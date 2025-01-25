https://ria.ru/20250125/kremenchug-1995451132.html
ВС России нанесли удары по пункту комплектования ВСУ в Кременчуге
ВС России нанесли удары по пункту комплектования ВСУ в Кременчуге - РИА Новости, 25.01.2025
ВС России нанесли удары по пункту комплектования ВСУ в Кременчуге
Удары зафиксированы в Кременчуге Полтавской области Украины по пункту комплектования подразделений ВСУ и в направлении железнодорожного вокзала, сообщил РИА... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T12:05:00+03:00
2025-01-25T12:05:00+03:00
2025-01-25T12:05:00+03:00
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Удары зафиксированы в Кременчуге Полтавской области Украины по пункту комплектования подразделений ВСУ и в направлении железнодорожного вокзала, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Кременчуг Полтавская область, два удара. Один в (пятницу) 23.30 по пункту комплектования свежих подразделений на Курское направление. Второй прилет в (субботу) 0.42, пока не ясно, прилет в направлении ж/д вокзала, в склады", - заявил собеседник агентства. Лебедев отметил, что в 0.50 мск удар зафиксирован в Полтаве, после него Рассошинцы и микрорайон Половки остались без электричества.
https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Кременчуг, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удары по пункту комплектования ВСУ в Кременчуге
ВС России нанесли удары по пункту комплектования ВСУ в полтавском Кременчуге