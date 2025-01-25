На Колыме спасли водителя, зажатого в кабине грузовика в мороз
На Колыме спасли водителя, зажатого в кабине грузовика в 50-градусный мороз
© Фото : ГУ МЧС России по Магаданской областиСотрудники МЧС России на месте ДТП на трассе "Колыма" в Магаданской области
Сотрудники МЧС России на месте ДТП на трассе "Колыма" в Магаданской области
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МАГАДАН, 25 янв - РИА Новости. Водителя, оказавшегося заблокированным в кабине грузовика в пятидесятиградусный мороз после ДТП на трассе "Колыма", вытащили пожарные, сообщает главное управление МЧС России по Магаданской области.
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"Работать пришлось в тяжелых условиях. На улице мороз ниже пятидесяти градусов. Для того, чтобы освободить водителя, пришлось растягивать деформированную кабину тросами. Помогали все проезжающие мимо автомобилисты. Чтобы пострадавший не замерз, развели костер, укутали его посильнее", - цитирует ведомство начальника ПСЧ-4 города Сусуман Михаила Ногина.
По данным ведомства, два грузовика столкнулись на федеральной автодороге "Колыма" в 20 километрах от Сусумана Магаданской области. Один большегруз от удара слетел с дороги и перевернулся, в кабине оказался зажат водитель. В причинах ДТП разбираются автоинспекторы.
"Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что произошло столкновение двигавшихся во встречных направлениях автомобилей "КАМАЗ", под управлением 63-летнего водителя и Shacman, которым управлял 40-летний водитель. В результате ДТП пострадали водители обоих транспортных средств. Пострадавшие были доставлены в медицинские организации", - сообщает Госавтоинспекция Магаданской области.
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