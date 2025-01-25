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Новый министр обороны США назвал три ключевых приоритета Пентагона
Новый министр обороны США назвал три ключевых приоритета Пентагона - РИА Новости, 25.01.2025
Новый министр обороны США назвал три ключевых приоритета Пентагона
Новый министр обороны США Пит Хегсет в своём первом обращении к вооружённым силам обозначил три ключевых приоритета Пентагона: восстановление воинского духа,... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T20:02:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Новый министр обороны США Пит Хегсет в своём первом обращении к вооружённым силам обозначил три ключевых приоритета Пентагона: восстановление воинского духа, модернизацию армии и усиление сдерживания угроз. По его словам, Пентагон намерен возродить "воинский дух", повысить стандарты службы и укрепить единство армии. "Мы – американские воины, и наша задача – защищать страну", – подчеркнул Хегсет, добавив, что сила армии заключается в наличии общей цели и высокой боеготовности. Министр также отметил необходимость реформирования оборонной промышленности, упрощения системы закупок, прохождения финансового аудита и ускоренного внедрения новых технологий. "Мы останемся самой сильной и смертоносной военной силой в мире", – заявил он. Кроме того, приоритетом станет укрепление обороны США и взаимодействие с союзниками, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, для сдерживания Китая. Хегсет также поддержал курс президента Дональда Трампа на завершение военных конфликтов и сосредоточение усилий на ключевых угрозах. "Наши враги предупреждены", – добавил он. Министр заверил, что забота о военнослужащих и их семьях станет его главной задачей. "Мы будем стоять плечом к плечу, чтобы ответить на вызовы времени. Вместе мы выполним миссию президента – сдержать войну, а при необходимости победить и уничтожить врагов", – заключил Хегсет.
https://ria.ru/20250123/pentagon-1995059701.html
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в мире, сша, китай, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Новый министр обороны США назвал три ключевых приоритета Пентагона
Хегсет: Пентагон сосредоточится на модернизации армии и сдерживании угроз
ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Новый министр обороны США Пит Хегсет в своём первом обращении к вооружённым силам обозначил три ключевых приоритета Пентагона: восстановление воинского духа, модернизацию армии и усиление сдерживания угроз.
По его словам, Пентагон
намерен возродить "воинский дух", повысить стандарты службы и укрепить единство армии.
"Мы – американские воины, и наша задача – защищать страну", – подчеркнул Хегсет, добавив, что сила армии заключается в наличии общей цели и высокой боеготовности.
Министр также отметил необходимость реформирования оборонной промышленности, упрощения системы закупок, прохождения финансового аудита и ускоренного внедрения новых технологий.
"Мы останемся самой сильной и смертоносной военной силой в мире", – заявил он.
Кроме того, приоритетом станет укрепление обороны США
и взаимодействие с союзниками, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, для сдерживания Китая
. Хегсет также поддержал курс президента Дональда Трампа
на завершение военных конфликтов и сосредоточение усилий на ключевых угрозах.
"Наши враги предупреждены", – добавил он.
Министр заверил, что забота о военнослужащих и их семьях станет его главной задачей.
"Мы будем стоять плечом к плечу, чтобы ответить на вызовы времени. Вместе мы выполним миссию президента – сдержать войну, а при необходимости победить и уничтожить врагов", – заключил Хегсет.