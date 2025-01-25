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При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 25.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:57 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/gorlovka-1995496170.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб человек
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 25.01.2025
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб человек
Один человек погиб, еще три человека, среди которых ребенок, пострадали в результате обстрелов Горловки со стороны украинских войск в субботу, сообщил глава ДНР РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T21:57:00+03:00
2025-01-25T21:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
иван приходько
стирол
россия
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще три человека, среди которых ребенок, пострадали в результате обстрелов Горловки со стороны украинских войск в субботу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Один человек погиб, еще трое мирных жителей Горловки, в том числе ребенок, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин в Telegram-канале. Ранее о ранении трех человек в Горловке сообщал мэр города Иван Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250125/svo-1995468242.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
россия
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горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, иван приходько, стирол, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Иван Приходько, Стирол, Россия, Украина
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб человек

При украинском обстреле Горловки в ДНР погиб человек, трое пострадали

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку Донецкой области
Стела на въезде в Горловку Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще три человека, среди которых ребенок, пострадали в результате обстрелов Горловки со стороны украинских войск в субботу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Один человек погиб, еще трое мирных жителей Горловки, в том числе ребенок, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Ранее о ранении трех человек в Горловке сообщал мэр города Иван Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Российский военный - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинИван ПриходькоСтиролРоссияУкраина
 
 
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