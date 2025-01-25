https://ria.ru/20250125/kharkov-1995450178.html

ВС России атаковали склад беспилотников в пригороде Харькова

ВС России атаковали склад беспилотников в пригороде Харькова - РИА Новости, 25.01.2025

ВС России атаковали склад беспилотников в пригороде Харькова

Несколько ударов было нанесено по району складов БПЛА и расположению военных ВСУ в пригороде Харькова, произошла детонация, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T11:52:00+03:00

2025-01-25T11:52:00+03:00

2025-01-25T12:06:00+03:00

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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Несколько ударов было нанесено по району складов БПЛА и расположению военных ВСУ в пригороде Харькова, произошла детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Харьков получил неслабую порцию ударов. (Вечером в пятницу - ред.) было несколько взрывов, два из которых – однозначно прилеты. Прилетало в северо-восточную часть пригорода, где один из ударов был с небольшой детонацией. Местные жители говорят – наказали бандеровских дроноводов с небольшим складом дронов. Второй прилет в небольшое расположение: до 20 бандеровцев", - сообщил Лебедев.По его словам, также удар был нанесен в район Холодной горы Харькова и в город Берестин Харьковской области. Он добавил, что по направлению к взрыву выехало несколько "скорых".

https://ria.ru/20250125/tramp-1995449893.html

харьков

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины