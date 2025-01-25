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ВС России нанесли удары по пункту комплектования ВСУ в Кременчуге - РИА Новости, 25.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/kremenchug-1995451132.html
ВС России нанесли удары по пункту комплектования ВСУ в Кременчуге
ВС России нанесли удары по пункту комплектования ВСУ в Кременчуге - РИА Новости, 25.01.2025
ВС России нанесли удары по пункту комплектования ВСУ в Кременчуге
Удары зафиксированы в Кременчуге Полтавской области Украины по пункту комплектования подразделений ВСУ и в направлении железнодорожного вокзала, сообщил РИА... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T12:05:00+03:00
2025-01-25T12:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
полтавская область
кременчуг
украина
сергей лебедев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Удары зафиксированы в Кременчуге Полтавской области Украины по пункту комплектования подразделений ВСУ и в направлении железнодорожного вокзала, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Кременчуг Полтавская область, два удара. Один в (пятницу) 23.30 по пункту комплектования свежих подразделений на Курское направление. Второй прилет в (субботу) 0.42, пока не ясно, прилет в направлении ж/д вокзала, в склады", - заявил собеседник агентства. Лебедев отметил, что в 0.50 мск удар зафиксирован в Полтаве, после него Рассошинцы и микрорайон Половки остались без электричества.
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полтавская область
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полтавская область, кременчуг, украина, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Кременчуг, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удары по пункту комплектования ВСУ в Кременчуге

ВС России нанесли удары по пункту комплектования ВСУ в полтавском Кременчуге

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Удары зафиксированы в Кременчуге Полтавской области Украины по пункту комплектования подразделений ВСУ и в направлении железнодорожного вокзала, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Кременчуг Полтавская область, два удара. Один в (пятницу) 23.30 по пункту комплектования свежих подразделений на Курское направление. Второй прилет в (субботу) 0.42, пока не ясно, прилет в направлении ж/д вокзала, в склады", - заявил собеседник агентства.
Лебедев отметил, что в 0.50 мск удар зафиксирован в Полтаве, после него Рассошинцы и микрорайон Половки остались без электричества.
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Специальная военная операция на УкраинеПолтавская областьКременчугУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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