https://ria.ru/20250125/kiberataka-1995419001.html

В Словакии намекнули на украинский след в кибератаке на страховую компанию

В Словакии намекнули на украинский след в кибератаке на страховую компанию - РИА Новости, 25.01.2025

В Словакии намекнули на украинский след в кибератаке на страховую компанию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намекнул на украинский след в кибератаке на крупнейшую страховую компанию республики в сфере здравоохранения VšZP... РИА Новости, 25.01.2025

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БРАТИСЛАВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намекнул на украинский след в кибератаке на крупнейшую страховую компанию республики в сфере здравоохранения VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa). Ранее Фицо сообщил, что на VšZP совершена кибератака, злоумышленники пытались получить информацию, которая связана с личными данными участников системы страхования. По словам премьера, если бы кибератака была успешной, это могло бы поставить под угрозу функционирование системы оказания медицинских услуг в Словакии. "Это пример того, как ликвидируются непослушные правительства. Правительства, которые имеют на некоторые вещи другой взгляд. Правительства, у которых нет проблем с тем, чтобы сказать украинскому президенту, что не позволят себя шантажировать и что готовы принять взаимные меры", - сказал Фицо журналистам. По его мнению, кибератака на крупнейшую страховую компанию Словакии в сфере здравоохранения может быть частью плана тех, кто настроен против действующего в стране правительства. Ранее в январе была совершена кибератака на базу данных государственного кадастра Словакии. Власти назвали ее крупнейшей в истории страны. По словам министра сельского хозяйства Рихарда Такача, хакеры могли совершить ее с территории Украины.

https://ria.ru/20250122/fitso-1994994639.html

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в мире, словакия, украина, роберт фицо