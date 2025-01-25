https://ria.ru/20250125/kiev-1995468977.html

В Киеве заявили о продолжении получения военной помощи от США

В Киеве заявили о продолжении получения военной помощи от США - РИА Новости, 25.01.2025

В Киеве заявили о продолжении получения военной помощи от США

Украина продолжает получать военную помощь от США по ранее утвержденным программам, несмотря на приостановление западной помощи, заявил глава украинского центра РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T15:38:00+03:00

2025-01-25T15:38:00+03:00

2025-01-25T16:45:00+03:00

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Украина продолжает получать военную помощь от США по ранее утвержденным программам, несмотря на приостановление западной помощи, заявил глава украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Ранее во вторник Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике США. "Военная помощь США для Украины продолжается, в частности, по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее", - приводит слова Коваленко украинское издание "Судебно-юридическая газета". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250125/ukraina-1995453065.html

https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html

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в мире, украина, сша, россия, андрей коваленко, дональд трамп, сергей лавров, нато