Рейтинг@Mail.ru
Израиль освободил 200 палестинских заключенных - РИА Новости, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 25.01.2025 (обновлено: 19:08 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/izrail-1995469412.html
Израиль освободил 200 палестинских заключенных
Израиль освободил 200 палестинских заключенных - РИА Новости, 25.01.2025
Израиль освободил 200 палестинских заключенных
Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных в обмен на освобождение из сектора Газа четырех заложниц-военнослужащих, сообщило армейское радио "Галей... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T15:42:00+03:00
2025-01-25T19:08:00+03:00
в мире
израиль
рамалла
западный берег реки иордан
хамас
армия обороны израиля (цахал)
палестина
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995484804_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_956e6b0de1a81ba3499a7cb8e5ab6c39.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 янв — РИА Новости. Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных в обмен на освобождение из сектора Газа четырех заложниц-военнослужащих, сообщило армейское радио "Галей ЦАХАЛ".&quot;Сто четырнадцать палестинских заключенных были освобождены из тюрьмы Офер в Рамаллу (Западный берег реки Иордан. — Прим. ред.). Еще 70 заключенных будут депортированы в Египет, а 16 — в сектор Газа&quot;, — говорится в сообщении.В социальных сетях расходятся видео с автобусами, которые доставили выпущенных из тюрем палестинцев в Рамаллу.Ранее в субботу палестинское движение ХАМАС в рамках соглашения с Израилем по прекращению огня в Газе отпустило вторую группу заложников, в которую вошли четыре женщины-военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В первый раз Тель-Авиву передали трех заложниц. Израиль в обмен освободил из тюрем 90 палестинок.Перемирие на Ближнем ВостокеНа прошлой неделе Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись в Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Это второе перемирие за время конфликта: первое, в ноябре 2023 года, продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html
https://ria.ru/20250125/konflikt-1915630213.html
израиль
рамалла
западный берег реки иордан
палестина
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995484804_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_862733967aeae973db6c14cc2b4f8c3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, рамалла, западный берег реки иордан, хамас, армия обороны израиля (цахал), палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Рамалла, Западный берег реки Иордан, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Палестина, Сектор Газа
Израиль освободил 200 палестинских заключенных

Израиль выпустил из тюрем 200 палестинцев в обмен на четырех заложниц-военных

© AP Photo / Jehad AlshrafiОсвобожденные палестинские заключенные. 25 января 2025
Освобожденные палестинские заключенные. 25 января 2025 - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Освобожденные палестинские заключенные. 25 января 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 янв — РИА Новости. Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных в обмен на освобождение из сектора Газа четырех заложниц-военнослужащих, сообщило армейское радио "Галей ЦАХАЛ".
«

"Сто четырнадцать палестинских заключенных были освобождены из тюрьмы Офер в Рамаллу (Западный берег реки Иордан. — Прим. ред.). Еще 70 заключенных будут депортированы в Египет, а 16 — в сектор Газа", — говорится в сообщении.

В социальных сетях расходятся видео с автобусами, которые доставили выпущенных из тюрем палестинцев в Рамаллу.
Ранее в субботу палестинское движение ХАМАС в рамках соглашения с Израилем по прекращению огня в Газе отпустило вторую группу заложников, в которую вошли четыре женщины-военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В первый раз Тель-Авиву передали трех заложниц. Израиль в обмен освободил из тюрем 90 палестинок.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Уничтожение Газы подорвало фундамент Израиля
23 января, 08:00

Перемирие на Ближнем Востоке

На прошлой неделе Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись в Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое, в ноябре 2023 года, продержалось всего шесть дней.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильРамаллаЗападный берег реки ИорданХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ПалестинаСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала