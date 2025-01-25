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Путин поручил проанализировать меры защиты детей от опасной информации - РИА Новости, 25.01.2025
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12:45 25.01.2025 (обновлено: 13:57 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/informatsiya-1995454094.html
Путин поручил проанализировать меры защиты детей от опасной информации
Путин поручил проанализировать меры защиты детей от опасной информации - РИА Новости, 25.01.2025
Путин поручил проанализировать меры защиты детей от опасной информации
Президент Владимир Путин поставил задачу проанализировать меры защиты детей от опасной информации, в том числе в компьютерных играх, указано в списке поручений... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T12:45:00+03:00
2025-01-25T13:57:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поставил задачу проанализировать меры защиты детей от опасной информации, в том числе в компьютерных играх, указано в списке поручений по итогам заседания Госсовета по вопросам социальной поддержки семей на сайте Кремля."Администрации президента Российской Федерации совместно с Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации провести анализ эффективности имеющихся мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в том числе от такой информации, содержащейся в аудио- и видеопродукции, настольных, компьютерных и иных играх", — говорится в документе.По результатам анализа при необходимости следует подготовить изменения в законодательство.Поручение предстоит выполнить до 31 июля.В мае прошлого года глава государства включил создание механизмов контроля за рынком компьютерных игр в основы госполитики в области исторического просвещения.Путин призвал исключить неконтролируемое распространение цифровых продуктов, создающих искаженное представление о событиях отечественной и мировой истории, а также о месте и роли России в мире.
https://ria.ru/20250122/moshennichestvo-1994907613.html
https://ria.ru/20240904/gosduma-1970536836.html
https://rsport.ria.ru/20240904/igry-1970533064.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил проанализировать меры защиты детей от опасной информации

Путин поручил до августа оценить меры защиты детей от опасной информации

© Depositphotos.com / stokketeРебенок с ноутбуком
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© Depositphotos.com / stokkete
Ребенок с ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поставил задачу проанализировать меры защиты детей от опасной информации, в том числе в компьютерных играх, указано в списке поручений по итогам заседания Госсовета по вопросам социальной поддержки семей на сайте Кремля.
"Администрации президента Российской Федерации совместно с Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации провести анализ эффективности имеющихся мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в том числе от такой информации, содержащейся в аудио- и видеопродукции, настольных, компьютерных и иных играх", — говорится в документе.
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По результатам анализа при необходимости следует подготовить изменения в законодательство.
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В мае прошлого года глава государства включил создание механизмов контроля за рынком компьютерных игр в основы госполитики в области исторического просвещения.
Путин призвал исключить неконтролируемое распространение цифровых продуктов, создающих искаженное представление о событиях отечественной и мировой истории, а также о месте и роли России в мире.
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