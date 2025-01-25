https://ria.ru/20250125/gorlovka-1995435103.html
Житель Горловки пострадал при детонации снаряда
Житель Горловки пострадал при детонации снаряда - РИА Новости, 25.01.2025
Житель Горловки пострадал при детонации снаряда
Еще один мирный житель Горловки в ДНР пострадал в результате детонации суббоеприпаса ВСУ в пятницу, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T08:30:00+03:00
2025-01-25T08:30:00+03:00
2025-01-25T08:30:00+03:00
горловка
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Еще один мирный житель Горловки в ДНР пострадал в результате детонации суббоеприпаса ВСУ в пятницу, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее мэр сообщал о ранении одного мирного жителя при детонации суббоеприпаса ВСУ. "По актуализированным данным, в результате детонации суббоеприпаса ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) типа "колокольчик" по улице Кирова вечером 24 января 2025 года ранены двое мирных жителей Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250125/gorlovka-1995420553.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Житель Горловки пострадал при детонации снаряда
Мэр Приходько: в Горловке при детонации снаряда пострадал еще один мирный житель