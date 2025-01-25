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При детонации суббоеприпаса ВСУ пострадал житель Горловки
При детонации суббоеприпаса ВСУ пострадал житель Горловки - РИА Новости, 25.01.2025
При детонации суббоеприпаса ВСУ пострадал житель Горловки
Мирный житель Горловки в ДНР получил ранения при детонации суббоеприпаса ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T01:42:00+03:00
2025-01-25T01:42:00+03:00
2025-01-25T01:42:00+03:00
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Мирный житель Горловки в ДНР получил ранения при детонации суббоеприпаса ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате детонации суббоеприпаса ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) типа "колокольчик" по улице Кирова ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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При детонации суббоеприпаса ВСУ пострадал житель Горловки
При детонации суббоеприпаса ВСУ пострадал житель Горловки в ДНР