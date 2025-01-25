https://ria.ru/20250125/glavy-1995469743.html

Главы МИД Белоруссии и России провели телефонный разговор

Главы МИД Белоруссии и России провели телефонный разговор - РИА Новости, 25.01.2025

Главы МИД Белоруссии и России провели телефонный разговор

Главы МИД Белоруссии и России Максим Рыженков и Сергей Лавров провели телефонный разговор и обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества, сообщила... РИА Новости, 25.01.2025

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белоруссия

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МИНСК, 25 янв - РИА Новости. Главы МИД Белоруссии и России Максим Рыженков и Сергей Лавров провели телефонный разговор и обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии. "Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - приводит сообщение пресс-службы агентство Белта. Согласно сообщению, министры обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Также они остановились на актуальных темах глобальной повестки дня и ситуации на Ближнем Востоке. "Максим Рыженков и Сергей Лавров условились продолжать находиться в постоянном рабочем контакте по любым вопросам в русле союзнических отношений Беларуси и России", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20250124/belorussiya-1995214576.html

белоруссия

россия

ближний восток

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белоруссия, россия, ближний восток, максим рыженков, сергей лавров, в мире