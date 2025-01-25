https://ria.ru/20250125/gorlovka-1995420553.html

При детонации суббоеприпаса ВСУ пострадал житель Горловки

При детонации суббоеприпаса ВСУ пострадал житель Горловки - РИА Новости, 25.01.2025

При детонации суббоеприпаса ВСУ пострадал житель Горловки

Мирный житель Горловки в ДНР получил ранения при детонации суббоеприпаса ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 25.01.2025

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специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

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стирол

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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Мирный житель Горловки в ДНР получил ранения при детонации суббоеприпаса ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате детонации суббоеприпаса ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) типа "колокольчик" по улице Кирова ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250125/obstrel-1995418093.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол