https://ria.ru/20250125/kiev-1995487854.html

В Киеве и еще шести регионах Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и еще шести регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.01.2025

В Киеве и еще шести регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также пяти соседних регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T19:36:00+03:00

2025-01-25T19:36:00+03:00

2025-01-25T19:44:00+03:00

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также пяти соседних регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным ресурса на 19.36 мск, сигнал тревоги звучит в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250125/tranzit-1995486428.html

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украина, в мире, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины