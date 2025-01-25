https://ria.ru/20250125/komissar-1995419138.html

Российский пилот рассказал об уничтожении Ан-124 с техникой ВСУ

Российский пилот рассказал об уничтожении Ан-124 с техникой ВСУ - РИА Новости, 25.01.2025

Российский пилот рассказал об уничтожении Ан-124 с техникой ВСУ

Российский летчик с позывным Комиссар рассказал в беседе с RT, как ему удалось уничтожить на военном аэродроме грузовой самолет Ан-124, перевозивший технику... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T01:10:00+03:00

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в мире

вооруженные силы украины

ан-124

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российский летчик с позывным Комиссар рассказал в беседе с RT, как ему удалось уничтожить на военном аэродроме грузовой самолет Ан-124, перевозивший технику ВСУ.Как передает телеканал, за время СВО у Комиссара было свыше 300 боевых вылетов — больше 70 процентов из них привели к полному поражению вражеских целей."Нам нужно было успеть, пока технику не увезли с аэродрома. Когда мы запустили управляемые ракеты, самолет как раз разгружали. Там было очень много броневиков, танков, вооружения, военных. Потом мы получили подтверждение, что цель была поражена: фейерверк был огромный. Аэродром пылал сильно", — рассказал боец.Сообщается, что за этот подвиг летчика наградили орденом Мужества.За время СВО у Комиссара было свыше 300 боевых вылетов — больше 70 процентов из них привели к полному поражению вражеских целей.

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, ан-124