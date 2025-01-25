https://ria.ru/20250125/grenlandiya-1995418356.html

СМИ: премьер Дании провела "очень плохой" разговор с Трампом

СМИ: премьер Дании провела "очень плохой" разговор с Трампом - РИА Новости, 25.01.2025

СМИ: премьер Дании провела "очень плохой" разговор с Трампом

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на прошлой неделе провела "очень плохой" телефонный разговор с новым президентом США Дональдом Трампом, тот отреагировал РИА Новости, 25.01.2025

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дональд трамп

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на прошлой неделе провела "очень плохой" телефонный разговор с новым президентом США Дональдом Трампом, тот отреагировал с агрессией на отказ Копенгагена продать Гренландию, пишет газета Financial Times со ссылкой на действующих и бывших высокопоставленных европейских чиновников.По информации собеседников издания, Трамп на прошлой неделе провел 45-минутный телефонный разговор с премьером Дании, в ходе которого подтвердил серьезность намерения получить контроль над Гренландией."Фредериксен сказала, что она подчеркнула, что огромный арктический остров ... не продается, при этом отметив "большой интерес" Америки к нему", — говорится в материале газеты.По словам источников издания, разговор между сторонами прошел "очень плохо". По их информации, Трамп отреагировал на слова Фредериксен "агрессивно и конфронтационно", несмотря на то что она предложила расширить сотрудничество в военной сфере и добыче полезных ископаемых. "Это был очень трудный разговор. Он пригрозил конкретными мерами против Дании, такими как точечные тарифы", — заявил бывший датский чиновник. В офисе премьер-министра Дании отказались признать "интерпретацию разговора, которую предоставили анонимные источники".В преддверии вступления в должность президента Дональд Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом будущий глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над этой территорией.

https://ria.ru/20250124/lavrov-1995367766.html

https://ria.ru/20250123/grenlandiya-1995062846.html

https://ria.ru/20250122/grenlandija-1994906533.html

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в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, метте фредериксен