https://ria.ru/20250125/gorlovka-1995496170.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб человек

При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 25.01.2025

При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб человек

Один человек погиб, еще три человека, среди которых ребенок, пострадали в результате обстрелов Горловки со стороны украинских войск в субботу, сообщил глава ДНР РИА Новости, 25.01.2025

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специальная военная операция на украине

горловка

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денис пушилин

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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще три человека, среди которых ребенок, пострадали в результате обстрелов Горловки со стороны украинских войск в субботу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Один человек погиб, еще трое мирных жителей Горловки, в том числе ребенок, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин в Telegram-канале. Ранее о ранении трех человек в Горловке сообщал мэр города Иван Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250125/svo-1995468242.html

горловка

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донецк

россия

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