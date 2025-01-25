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Число пострадавших при обстрелах Горловки увеличилось до трех - РИА Новости, 25.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:06 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/gorlovka-1995489443.html
Число пострадавших при обстрелах Горловки увеличилось до трех
Число пострадавших при обстрелах Горловки увеличилось до трех - РИА Новости, 25.01.2025
Число пострадавших при обстрелах Горловки увеличилось до трех
Число мирных жителей, пострадавших от обстрелов украинскими войсками Горловки в ДНР, выросло до трех, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T20:06:00+03:00
2025-01-25T20:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших от обстрелов украинскими войсками Горловки в ДНР, выросло до трех, сообщил мэр Иван Приходько. Ранее он сообщал, что мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Горловки. "Количество раненых мирных жителей Горловки увеличилось до трех", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250121/gorlovka-1994866917.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько
Число пострадавших при обстрелах Горловки увеличилось до трех

Мэр Приходько: число раненых при обстрелах Горловки выросло до трех

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших от обстрелов украинскими войсками Горловки в ДНР, выросло до трех, сообщил мэр Иван Приходько.
Ранее он сообщал, что мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Горловки.
"Количество раненых мирных жителей Горловки увеличилось до трех", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван Приходько
 
 
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