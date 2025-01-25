https://ria.ru/20250125/kherson-1995497148.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 25.01.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в субботу вечером в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T22:21:00+03:00
2025-01-25T22:21:00+03:00
2025-01-25T22:21:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу вечером в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250125/gorlovka-1995496170.html
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В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы