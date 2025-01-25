https://ria.ru/20250125/kellog-1995418541.html

Келлог оценил потери ВСУ в конфликте на Украине

Келлог оценил потери ВСУ в конфликте на Украине - РИА Новости, 25.01.2025

Келлог оценил потери ВСУ в конфликте на Украине

Киевский режим уже потерял в украинском конфликте больше солдат, чем США суммарно в Корейской войне и Вьетнаме, заявил телеканалу Fox News советник президента... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T00:56:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Киевский режим уже потерял в украинском конфликте больше солдат, чем США суммарно в Корейской войне и Вьетнаме, заявил телеканалу Fox News советник президента США по Украине Кит Келлог."Украина уже потеряла в конфликте больше (Личного состава — Прим. ред.), чем США в Корейской и Вьетнамской войнах вместе", — заявил Келлог, давая оценку безвозвратным потерям ВСУ. Корейская война продолжалась с 1950 по 1953 годы и унесла жизни более 36 тысяч солдат США, Вьетнамская — с 1955 по 1975 годы, в ней погибли более 58 тысяч американских военных.Келлог также отметил, что доложил Трампу о текущей ситуации на Украине утром в пятницу. Он добавил, что верит в завершение конфликта, но, по его словам, произойти это должно не на поле боя. Как заявил Келлог, бывший президент США Джо Байден придерживался "кинетического" подхода — "как можно больше вооружения, чтобы убийства продолжались" — мнение его преемника Дональда Трампа отличается.По словам Келлога, Трамп считает, что для ускорения завершения конфликта сработают экономические меры, поэтому нынешний американский лидер предлагает ОПЕК снизить стоимость нефти. Справедливой, как отметил советник Трампа, президент США считает цену в "45 долларов за баррель".В Кремле ранее говорили, что украинский конфликт не зависит от цен на нефть.

https://ria.ru/20250125/kellog-1995417289.html

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в мире, россия, украина, сша, кит келлог, дональд трамп, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, опек