https://ria.ru/20250125/glava-1995488886.html

Новый министр обороны США назвал три ключевых приоритета Пентагона

Новый министр обороны США назвал три ключевых приоритета Пентагона - РИА Новости, 25.01.2025

Новый министр обороны США назвал три ключевых приоритета Пентагона

Новый министр обороны США Пит Хегсет в своём первом обращении к вооружённым силам обозначил три ключевых приоритета Пентагона: восстановление воинского духа,... РИА Новости, 25.01.2025

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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Новый министр обороны США Пит Хегсет в своём первом обращении к вооружённым силам обозначил три ключевых приоритета Пентагона: восстановление воинского духа, модернизацию армии и усиление сдерживания угроз. По его словам, Пентагон намерен возродить "воинский дух", повысить стандарты службы и укрепить единство армии. "Мы – американские воины, и наша задача – защищать страну", – подчеркнул Хегсет, добавив, что сила армии заключается в наличии общей цели и высокой боеготовности. Министр также отметил необходимость реформирования оборонной промышленности, упрощения системы закупок, прохождения финансового аудита и ускоренного внедрения новых технологий. "Мы останемся самой сильной и смертоносной военной силой в мире", – заявил он. Кроме того, приоритетом станет укрепление обороны США и взаимодействие с союзниками, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, для сдерживания Китая. Хегсет также поддержал курс президента Дональда Трампа на завершение военных конфликтов и сосредоточение усилий на ключевых угрозах. "Наши враги предупреждены", – добавил он. Министр заверил, что забота о военнослужащих и их семьях станет его главной задачей. "Мы будем стоять плечом к плечу, чтобы ответить на вызовы времени. Вместе мы выполним миссию президента – сдержать войну, а при необходимости победить и уничтожить врагов", – заключил Хегсет.

https://ria.ru/20250123/pentagon-1995059701.html

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в мире, сша, китай, дональд трамп, министерство обороны сша