https://ria.ru/20250125/informatsiya-1995454094.html

Путин поручил проанализировать меры защиты детей от опасной информации

Путин поручил проанализировать меры защиты детей от опасной информации - РИА Новости, 25.01.2025

Путин поручил проанализировать меры защиты детей от опасной информации

Президент Владимир Путин поставил задачу проанализировать меры защиты детей от опасной информации, в том числе в компьютерных играх, указано в списке поручений... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T12:45:00+03:00

2025-01-25T12:45:00+03:00

2025-01-25T13:57:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поставил задачу проанализировать меры защиты детей от опасной информации, в том числе в компьютерных играх, указано в списке поручений по итогам заседания Госсовета по вопросам социальной поддержки семей на сайте Кремля."Администрации президента Российской Федерации совместно с Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации провести анализ эффективности имеющихся мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в том числе от такой информации, содержащейся в аудио- и видеопродукции, настольных, компьютерных и иных играх", — говорится в документе.По результатам анализа при необходимости следует подготовить изменения в законодательство.Поручение предстоит выполнить до 31 июля.В мае прошлого года глава государства включил создание механизмов контроля за рынком компьютерных игр в основы госполитики в области исторического просвещения.Путин призвал исключить неконтролируемое распространение цифровых продуктов, создающих искаженное представление о событиях отечественной и мировой истории, а также о месте и роли России в мире.

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https://ria.ru/20240904/gosduma-1970536836.html

https://rsport.ria.ru/20240904/igry-1970533064.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин