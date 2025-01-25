https://ria.ru/20250125/kitaj-1995435757.html

Китай вытеснил филиппинские суда из спорной акватории в Южно-Китайском море

Китай вытеснил филиппинские суда из спорной акватории в Южно-Китайском море - РИА Новости, 25.01.2025

Китай вытеснил филиппинские суда из спорной акватории в Южно-Китайском море

Береговая охрана Китая приняла меры контроля в отношении филиппинских кораблей, зашедших в спорную акваторию островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море,... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T08:43:00+03:00

2025-01-25T08:43:00+03:00

2025-01-25T08:43:00+03:00

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ПЕКИН, 25 янв - РИА Новости. Береговая охрана Китая приняла меры контроля в отношении филиппинских кораблей, зашедших в спорную акваторию островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, заявил официальный представитель управления морской полиции КНР Лю Дэцзюнь. Согласно заявлению Лю Дэцзюня, опубликованному управлением в социальной сети WeChat, в пятницу два филиппинских судна без разрешения властей Китая вторглись в акваторию возле рифа Тесянь островов Наньша и попытались незаконно собрать образцы шлама. "Корабли береговой охраны Китая заблокировали филиппинские суда, осуществили контроль, сделали предупреждение и вытеснили (суда) в соответствии с законом", - говорится в заявлении. Отмечается, что береговая охрана Китая продолжит осуществлять правозащитную и правоохранительную деятельность в водах, находящихся под юрисдикцией Китая, решительно защищать территориальный суверенитет страны, а также ее права и интересы на море. В последнее время на спорных участках в Южно-Китайском море, на которые претендуют одновременно Китай и Филиппины, неоднократно возникали инциденты с судами двух сторон, в том числе серьезные, во время которых корабли береговой охраны КНР применяли водометные пушки, чтобы отогнать корабли береговой охраны Филиппин за пределы спорного участка. КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь. В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия, Филиппины и другие государства региона.

https://ria.ru/20241015/sudno-1978062292.html

https://ria.ru/20241204/filippiny-1987222259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, южно-китайское море, филиппины, wechat