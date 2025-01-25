https://ria.ru/20250125/kirill-1995464745.html

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Анастасия

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Анастасия - РИА Новости, 25.01.2025

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Анастасия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия, сообщает сайт РПЦ. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T14:39:00+03:00

2025-01-25T14:39:00+03:00

2025-01-25T14:39:00+03:00

религия

албания

афины

греция

русская православная церковь

албанская православная церковь

архиепископ анастасий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148179/16/1481791620_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1cca6e7e09f2fc2b54a0c76a6980c56e.jpg

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия, сообщает сайт РПЦ. Предстоятель Албанской Православной Церкви (АПЦ) Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий умер 25 января 2025 года на 96-м году жизни в больнице Evangelismos в Афинах (Греция). "С глубокой скорбью узнал о кончине Блаженнейшего Архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия. От имени архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян РПЦ и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с тяжелой утратой, постигшей ныне сестринскую Албанскую Церковь и всю нашу общую православную семью. В Русской Церкви, пережившей страшные гонения со стороны безбожных властей, с сугубым уважением относятся к подвижническим трудам почившего Предстоятеля по возрождению Албанской Православной Церкви, также претерпевшей жестокие преследования в годы коммунистического режима", - говорится в сообщении. По словам патриарха Кирилла, высокий авторитет покойного архиепископа как в православном, так и во всем христианском мире, его обширные академические связи и приобретенный за годы служения способствовали успешному восстановлению полноценной церковной жизни в Албании. "Воспринимаю кончину Блаженнейшего Анастасия как личную утрату. С ним меня связывали многолетние братские отношения. Он неоднократно посещал пределы РПЦ, участвовал в значимых для нас церковных торжествах. С большой теплотой вспоминаю визит в Албанию по его приглашению в 2018 году. Тогда Господь сподобил меня вновь воочию увидеть добрые плоды многолетних ревностных трудов покойного Архиепископа и его собратьев — членов Священного Синода Албанской Церкви", - отметил предстоятель РПЦ.

албания

афины

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

албания, афины, греция, русская православная церковь, албанская православная церковь, архиепископ анастасий