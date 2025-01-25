https://ria.ru/20250125/izrail-1995469412.html

Израиль освободил 200 палестинских заключенных

Израиль освободил 200 палестинских заключенных - РИА Новости, 25.01.2025

Израиль освободил 200 палестинских заключенных

Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных в обмен на освобождение из сектора Газа четырех заложниц-военнослужащих, сообщило армейское радио "Галей... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T15:42:00+03:00

2025-01-25T15:42:00+03:00

2025-01-25T19:08:00+03:00

в мире

израиль

рамалла

западный берег реки иордан

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армия обороны израиля (цахал)

палестина

сектор газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 янв — РИА Новости. Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных в обмен на освобождение из сектора Газа четырех заложниц-военнослужащих, сообщило армейское радио "Галей ЦАХАЛ"."Сто четырнадцать палестинских заключенных были освобождены из тюрьмы Офер в Рамаллу (Западный берег реки Иордан. — Прим. ред.). Еще 70 заключенных будут депортированы в Египет, а 16 — в сектор Газа", — говорится в сообщении.В социальных сетях расходятся видео с автобусами, которые доставили выпущенных из тюрем палестинцев в Рамаллу.Ранее в субботу палестинское движение ХАМАС в рамках соглашения с Израилем по прекращению огня в Газе отпустило вторую группу заложников, в которую вошли четыре женщины-военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В первый раз Тель-Авиву передали трех заложниц. Израиль в обмен освободил из тюрем 90 палестинок.Перемирие на Ближнем ВостокеНа прошлой неделе Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись в Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Это второе перемирие за время конфликта: первое, в ноябре 2023 года, продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html

https://ria.ru/20250125/konflikt-1915630213.html

израиль

рамалла

западный берег реки иордан

палестина

сектор газа

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в мире, израиль, рамалла, западный берег реки иордан, хамас, армия обороны израиля (цахал), палестина, сектор газа