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Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Анастасия - РИА Новости, 25.01.2025
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Религия
 
14:39 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/kirill-1995464745.html
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Анастасия
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Анастасия - РИА Новости, 25.01.2025
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Анастасия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия, сообщает сайт РПЦ. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T14:39:00+03:00
2025-01-25T14:39:00+03:00
религия
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русская православная церковь
албанская православная церковь
архиепископ анастасий
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия, сообщает сайт РПЦ. Предстоятель Албанской Православной Церкви (АПЦ) Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий умер 25 января 2025 года на 96-м году жизни в больнице Evangelismos в Афинах (Греция). "С глубокой скорбью узнал о кончине Блаженнейшего Архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия. От имени архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян РПЦ и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с тяжелой утратой, постигшей ныне сестринскую Албанскую Церковь и всю нашу общую православную семью. В Русской Церкви, пережившей страшные гонения со стороны безбожных властей, с сугубым уважением относятся к подвижническим трудам почившего Предстоятеля по возрождению Албанской Православной Церкви, также претерпевшей жестокие преследования в годы коммунистического режима", - говорится в сообщении. По словам патриарха Кирилла, высокий авторитет покойного архиепископа как в православном, так и во всем христианском мире, его обширные академические связи и приобретенный за годы служения способствовали успешному восстановлению полноценной церковной жизни в Албании. "Воспринимаю кончину Блаженнейшего Анастасия как личную утрату. С ним меня связывали многолетние братские отношения. Он неоднократно посещал пределы РПЦ, участвовал в значимых для нас церковных торжествах. С большой теплотой вспоминаю визит в Албанию по его приглашению в 2018 году. Тогда Господь сподобил меня вновь воочию увидеть добрые плоды многолетних ревностных трудов покойного Архиепископа и его собратьев — членов Священного Синода Албанской Церкви", - отметил предстоятель РПЦ.
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албания, афины, греция, русская православная церковь, албанская православная церковь, архиепископ анастасий
Религия, Албания, Афины, Греция, Русская православная церковь, Албанская православная церковь, Архиепископ Анастасий
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Анастасия

Патриарх Кирилл выразил соболезнования после смерти архиепископа Анастасия

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАрхиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий
Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия, сообщает сайт РПЦ.
Предстоятель Албанской Православной Церкви (АПЦ) Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий умер 25 января 2025 года на 96-м году жизни в больнице Evangelismos в Афинах (Греция).
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкАрхиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий
Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий . Архивное фото
"С глубокой скорбью узнал о кончине Блаженнейшего Архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия. От имени архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян РПЦ и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с тяжелой утратой, постигшей ныне сестринскую Албанскую Церковь и всю нашу общую православную семью. В Русской Церкви, пережившей страшные гонения со стороны безбожных властей, с сугубым уважением относятся к подвижническим трудам почившего Предстоятеля по возрождению Албанской Православной Церкви, также претерпевшей жестокие преследования в годы коммунистического режима", - говорится в сообщении.
По словам патриарха Кирилла, высокий авторитет покойного архиепископа как в православном, так и во всем христианском мире, его обширные академические связи и приобретенный за годы служения способствовали успешному восстановлению полноценной церковной жизни в Албании.
"Воспринимаю кончину Блаженнейшего Анастасия как личную утрату. С ним меня связывали многолетние братские отношения. Он неоднократно посещал пределы РПЦ, участвовал в значимых для нас церковных торжествах. С большой теплотой вспоминаю визит в Албанию по его приглашению в 2018 году. Тогда Господь сподобил меня вновь воочию увидеть добрые плоды многолетних ревностных трудов покойного Архиепископа и его собратьев — членов Священного Синода Албанской Церкви", - отметил предстоятель РПЦ.
© РИА НовостиАрхиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости
 
РелигияАлбанияАфиныГрецияРусская православная церковьАлбанская православная церковьАрхиепископ Анастасий
 
 
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