирован в Полтаве, после него Рассошинцы и микрорайон Половки остались без электричества.

https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html

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Варвара Скокшина

полтавская область, кременчуг, украина, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины