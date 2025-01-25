Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Анастасия
Патриарх Кирилл выразил соболезнования после смерти архиепископа Анастасия
Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия, сообщает сайт РПЦ.
Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий . Архивное фото
"С глубокой скорбью узнал о кончине Блаженнейшего Архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия. От имени архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян РПЦ и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с тяжелой утратой, постигшей ныне сестринскую Албанскую Церковь и всю нашу общую православную семью. В Русской Церкви, пережившей страшные гонения со стороны безбожных властей, с сугубым уважением относятся к подвижническим трудам почившего Предстоятеля по возрождению Албанской Православной Церкви, также претерпевшей жестокие преследования в годы коммунистического режима", - говорится в сообщении.
По словам патриарха Кирилла, высокий авторитет покойного архиепископа как в православном, так и во всем христианском мире, его обширные академические связи и приобретенный за годы служения способствовали успешному восстановлению полноценной церковной жизни в Албании.
"Воспринимаю кончину Блаженнейшего Анастасия как личную утрату. С ним меня связывали многолетние братские отношения. Он неоднократно посещал пределы РПЦ, участвовал в значимых для нас церковных торжествах. С большой теплотой вспоминаю визит в Албанию по его приглашению в 2018 году. Тогда Господь сподобил меня вновь воочию увидеть добрые плоды многолетних ревностных трудов покойного Архиепископа и его собратьев — членов Священного Синода Албанской Церкви", - отметил предстоятель РПЦ.
© РИА НовостиАрхиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом