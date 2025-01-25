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При детонации суббоеприпаса ВСУ пострадал житель Горловки - РИА Новости, 25.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:42 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/gorlovka-1995420553.html
При детонации суббоеприпаса ВСУ пострадал житель Горловки
При детонации суббоеприпаса ВСУ пострадал житель Горловки - РИА Новости, 25.01.2025
При детонации суббоеприпаса ВСУ пострадал житель Горловки
Мирный житель Горловки в ДНР получил ранения при детонации суббоеприпаса ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T01:42:00+03:00
2025-01-25T01:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Мирный житель Горловки в ДНР получил ранения при детонации суббоеприпаса ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате детонации суббоеприпаса ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) типа "колокольчик" по улице Кирова ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250125/obstrel-1995418093.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
При детонации суббоеприпаса ВСУ пострадал житель Горловки

При детонации суббоеприпаса ВСУ пострадал житель Горловки в ДНР

© Фото : Приходько РИКСуббоеприпасы типа "колокольчик" в Горловке
Суббоеприпасы типа колокольчик в Горловке - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© Фото : Приходько РИК
Суббоеприпасы типа "колокольчик" в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Мирный житель Горловки в ДНР получил ранения при детонации суббоеприпаса ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате детонации суббоеприпаса ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) типа "колокольчик" по улице Кирова ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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