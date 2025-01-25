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При обстреле Горловки ВСУ пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 25.01.2025
При обстреле Горловки ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T18:56:00+03:00
2025-01-25T18:56:00+03:00
2025-01-25T18:56:00+03:00
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько. "В результате украинской вооружённой агрессии ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее в субботу управление администрации главы и правительства региона по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что ВСУ выпустили восемь снарядов, в том числе кассетных, "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250121/gorlovka-1994866917.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
При обстреле Горловки ВСУ пострадала мирная жительница
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница