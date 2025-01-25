https://ria.ru/20250125/kharkov-1995450178.html
ВС России атаковали склад беспилотников в пригороде Харькова
ВС России атаковали склад беспилотников в пригороде Харькова - РИА Новости, 25.01.2025
ВС России атаковали склад беспилотников в пригороде Харькова
Несколько ударов было нанесено по району складов БПЛА и расположению военных ВСУ в пригороде Харькова, произошла детонация, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T11:52:00+03:00
2025-01-25T11:52:00+03:00
2025-01-25T12:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_185:424:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6720f74cd55f4c3223076a10b40938.jpg
ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Несколько ударов было нанесено по району складов БПЛА и расположению военных ВСУ в пригороде Харькова, произошла детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Харьков получил неслабую порцию ударов. (Вечером в пятницу - ред.) было несколько взрывов, два из которых – однозначно прилеты. Прилетало в северо-восточную часть пригорода, где один из ударов был с небольшой детонацией. Местные жители говорят – наказали бандеровских дроноводов с небольшим складом дронов. Второй прилет в небольшое расположение: до 20 бандеровцев", - сообщил Лебедев.По его словам, также удар был нанесен в район Холодной горы Харькова и в город Берестин Харьковской области. Он добавил, что по направлению к взрыву выехало несколько "скорых".
https://ria.ru/20250125/tramp-1995449893.html
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0468871312a59c9160bd63d1653ea64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России атаковали склад беспилотников в пригороде Харькова
ВС России атаковали склад дронов и расположение военных ВСУ в пригороде Харькова