СМИ: премьер Дании провела "очень плохой" разговор с Трампом
FT: Фредриксен провела очень плохой разговор с Трампом по продаже Гренландии
Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на прошлой неделе провела "очень плохой" телефонный разговор с новым президентом США Дональдом Трампом, тот отреагировал с агрессией на отказ Копенгагена продать Гренландию, пишет газета Financial Times со ссылкой на действующих и бывших высокопоставленных европейских чиновников.
По информации собеседников издания, Трамп на прошлой неделе провел 45-минутный телефонный разговор с премьером Дании, в ходе которого подтвердил серьезность намерения получить контроль над Гренландией.
"Фредериксен сказала, что она подчеркнула, что огромный арктический остров ... не продается, при этом отметив "большой интерес" Америки к нему", — говорится в материале газеты.
По словам источников издания, разговор между сторонами прошел "очень плохо". По их информации, Трамп отреагировал на слова Фредериксен "агрессивно и конфронтационно", несмотря на то что она предложила расширить сотрудничество в военной сфере и добыче полезных ископаемых.
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"Это был очень трудный разговор. Он пригрозил конкретными мерами против Дании, такими как точечные тарифы", — заявил бывший датский чиновник.
В офисе премьер-министра Дании отказались признать "интерпретацию разговора, которую предоставили анонимные источники".
В преддверии вступления в должность президента Дональд Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом будущий глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над этой территорией.
До 1953 года Гренландия была колонией Дании и до сих пор остается частью королевства. В 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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