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Российский пилот рассказал об уничтожении Ан-124 с техникой ВСУ
Российский пилот рассказал об уничтожении Ан-124 с техникой ВСУ - РИА Новости, 25.01.2025
Российский пилот рассказал об уничтожении Ан-124 с техникой ВСУ
Российский летчик с позывным Комиссар рассказал в беседе с RT, как ему удалось уничтожить на военном аэродроме грузовой самолет Ан-124, перевозивший технику... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T01:10:00+03:00
2025-01-25T01:10:00+03:00
2025-01-25T01:10:00+03:00
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ан-124
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российский летчик с позывным Комиссар рассказал в беседе с RT, как ему удалось уничтожить на военном аэродроме грузовой самолет Ан-124, перевозивший технику ВСУ.Как передает телеканал, за время СВО у Комиссара было свыше 300 боевых вылетов — больше 70 процентов из них привели к полному поражению вражеских целей."Нам нужно было успеть, пока технику не увезли с аэродрома. Когда мы запустили управляемые ракеты, самолет как раз разгружали. Там было очень много броневиков, танков, вооружения, военных. Потом мы получили подтверждение, что цель была поражена: фейерверк был огромный. Аэродром пылал сильно", — рассказал боец.Сообщается, что за этот подвиг летчика наградили орденом Мужества.За время СВО у Комиссара было свыше 300 боевых вылетов — больше 70 процентов из них привели к полному поражению вражеских целей.
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в мире, вооруженные силы украины, ан-124
В мире, Вооруженные силы Украины, Ан-124
Российский пилот рассказал об уничтожении Ан-124 с техникой ВСУ
Российский пилот Комиссар уничтожил на аэродроме Ан-124 с техникой ВСУ