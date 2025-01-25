В Словакии намекнули на украинский след в кибератаке на страховую компанию
Фицо намекнул на украинский след в кибератаке на страховую компанию в Словакии
© AP Photo / Virginia MayoРоберт Фицо
© AP Photo / Virginia Mayo
Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намекнул на украинский след в кибератаке на крупнейшую страховую компанию республики в сфере здравоохранения VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa).
Ранее Фицо сообщил, что на VšZP совершена кибератака, злоумышленники пытались получить информацию, которая связана с личными данными участников системы страхования. По словам премьера, если бы кибератака была успешной, это могло бы поставить под угрозу функционирование системы оказания медицинских услуг в Словакии.
"Это пример того, как ликвидируются непослушные правительства. Правительства, которые имеют на некоторые вещи другой взгляд. Правительства, у которых нет проблем с тем, чтобы сказать украинскому президенту, что не позволят себя шантажировать и что готовы принять взаимные меры", - сказал Фицо журналистам.
По его мнению, кибератака на крупнейшую страховую компанию Словакии в сфере здравоохранения может быть частью плана тех, кто настроен против действующего в стране правительства.
Ранее в январе была совершена кибератака на базу данных государственного кадастра Словакии. Власти назвали ее крупнейшей в истории страны. По словам министра сельского хозяйства Рихарда Такача, хакеры могли совершить ее с территории Украины.
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