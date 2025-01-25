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В Москве открылся вокально-творческий кабинет имени Антонины Неждановой

В Москве открылся вокально-творческий кабинет имени Антонины Неждановой - РИА Новости, 25.01.2025

В Москве открылся вокально-творческий кабинет имени Антонины Неждановой

В субботу в Брюсовом переулке в Москве открыли вокально-творческий кабинет имени русской и советской оперной певицы Антонины Неждановой, сообщили в... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T16:54:00+03:00

2025-01-25T16:54:00+03:00

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В субботу в Брюсовом переулке в Москве открыли вокально-творческий кабинет имени русской и советской оперной певицы Антонины Неждановой, сообщили в госкорпорации ВЭБ.РФ. После открытия пространство превратится в музыкальную мастерскую, где будут проводить камерные концерты и творческие занятия. Все желающие смогут посещать мероприятия бесплатно, после онлайн-регистрации. Кабинет восстановили по инициативе Российского национального музея музыки и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. "Мы обещали, что обязательно откроем вокально-творческий кабинет, собрали много памятных вещей которые сопровождали Антонину Васильевну. Все здесь связано с этим домом, или с ее учениками. Важно, чтобы кабинет заработал как творческий, давал молодежи большую поддержку и дорогу в жизнь, помогал устраивать карьеру", – отметил Шувалов, слова которого привели в ВЭБе. Там добавили, что музей-квартира Неждановой находится в Брюсовом переулке, д. 7, в Доме артистов Большого театра. Здесь певица жила со своим мужем, главным дирижером Большого театра Николаем Головановым. После смерти Неждановой в 1952 году благодаря усилиям Голованова в ее квартире был создан вокально-творческий кабинет. Там регулярно проходили творческие вечера, а с 1965 года — съемки популярной передачи Центрального телевидения "На улице Неждановой" с участием известных артистов советских театров. Впоследствии кабинет был утрачен. Проект капитального ремонта и реставрации Дома артистов Большого театра правительство Москвы запустило в 2024 году. "Спасибо правительству Москвы и Сергею Семёновичу, что проведена такая огромная работа - дом ожил, теперь здесь новая жизнь. Люди преклонного возраста, среднего возраста и молодежь могут теперь наслаждаться этим творением академика Щусева В том же году началось воссоздание вокально-творческого кабинета", – сказал Шувалов. В вокальном кабинете Неждановой посетители могут увидеть много вещей, связанных с жизнью и творчеством певицы. В числе экспонатов лавровый венок заслуженной артистке от братьев Бахрушиных, пробная пластинка с колыбельной из оперы "Садко" Римского-Корсакова, фарфоровые тарелки, посвященные постановкам "Севильского цирюльника" Джоаккино Россини в Большом театре, приглашения на гастроли. "Для нас очень важно, что произошло историческое воссоздание двух квартир — выдающегося русского дирижера Николая Голованова и выдающейся русской певицы Антонины Неждановой. Это большое событие, и я уверен, что оно будет оценено повсеместно и достойно", – отметил директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, слова которого приводятся в сообщении.

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москва, россия, игорь шувалов, михаил брызгалов, большой театр