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Главы МИД Белоруссии и России провели телефонный разговор - РИА Новости, 25.01.2025
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15:57 25.01.2025 (обновлено: 15:58 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/glavy-1995469743.html
Главы МИД Белоруссии и России провели телефонный разговор
Главы МИД Белоруссии и России провели телефонный разговор - РИА Новости, 25.01.2025
Главы МИД Белоруссии и России провели телефонный разговор
Главы МИД Белоруссии и России Максим Рыженков и Сергей Лавров провели телефонный разговор и обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества, сообщила... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T15:57:00+03:00
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белоруссия
россия
ближний восток
максим рыженков
сергей лавров
в мире
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МИНСК, 25 янв - РИА Новости. Главы МИД Белоруссии и России Максим Рыженков и Сергей Лавров провели телефонный разговор и обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии. "Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - приводит сообщение пресс-службы агентство Белта. Согласно сообщению, министры обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Также они остановились на актуальных темах глобальной повестки дня и ситуации на Ближнем Востоке. "Максим Рыженков и Сергей Лавров условились продолжать находиться в постоянном рабочем контакте по любым вопросам в русле союзнических отношений Беларуси и России", - говорится в публикации.
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белоруссия, россия, ближний восток, максим рыженков, сергей лавров, в мире
Белоруссия, Россия, Ближний Восток, Максим Рыженков, Сергей Лавров, В мире
Главы МИД Белоруссии и России провели телефонный разговор

Главы МИД Белоруссии и России обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

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Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
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МИНСК, 25 янв - РИА Новости. Главы МИД Белоруссии и России Максим Рыженков и Сергей Лавров провели телефонный разговор и обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.
"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - приводит сообщение пресс-службы агентство Белта.
Согласно сообщению, министры обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Также они остановились на актуальных темах глобальной повестки дня и ситуации на Ближнем Востоке.
"Максим Рыженков и Сергей Лавров условились продолжать находиться в постоянном рабочем контакте по любым вопросам в русле союзнических отношений Беларуси и России", - говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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