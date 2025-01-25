https://ria.ru/20250125/kongressmeny-1995447165.html

В Конгрессе призвали отменить указ о приостановке помощи США другим странам

В Конгрессе призвали отменить указ о приостановке помощи США другим странам - РИА Новости, 25.01.2025

В Конгрессе призвали отменить указ о приостановке помощи США другим странам

Ряд конгрессменов-демократов обратился к государственному секретарю США Марко Рубио с призывом отменить указ о приостановке помощи другим странам, принятый... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T10:58:00+03:00

2025-01-25T10:58:00+03:00

2025-01-25T10:58:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

марко рубио

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ряд конгрессменов-демократов обратился к государственному секретарю США Марко Рубио с призывом отменить указ о приостановке помощи другим странам, принятый президентом страны Дональдом Трампом в начале недели, следует из письма конгрессменов. Ранее Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике США. "Мы призываем вас немедленно восстановить финансирование действующих программ помощи иностранным (государствам - ред.) США, чтобы мы могли продолжить выполнять наши обязательства и спасать жизни", - говорится в письме, опубликованном на сайте демократов комитета по иностранным делам палаты представителей США. Конгрессмены указывают на то, что для США помощь иностранным государствам - это "стратегические инвестиции", они соответствуют национальным интересам страны и обеспечивают выживание жителей многих стран, зависящих от поставок помощи.

https://ria.ru/20250125/dugin-1995435262.html

https://ria.ru/20250125/tramp-1995392977.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, дональд трамп, марко рубио