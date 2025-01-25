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Конго разрывает дипломатические связи с Руандой - РИА Новости, 25.01.2025
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23:36 25.01.2025 (обновлено: 23:48 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/kongo-1995499810.html
Конго разрывает дипломатические связи с Руандой
Конго разрывает дипломатические связи с Руандой - РИА Новости, 25.01.2025
Конго разрывает дипломатические связи с Руандой
Демократическая Республика Конго (ДРК) разрывает дипломатические связи с Руандой и отзывает своих дипломатов, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T23:36:00+03:00
2025-01-25T23:48:00+03:00
в мире
руанда
ангола
поль кагаме
демократическая республика конго
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости/Прайм. Демократическая Республика Конго (ДРК) разрывает дипломатические связи с Руандой и отзывает своих дипломатов, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо министерства иностранных дел ДРК в посольство Руанды."Демократическая Республика Конго отозвала своих дипломатов из Руанды и попросила власти Руанды прекратить дипломатическую и консульскую деятельность в конголезской столице в течение 48 часов", - говорится в сообщении агентства.В июле 2022 года после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.
https://ria.ru/20250104/kongo-1992453662.html
руанда
ангола
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в мире, руанда, ангола, поль кагаме, демократическая республика конго
В мире, Руанда, Ангола, Поль Кагаме, Демократическая Республика Конго
Конго разрывает дипломатические связи с Руандой

Конго разрывает дипломатические связи с Руандой и отзывает своих дипломатов

CC BY-SA 4.0 / A junaid alam khan / Lake Kivu from Sake, Goma, DR Congo / Cropped imageКонго
Конго - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
CC BY-SA 4.0 / A junaid alam khan / Lake Kivu from Sake, Goma, DR Congo / Cropped image
Конго. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости/Прайм. Демократическая Республика Конго (ДРК) разрывает дипломатические связи с Руандой и отзывает своих дипломатов, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо министерства иностранных дел ДРК в посольство Руанды.
"Демократическая Республика Конго отозвала своих дипломатов из Руанды и попросила власти Руанды прекратить дипломатическую и консульскую деятельность в конголезской столице в течение 48 часов", - говорится в сообщении агентства.
В июле 2022 года после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.
Повстанцы движения M23 - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Повстанцы M23 приблизились к админцентру территории на востоке ДР Конго
4 января, 01:39
 
В миреРуандаАнголаПоль КагамеДемократическая Республика Конго
 
 
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