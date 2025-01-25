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В Конгрессе призвали отменить указ о приостановке помощи США другим странам - РИА Новости, 25.01.2025
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10:58 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/kongressmeny-1995447165.html
В Конгрессе призвали отменить указ о приостановке помощи США другим странам
В Конгрессе призвали отменить указ о приостановке помощи США другим странам - РИА Новости, 25.01.2025
В Конгрессе призвали отменить указ о приостановке помощи США другим странам
Ряд конгрессменов-демократов обратился к государственному секретарю США Марко Рубио с призывом отменить указ о приостановке помощи другим странам, принятый... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T10:58:00+03:00
2025-01-25T10:58:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ряд конгрессменов-демократов обратился к государственному секретарю США Марко Рубио с призывом отменить указ о приостановке помощи другим странам, принятый президентом страны Дональдом Трампом в начале недели, следует из письма конгрессменов. Ранее Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике США. "Мы призываем вас немедленно восстановить финансирование действующих программ помощи иностранным (государствам - ред.) США, чтобы мы могли продолжить выполнять наши обязательства и спасать жизни", - говорится в письме, опубликованном на сайте демократов комитета по иностранным делам палаты представителей США. Конгрессмены указывают на то, что для США помощь иностранным государствам - это "стратегические инвестиции", они соответствуют национальным интересам страны и обеспечивают выживание жителей многих стран, зависящих от поставок помощи.
https://ria.ru/20250125/dugin-1995435262.html
https://ria.ru/20250125/tramp-1995392977.html
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в мире, сша, дональд трамп, марко рубио
В мире, США, Дональд Трамп, Марко Рубио
В Конгрессе призвали отменить указ о приостановке помощи США другим странам

Конгрессмены призвали отменить указ Трампа о приостановке помощи другим странам

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Конгресса США
Здание Конгресса США - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Конгресса США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ряд конгрессменов-демократов обратился к государственному секретарю США Марко Рубио с призывом отменить указ о приостановке помощи другим странам, принятый президентом страны Дональдом Трампом в начале недели, следует из письма конгрессменов.
Ранее Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике США.
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"Мы призываем вас немедленно восстановить финансирование действующих программ помощи иностранным (государствам - ред.) США, чтобы мы могли продолжить выполнять наши обязательства и спасать жизни", - говорится в письме, опубликованном на сайте демократов комитета по иностранным делам палаты представителей США.
Конгрессмены указывают на то, что для США помощь иностранным государствам - это "стратегические инвестиции", они соответствуют национальным интересам страны и обеспечивают выживание жителей многих стран, зависящих от поставок помощи.
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