https://ria.ru/20250125/khusity-1995455401.html

Хуситы пригрозили США запретить проход судов в Баб-эль-Мандебском проливе

Хуситы пригрозили США запретить проход судов в Баб-эль-Мандебском проливе - РИА Новости, 25.01.2025

Хуситы пригрозили США запретить проход судов в Баб-эль-Мандебском проливе

Хуситы могут запретить американским судам проход в Баб-эль-Мандебском проливе в качестве ответной меры на действия Вашингтона, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T13:08:00+03:00

2025-01-25T13:08:00+03:00

2025-01-25T14:57:00+03:00

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КАИР, 25 янв — РИА Новости. Хуситы могут запретить американским судам проход в Баб-эль-Мандебском проливе в качестве ответной меры на действия Вашингтона, сообщил РИА Новости источник в правящем на севере Йемена шиитском военно-политическом движении "Ансар Алла"."Движение рассматривает возможность принятия мер против Америки, в том числе установление запрета на проход американских судов по проливу Баб-эль-Мандеб, который соединяет Красное море с Аденским заливом и Аравийским морем", — сказал собеседник агентства.Источник подчеркнул, что среди вариантов, которые также изучает "Ансар Алла":Собеседник РИА Новости добавил, что "Ансар Алла" также запретит проход кораблям любой страны, которая предпримет шаг, аналогичный решению Вашингтона включить движение в список террористов.

https://ria.ru/20250117/avianosets-1994238058.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

йемен, сша, ансар алла, в мире