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СМИ: премьер Дании провела "очень плохой" разговор с Трампом - РИА Новости, 25.01.2025
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00:52 25.01.2025 (обновлено: 07:51 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/grenlandiya-1995418356.html
СМИ: премьер Дании провела "очень плохой" разговор с Трампом
СМИ: премьер Дании провела "очень плохой" разговор с Трампом - РИА Новости, 25.01.2025
СМИ: премьер Дании провела "очень плохой" разговор с Трампом
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на прошлой неделе провела "очень плохой" телефонный разговор с новым президентом США Дональдом Трампом, тот отреагировал РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T00:52:00+03:00
2025-01-25T07:51:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
метте фредериксен
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на прошлой неделе провела "очень плохой" телефонный разговор с новым президентом США Дональдом Трампом, тот отреагировал с агрессией на отказ Копенгагена продать Гренландию, пишет газета Financial Times со ссылкой на действующих и бывших высокопоставленных европейских чиновников.По информации собеседников издания, Трамп на прошлой неделе провел 45-минутный телефонный разговор с премьером Дании, в ходе которого подтвердил серьезность намерения получить контроль над Гренландией."Фредериксен сказала, что она подчеркнула, что огромный арктический остров ... не продается, при этом отметив "большой интерес" Америки к нему", — говорится в материале газеты.По словам источников издания, разговор между сторонами прошел "очень плохо". По их информации, Трамп отреагировал на слова Фредериксен "агрессивно и конфронтационно", несмотря на то что она предложила расширить сотрудничество в военной сфере и добыче полезных ископаемых. "Это был очень трудный разговор. Он пригрозил конкретными мерами против Дании, такими как точечные тарифы", — заявил бывший датский чиновник. В офисе премьер-министра Дании отказались признать "интерпретацию разговора, которую предоставили анонимные источники".В преддверии вступления в должность президента Дональд Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом будущий глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над этой территорией.
https://ria.ru/20250124/lavrov-1995367766.html
https://ria.ru/20250123/grenlandiya-1995062846.html
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в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, метте фредериксен
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Метте Фредериксен
СМИ: премьер Дании провела "очень плохой" разговор с Трампом

FT: Фредриксен провела очень плохой разговор с Трампом по продаже Гренландии

© РИА НовостиГренландия
Гренландия - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости
Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на прошлой неделе провела "очень плохой" телефонный разговор с новым президентом США Дональдом Трампом, тот отреагировал с агрессией на отказ Копенгагена продать Гренландию, пишет газета Financial Times со ссылкой на действующих и бывших высокопоставленных европейских чиновников.
По информации собеседников издания, Трамп на прошлой неделе провел 45-минутный телефонный разговор с премьером Дании, в ходе которого подтвердил серьезность намерения получить контроль над Гренландией.
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"Фредериксен сказала, что она подчеркнула, что огромный арктический остров ... не продается, при этом отметив "большой интерес" Америки к нему", — говорится в материале газеты.
По словам источников издания, разговор между сторонами прошел "очень плохо". По их информации, Трамп отреагировал на слова Фредериксен "агрессивно и конфронтационно", несмотря на то что она предложила расширить сотрудничество в военной сфере и добыче полезных ископаемых.
«
"Это был очень трудный разговор. Он пригрозил конкретными мерами против Дании, такими как точечные тарифы", — заявил бывший датский чиновник.
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В офисе премьер-министра Дании отказались признать "интерпретацию разговора, которую предоставили анонимные источники".
В преддверии вступления в должность президента Дональд Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом будущий глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над этой территорией.

До 1953 года Гренландия была колонией Дании и до сих пор остается частью королевства. В 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

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В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампМетте Фредериксен
 
 
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