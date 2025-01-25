https://ria.ru/20250125/gorlovka-1995484565.html

При обстреле Горловки ВСУ пострадала мирная жительница

При обстреле Горловки ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 25.01.2025

При обстреле Горловки ВСУ пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T18:56:00+03:00

2025-01-25T18:56:00+03:00

2025-01-25T18:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько. "В результате украинской вооружённой агрессии ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее в субботу управление администрации главы и правительства региона по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что ВСУ выпустили восемь снарядов, в том числе кассетных, "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250121/gorlovka-1994866917.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины