Хуситы пригрозили США запретить проход судов в Баб-эль-Мандебском проливе
Хуситы в Йемене грозят США запретом на проход судов в Баб-эль-Мандебском проливе
© AP PhotoХуситы
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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КАИР, 25 янв — РИА Новости. Хуситы могут запретить американским судам проход в Баб-эль-Мандебском проливе в качестве ответной меры на действия Вашингтона, сообщил РИА Новости источник в правящем на севере Йемена шиитском военно-политическом движении "Ансар Алла".
"Движение рассматривает возможность принятия мер против Америки, в том числе установление запрета на проход американских судов по проливу Баб-эль-Мандеб, который соединяет Красное море с Аденским заливом и Аравийским морем", — сказал собеседник агентства.
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В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, запускающий процесс признания "Ансар Алла" иностранной террористической организацией. Хуситы заявили, что это решение нанесет удар по всему йеменскому народу, ухудшит гуманитарную и экономическую ситуацию в стране и станет местью за благородную позицию Йемена по поддержке палестинцев в секторе Газа.
Источник подчеркнул, что среди вариантов, которые также изучает "Ансар Алла":
- противодействие эскалации, на которую могут пойти США в ответ на запрет на проход судов;
- прекращение перемирия в Йемене и возобновление военных действий по всем фронтам.
Собеседник РИА Новости добавил, что "Ансар Алла" также запретит проход кораблям любой страны, которая предпримет шаг, аналогичный решению Вашингтона включить движение в список террористов.
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