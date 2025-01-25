Первые самолеты с нелегалами прибыли из США в Гватемалу
Самолеты ВВС США доставили в Гватемалу первую партию депортированных нелегалов
Гватемала. Архивное фото. Архивное фото
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МЕХИКО, 25 янв - РИА Новости. Два самолета ВВС США доставили в Гватемалу первую после вступления Дональда Трампа в должность президента США партию депортированных нелегальных мигрантов, они были приняты в Центре приема репатриантов на территории авиабазы и получили первую помощь государства, сообщил Институт миграции Гватемалы.
"Вернулись 80 гватемальцев: 31 женщина, 48 мужчин и 1 подросток без сопровождения взрослых. Эти люди были зарегистрированы и получили, помимо основных услуг, еду, одежду, гигиенические наборы и, в некоторых случаях, психосоциальную поддержку и доступ к телефонным звонкам", - говорится в сообщении на сайте миграционной службы.
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По данным местных СМИ, вслед за первым армейским бортом в аэропорту Гватемалы приземлился второй самолет, на борту которого также находились около 80 человек. До того, как мигранты смогут вернуться в свои дома, их переместили из Центра приема репатриантов на территории авиабазы в столичный Центр помощи мигрантам.
Президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США в понедельник пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
В пятницу пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США в рамках масштабной операции по борьбе с миграцией уже задержали 538 нелегалов, включая подозреваемого в терроризме, а также депортировали сотни мигрантов.
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