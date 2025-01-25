Рейтинг@Mail.ru
В Москве открылся вокально-творческий кабинет имени Антонины Неждановой - РИА Новости, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 25.01.2025 (обновлено: 17:34 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/kabinet-1995474088.html
В Москве открылся вокально-творческий кабинет имени Антонины Неждановой
В Москве открылся вокально-творческий кабинет имени Антонины Неждановой - РИА Новости, 25.01.2025
В Москве открылся вокально-творческий кабинет имени Антонины Неждановой
В субботу в Брюсовом переулке в Москве открыли вокально-творческий кабинет имени русской и советской оперной певицы Антонины Неждановой, сообщили в... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T16:54:00+03:00
2025-01-25T17:34:00+03:00
москва
россия
игорь шувалов
михаил брызгалов
большой театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995473699_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_bd1efbcdbd0cd81b5959c943ee01fa9d.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В субботу в Брюсовом переулке в Москве открыли вокально-творческий кабинет имени русской и советской оперной певицы Антонины Неждановой, сообщили в госкорпорации ВЭБ.РФ. После открытия пространство превратится в музыкальную мастерскую, где будут проводить камерные концерты и творческие занятия. Все желающие смогут посещать мероприятия бесплатно, после онлайн-регистрации. Кабинет восстановили по инициативе Российского национального музея музыки и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. "Мы обещали, что обязательно откроем вокально-творческий кабинет, собрали много памятных вещей которые сопровождали Антонину Васильевну. Все здесь связано с этим домом, или с ее учениками. Важно, чтобы кабинет заработал как творческий, давал молодежи большую поддержку и дорогу в жизнь, помогал устраивать карьеру", – отметил Шувалов, слова которого привели в ВЭБе. Там добавили, что музей-квартира Неждановой находится в Брюсовом переулке, д. 7, в Доме артистов Большого театра. Здесь певица жила со своим мужем, главным дирижером Большого театра Николаем Головановым. После смерти Неждановой в 1952 году благодаря усилиям Голованова в ее квартире был создан вокально-творческий кабинет. Там регулярно проходили творческие вечера, а с 1965 года — съемки популярной передачи Центрального телевидения "На улице Неждановой" с участием известных артистов советских театров. Впоследствии кабинет был утрачен. Проект капитального ремонта и реставрации Дома артистов Большого театра правительство Москвы запустило в 2024 году. "Спасибо правительству Москвы и Сергею Семёновичу, что проведена такая огромная работа - дом ожил, теперь здесь новая жизнь. Люди преклонного возраста, среднего возраста и молодежь могут теперь наслаждаться этим творением академика Щусева В том же году началось воссоздание вокально-творческого кабинета", – сказал Шувалов. В вокальном кабинете Неждановой посетители могут увидеть много вещей, связанных с жизнью и творчеством певицы. В числе экспонатов лавровый венок заслуженной артистке от братьев Бахрушиных, пробная пластинка с колыбельной из оперы "Садко" Римского-Корсакова, фарфоровые тарелки, посвященные постановкам "Севильского цирюльника" Джоаккино Россини в Большом театре, приглашения на гастроли. "Для нас очень важно, что произошло историческое воссоздание двух квартир — выдающегося русского дирижера Николая Голованова и выдающейся русской певицы Антонины Неждановой. Это большое событие, и я уверен, что оно будет оценено повсеместно и достойно", – отметил директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20250125/reyzen-1985657581.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995473699_93:0:1230:853_1920x0_80_0_0_a3a62d10e168c19be47ec169d1e314f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, игорь шувалов, михаил брызгалов, большой театр
Москва, Россия, Игорь Шувалов, Михаил Брызгалов, Большой театр
В Москве открылся вокально-творческий кабинет имени Антонины Неждановой

Кабинет оперной певицы Неждановой в Москве превратят в музыкальную мастерскую

© Фото : предоставлено пресс-службой ВЭБ.РФВокально-творческий кабинет имени Антонины Неждановой открылся в Москве
Вокально-творческий кабинет имени Антонины Неждановой открылся в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой ВЭБ.РФ
Вокально-творческий кабинет имени Антонины Неждановой открылся в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В субботу в Брюсовом переулке в Москве открыли вокально-творческий кабинет имени русской и советской оперной певицы Антонины Неждановой, сообщили в госкорпорации ВЭБ.РФ.
После открытия пространство превратится в музыкальную мастерскую, где будут проводить камерные концерты и творческие занятия. Все желающие смогут посещать мероприятия бесплатно, после онлайн-регистрации. Кабинет восстановили по инициативе Российского национального музея музыки и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.
"Мы обещали, что обязательно откроем вокально-творческий кабинет, собрали много памятных вещей которые сопровождали Антонину Васильевну. Все здесь связано с этим домом, или с ее учениками. Важно, чтобы кабинет заработал как творческий, давал молодежи большую поддержку и дорогу в жизнь, помогал устраивать карьеру", – отметил Шувалов, слова которого привели в ВЭБе.
Там добавили, что музей-квартира Неждановой находится в Брюсовом переулке, д. 7, в Доме артистов Большого театра. Здесь певица жила со своим мужем, главным дирижером Большого театра Николаем Головановым. После смерти Неждановой в 1952 году благодаря усилиям Голованова в ее квартире был создан вокально-творческий кабинет. Там регулярно проходили творческие вечера, а с 1965 года — съемки популярной передачи Центрального телевидения "На улице Неждановой" с участием известных артистов советских театров. Впоследствии кабинет был утрачен.
Проект капитального ремонта и реставрации Дома артистов Большого театра правительство Москвы запустило в 2024 году. "Спасибо правительству Москвы и Сергею Семёновичу, что проведена такая огромная работа - дом ожил, теперь здесь новая жизнь. Люди преклонного возраста, среднего возраста и молодежь могут теперь наслаждаться этим творением академика Щусева В том же году началось воссоздание вокально-творческого кабинета", – сказал Шувалов.
В вокальном кабинете Неждановой посетители могут увидеть много вещей, связанных с жизнью и творчеством певицы. В числе экспонатов лавровый венок заслуженной артистке от братьев Бахрушиных, пробная пластинка с колыбельной из оперы "Садко" Римского-Корсакова, фарфоровые тарелки, посвященные постановкам "Севильского цирюльника" Джоаккино Россини в Большом театре, приглашения на гастроли.
"Для нас очень важно, что произошло историческое воссоздание двух квартир — выдающегося русского дирижера Николая Голованова и выдающейся русской певицы Антонины Неждановой. Это большое событие, и я уверен, что оно будет оценено повсеместно и достойно", – отметил директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, слова которого приводятся в сообщении.
Мемориальную доску в честь оперного певца Марка Рейзена открыли в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Мемориальную доску в честь оперного певца Марка Рейзена открыли в Москве
Вчера, 17:04
 
МоскваРоссияИгорь ШуваловМихаил БрызгаловБольшой театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала