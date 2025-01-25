https://ria.ru/20250125/gvatemala-1995428868.html

Первые самолеты с нелегалами прибыли из США в Гватемалу

Первые самолеты с нелегалами прибыли из США в Гватемалу - РИА Новости, 25.01.2025

Первые самолеты с нелегалами прибыли из США в Гватемалу

Два самолета ВВС США доставили в Гватемалу первую после вступления Дональда Трампа в должность президента США партию депортированных нелегальных мигрантов, они... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T04:23:00+03:00

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МЕХИКО, 25 янв - РИА Новости. Два самолета ВВС США доставили в Гватемалу первую после вступления Дональда Трампа в должность президента США партию депортированных нелегальных мигрантов, они были приняты в Центре приема репатриантов на территории авиабазы и получили первую помощь государства, сообщил Институт миграции Гватемалы. "Вернулись 80 гватемальцев: 31 женщина, 48 мужчин и 1 подросток без сопровождения взрослых. Эти люди были зарегистрированы и получили, помимо основных услуг, еду, одежду, гигиенические наборы и, в некоторых случаях, психосоциальную поддержку и доступ к телефонным звонкам", - говорится в сообщении на сайте миграционной службы. По данным местных СМИ, вслед за первым армейским бортом в аэропорту Гватемалы приземлился второй самолет, на борту которого также находились около 80 человек. До того, как мигранты смогут вернуться в свои дома, их переместили из Центра приема репатриантов на территории авиабазы в столичный Центр помощи мигрантам. Телеканал NBC со ссылкой на источники ранее сообщил, что к вылету из США в пятницу планировались три рейса с нелегалами, однако борт, который направлялся в Мексику, не смог вылететь ввиду отказа на разрешение на посадку "по неясным причинам". Президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США в понедельник пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. В пятницу пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США в рамках масштабной операции по борьбе с миграцией уже задержали 538 нелегалов, включая подозреваемого в терроризме, а также депортировали сотни мигрантов.

https://ria.ru/20250123/tramp-1995054432.html

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