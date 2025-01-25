https://ria.ru/20250125/kongressmeny-1995447165.html
В Конгрессе призвали отменить указ о приостановке помощи США другим странам
В Конгрессе призвали отменить указ о приостановке помощи США другим странам - РИА Новости, 25.01.2025
В Конгрессе призвали отменить указ о приостановке помощи США другим странам
Ряд конгрессменов-демократов обратился к государственному секретарю США Марко Рубио с призывом отменить указ о приостановке помощи другим странам, принятый... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T10:58:00+03:00
2025-01-25T10:58:00+03:00
2025-01-25T10:58:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148593/98/1485939862_0:0:5676:3193_1920x0_80_0_0_d336df6d5e852968824f98b3e5dea490.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ряд конгрессменов-демократов обратился к государственному секретарю США Марко Рубио с призывом отменить указ о приостановке помощи другим странам, принятый президентом страны Дональдом Трампом в начале недели, следует из письма конгрессменов. Ранее Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике США. "Мы призываем вас немедленно восстановить финансирование действующих программ помощи иностранным (государствам - ред.) США, чтобы мы могли продолжить выполнять наши обязательства и спасать жизни", - говорится в письме, опубликованном на сайте демократов комитета по иностранным делам палаты представителей США. Конгрессмены указывают на то, что для США помощь иностранным государствам - это "стратегические инвестиции", они соответствуют национальным интересам страны и обеспечивают выживание жителей многих стран, зависящих от поставок помощи.
https://ria.ru/20250125/dugin-1995435262.html
https://ria.ru/20250125/tramp-1995392977.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148593/98/1485939862_356:0:5404:3786_1920x0_80_0_0_48d254d194ea86b5533ad17fc88a37b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, марко рубио
В мире, США, Дональд Трамп, Марко Рубио
В Конгрессе призвали отменить указ о приостановке помощи США другим странам
Конгрессмены призвали отменить указ Трампа о приостановке помощи другим странам
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ряд конгрессменов-демократов обратился к государственному секретарю США Марко Рубио с призывом отменить указ о приостановке помощи другим странам, принятый президентом страны Дональдом Трампом в начале недели, следует из письма конгрессменов.
Ранее Трамп
подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике США
.
"Мы призываем вас немедленно восстановить финансирование действующих программ помощи иностранным (государствам - ред.) США, чтобы мы могли продолжить выполнять наши обязательства и спасать жизни", - говорится в письме, опубликованном на сайте демократов комитета по иностранным делам палаты представителей США.
Конгрессмены указывают на то, что для США помощь иностранным государствам - это "стратегические инвестиции", они соответствуют национальным интересам страны и обеспечивают выживание жителей многих стран, зависящих от поставок помощи.