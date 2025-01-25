https://ria.ru/20250125/kellog-1995417289.html
Келлог оценил возможность покупки Киевом оружия за российские активы
Келлог оценил возможность покупки Киевом оружия за российские активы - РИА Новости, 25.01.2025
Келлог оценил возможность покупки Киевом оружия за российские активы
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что возможность покупки Киевом оружия за счет замороженных российских активов всегда остается на... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T00:29:00+03:00
2025-01-25T00:29:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что возможность покупки Киевом оружия за счет замороженных российских активов всегда остается на повестке, но ключевую роль в конфликте она бы не сыграла. "Это является частью дискуссии, потому что всегда надо представлять президенту все возможности, чтобы он мог выбрать. Думаю, мы всегда говорили, мы говорим об этом периодически: об использовании российских замороженных активов, чтобы (Украина могла - ред.) покупать американское оружие. Это часть мозаики, это надо обсуждать. Эта часть должна оставаться на столе, это не ключевая часть, которая разрешит ситуацию, но заслуживает обсуждения", - заявил Келлог в интервью Fox News. После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз (ЕС) и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250109/tramp-1992864866.html
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Россия, Украина, США, Кит Келлог, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, G7
Келлог оценил возможность покупки Киевом оружия за российские активы
Келлог: покупка Киевом оружия из российских активов не сыграет ключевую роль
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости.
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил
, что возможность покупки Киевом оружия за счет замороженных российских активов всегда остается на повестке, но ключевую роль в конфликте она бы не сыграла.
"Это является частью дискуссии, потому что всегда надо представлять президенту все возможности, чтобы он мог выбрать. Думаю, мы всегда говорили, мы говорим об этом периодически: об использовании российских замороженных активов, чтобы (Украина могла - ред.) покупать американское оружие. Это часть мозаики, это надо обсуждать. Эта часть должна оставаться на столе, это не ключевая часть, которая разрешит ситуацию, но заслуживает обсуждения", - заявил Келлог в интервью Fox News.
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз (ЕС) и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.