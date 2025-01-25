https://ria.ru/20250125/gorlovka-1995496170.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб человек
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 25.01.2025
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб человек
Один человек погиб, еще три человека, среди которых ребенок, пострадали в результате обстрелов Горловки со стороны украинских войск в субботу, сообщил глава ДНР РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T21:57:00+03:00
2025-01-25T21:57:00+03:00
2025-01-25T21:57:00+03:00
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще три человека, среди которых ребенок, пострадали в результате обстрелов Горловки со стороны украинских войск в субботу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Один человек погиб, еще трое мирных жителей Горловки, в том числе ребенок, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин в Telegram-канале. Ранее о ранении трех человек в Горловке сообщал мэр города Иван Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250125/svo-1995468242.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Иван Приходько, Стирол, Россия, Украина
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб человек
При украинском обстреле Горловки в ДНР погиб человек, трое пострадали