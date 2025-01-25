https://ria.ru/20250125/gorlovka-1995435103.html

Житель Горловки пострадал при детонации снаряда

Житель Горловки пострадал при детонации снаряда - РИА Новости, 25.01.2025

Житель Горловки пострадал при детонации снаряда

Еще один мирный житель Горловки в ДНР пострадал в результате детонации суббоеприпаса ВСУ в пятницу, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T08:30:00+03:00

2025-01-25T08:30:00+03:00

2025-01-25T08:30:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Еще один мирный житель Горловки в ДНР пострадал в результате детонации суббоеприпаса ВСУ в пятницу, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее мэр сообщал о ранении одного мирного жителя при детонации суббоеприпаса ВСУ. "По актуализированным данным, в результате детонации суббоеприпаса ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) типа "колокольчик" по улице Кирова вечером 24 января 2025 года ранены двое мирных жителей Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250125/gorlovka-1995420553.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия