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В Киеве заявили о продолжении получения военной помощи от США - РИА Новости, 25.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 25.01.2025 (обновлено: 16:45 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/kiev-1995468977.html
В Киеве заявили о продолжении получения военной помощи от США
В Киеве заявили о продолжении получения военной помощи от США - РИА Новости, 25.01.2025
В Киеве заявили о продолжении получения военной помощи от США
Украина продолжает получать военную помощь от США по ранее утвержденным программам, несмотря на приостановление западной помощи, заявил глава украинского центра РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T15:38:00+03:00
2025-01-25T16:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
андрей коваленко
дональд трамп
сергей лавров
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Украина продолжает получать военную помощь от США по ранее утвержденным программам, несмотря на приостановление западной помощи, заявил глава украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Ранее во вторник Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике США. "Военная помощь США для Украины продолжается, в частности, по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее", - приводит слова Коваленко украинское издание "Судебно-юридическая газета". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250125/ukraina-1995453065.html
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в мире, украина, сша, россия, андрей коваленко, дональд трамп, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Андрей Коваленко, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
В Киеве заявили о продолжении получения военной помощи от США

Киев заявил, что продолжает получать помощь от США по принятым ранее программам

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Украина продолжает получать военную помощь от США по ранее утвержденным программам, несмотря на приостановление западной помощи, заявил глава украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Ранее во вторник Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике США.
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"Военная помощь США для Украины продолжается, в частности, по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее", - приводит слова Коваленко украинское издание "Судебно-юридическая газета".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияАндрей КоваленкоДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
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