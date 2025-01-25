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ВС России атаковали склад беспилотников в пригороде Харькова - РИА Новости, 25.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:52 25.01.2025 (обновлено: 12:06 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/kharkov-1995450178.html
ВС России атаковали склад беспилотников в пригороде Харькова
ВС России атаковали склад беспилотников в пригороде Харькова - РИА Новости, 25.01.2025
ВС России атаковали склад беспилотников в пригороде Харькова
Несколько ударов было нанесено по району складов БПЛА и расположению военных ВСУ в пригороде Харькова, произошла детонация, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T11:52:00+03:00
2025-01-25T12:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Несколько ударов было нанесено по району складов БПЛА и расположению военных ВСУ в пригороде Харькова, произошла детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Харьков получил неслабую порцию ударов. (Вечером в пятницу - ред.) было несколько взрывов, два из которых – однозначно прилеты. Прилетало в северо-восточную часть пригорода, где один из ударов был с небольшой детонацией. Местные жители говорят – наказали бандеровских дроноводов с небольшим складом дронов. Второй прилет в небольшое расположение: до 20 бандеровцев", - сообщил Лебедев.По его словам, также удар был нанесен в район Холодной горы Харькова и в город Берестин Харьковской области. Он добавил, что по направлению к взрыву выехало несколько "скорых".
https://ria.ru/20250125/tramp-1995449893.html
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харьков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России атаковали склад беспилотников в пригороде Харькова

ВС России атаковали склад дронов и расположение военных ВСУ в пригороде Харькова

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет российского истребителя
Полет российского истребителя - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет российского истребителя. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Несколько ударов было нанесено по району складов БПЛА и расположению военных ВСУ в пригороде Харькова, произошла детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Харьков получил неслабую порцию ударов. (Вечером в пятницу - ред.) было несколько взрывов, два из которых – однозначно прилеты. Прилетало в северо-восточную часть пригорода, где один из ударов был с небольшой детонацией. Местные жители говорят – наказали бандеровских дроноводов с небольшим складом дронов. Второй прилет в небольшое расположение: до 20 бандеровцев", - сообщил Лебедев.
По его словам, также удар был нанесен в район Холодной горы Харькова и в город Берестин Харьковской области. Он добавил, что по направлению к взрыву выехало несколько "скорых".
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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