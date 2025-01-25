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Китай вытеснил филиппинские суда из спорной акватории в Южно-Китайском море - РИА Новости, 25.01.2025
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08:43 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/kitaj-1995435757.html
Китай вытеснил филиппинские суда из спорной акватории в Южно-Китайском море
Китай вытеснил филиппинские суда из спорной акватории в Южно-Китайском море - РИА Новости, 25.01.2025
Китай вытеснил филиппинские суда из спорной акватории в Южно-Китайском море
Береговая охрана Китая приняла меры контроля в отношении филиппинских кораблей, зашедших в спорную акваторию островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море,... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T08:43:00+03:00
2025-01-25T08:43:00+03:00
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ПЕКИН, 25 янв - РИА Новости. Береговая охрана Китая приняла меры контроля в отношении филиппинских кораблей, зашедших в спорную акваторию островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, заявил официальный представитель управления морской полиции КНР Лю Дэцзюнь. Согласно заявлению Лю Дэцзюня, опубликованному управлением в социальной сети WeChat, в пятницу два филиппинских судна без разрешения властей Китая вторглись в акваторию возле рифа Тесянь островов Наньша и попытались незаконно собрать образцы шлама. "Корабли береговой охраны Китая заблокировали филиппинские суда, осуществили контроль, сделали предупреждение и вытеснили (суда) в соответствии с законом", - говорится в заявлении. Отмечается, что береговая охрана Китая продолжит осуществлять правозащитную и правоохранительную деятельность в водах, находящихся под юрисдикцией Китая, решительно защищать территориальный суверенитет страны, а также ее права и интересы на море. В последнее время на спорных участках в Южно-Китайском море, на которые претендуют одновременно Китай и Филиппины, неоднократно возникали инциденты с судами двух сторон, в том числе серьезные, во время которых корабли береговой охраны КНР применяли водометные пушки, чтобы отогнать корабли береговой охраны Филиппин за пределы спорного участка. КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь. В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия, Филиппины и другие государства региона.
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в мире, китай, южно-китайское море, филиппины, wechat
В мире, Китай, Южно-Китайское море, Филиппины, WeChat
Китай вытеснил филиппинские суда из спорной акватории в Южно-Китайском море

Китай вытеснил филиппинские суда из спорной акватории островов Наньша

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКорабль в Южно-Китайском море
Корабль в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Корабль в Южно-Китайском море. Архивное фото
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ПЕКИН, 25 янв - РИА Новости. Береговая охрана Китая приняла меры контроля в отношении филиппинских кораблей, зашедших в спорную акваторию островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, заявил официальный представитель управления морской полиции КНР Лю Дэцзюнь.
Согласно заявлению Лю Дэцзюня, опубликованному управлением в социальной сети WeChat, в пятницу два филиппинских судна без разрешения властей Китая вторглись в акваторию возле рифа Тесянь островов Наньша и попытались незаконно собрать образцы шлама.
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"Корабли береговой охраны Китая заблокировали филиппинские суда, осуществили контроль, сделали предупреждение и вытеснили (суда) в соответствии с законом", - говорится в заявлении.
Отмечается, что береговая охрана Китая продолжит осуществлять правозащитную и правоохранительную деятельность в водах, находящихся под юрисдикцией Китая, решительно защищать территориальный суверенитет страны, а также ее права и интересы на море.
В последнее время на спорных участках в Южно-Китайском море, на которые претендуют одновременно Китай и Филиппины, неоднократно возникали инциденты с судами двух сторон, в том числе серьезные, во время которых корабли береговой охраны КНР применяли водометные пушки, чтобы отогнать корабли береговой охраны Филиппин за пределы спорного участка.
КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь. В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия, Филиппины и другие государства региона.
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