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В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 25.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:21 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/kherson-1995497148.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 25.01.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в субботу вечером в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T22:21:00+03:00
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специальная военная операция на украине
херсон
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу вечером в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250125/gorlovka-1995496170.html
херсон
россия
херсонская область
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Украина
В Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу вечером в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Стела на въезде в Горловку Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
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Вчера, 21:57
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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