https://ria.ru/20250125/gosduma-1995440805.html

В Госдуме разработают ГОСТ по тюбингам

В Госдуме разработают ГОСТ по тюбингам - РИА Новости, 25.01.2025

В Госдуме разработают ГОСТ по тюбингам

В Госдуме работают над созданием ГОСТа по тюбингам из-за их травмоопасности, сообщила РИА Новости первый зампред комитета нижней палаты парламента по защите... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T09:56:00+03:00

2025-01-25T09:56:00+03:00

2025-01-25T12:04:00+03:00

общество

татьяна буцкая

госдума рф

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Госдуме работают над созданием ГОСТа по тюбингам из-за их травмоопасности, сообщила РИА Новости первый зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи Татьяна Буцкая."Мы разрабатываем ГОСТ по тюбингам. Смысл ГОСТа в том, что существует проблема: когда вы садитесь в ватрушку, у вас голова находится ниже, чем ноги. Вы не видите, куда летите, поэтому конструкция той ватрушки, которая продается, она должна быть такая, чтобы человек, который сидит в ней, он видел, куда летит. Второе — что нет возможности затормозить", — сказала собеседница агентства.Как считает депутат, тюбинги, которые существуют сейчас, должны быть частью аттракциона "зимняя горка". Этот вид развлечения более надежный, ведь ватрушка летит по безопасной траектории, на пути ребенка нет никаких преград.Буцкая уточнила, что к созданию ГОСТа привлекут специалистов, они будут работать над тем, чтобы у ватрушки были опции: возможность затормозить и слезть, если впереди есть препятствие.

https://ria.ru/20250119/vatrushka-1994482359.html

https://ria.ru/20250113/tyubing-1993441785.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, татьяна буцкая, госдума рф