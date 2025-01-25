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В Греции заявили, что ЕС нечего противопоставить российским танкам - РИА Новости, 25.01.2025
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18:47 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/glava-1995483619.html
В Греции заявили, что ЕС нечего противопоставить российским танкам
В Греции заявили, что ЕС нечего противопоставить российским танкам - РИА Новости, 25.01.2025
В Греции заявили, что ЕС нечего противопоставить российским танкам
Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас обвинил крупнейшие страны ЕС в том, что им нечего "противопоставить российским танкам", высказался за... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T18:47:00+03:00
2025-01-25T18:47:00+03:00
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АФИНЫ, 25 янв - РИА Новости. Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас обвинил крупнейшие страны ЕС в том, что им нечего "противопоставить российским танкам", высказался за повышение военных расходов и назвал шизофреническими правила выделения средств на оборону в ЕС. Дендиас принял участие в дискуссии в Чикаго с исполнительным директором Греко-американского совета лидеров (HALC) Эдди Земанидисом в Чикагском совете по глобальным вопросам (Chicago Council on Global Affairs). Тезисы выступления Дендиаса распространила пресс-служба военного ведомства. Он считает, что даже без президента США Дональда Трампа, потребовавшего повысить расходы, ЕС должен ответить на этот вызов. "Есть мои коллеги, я могу упомянуть итальянского министра Гвидо Крозетто, который говорит то же самое, что и я, снова и снова. Что касается пяти процентов, то в ЕС есть друзья и партнеры, которые не потратят и одного процента. А потом они приходят и учат нас экономической ответственности в Греции? Что я могу сказать? Вы знаете, что Греция - маленькая страна с относительно небольшой экономикой. Наш ВВП составляет около 230-240 миллиардов евро. А знаете ли вы, что в Греции больше танков, чем в Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах и Великобритании вместе взятых? Как они смогут противостоять вызову России? Что они смогут противопоставить российским танкам?" - сказал Дендиас. "Наша европейская семья имеет несколько шизофренические правила. С одной стороны, ЕС заявил, что испытывает внешнюю угрозу. И нам действительно нужно создать автономную оборону, чтобы самостоятельно защитить себя и защитить друзей и союзников. В то же время, когда Европейская комиссия четко говорит, что существуют финансовые ограничения, которые не позволяют вам инвестировать в оборону, мне, как министру обороны, это кажется кошмаром", - сказал Дендиас. По его словам, он каждый день "сражается с цифрами". "И если я превышу лимиты, моя страна будет наказана, процентные ставки вырастут, мне придется платить больше денег из своих налоговых поступлений, начнется инфляция, и моя страна вернется к тому уровню, на котором она была в 2010 году. Это не может быть европейским ответом на вызовы сегодняшнего дня", - заявил Дендиас. По его мнению, Греция делает для общей обороны гораздо больше, чем диктует ее размер. "Мы должны реформировать наши вооруженные силы, мы должны реформировать нашу экономику, и мы тратим много средств на оборону, гораздо больше, чем страны, которые не сталкивались с такими же условиями, как мы, в течение последних 20 лет", - сказал он.
https://ria.ru/20250114/gretsija-1993561740.html
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греция, чикаго, сша, никос дендиас, дональд трамп, евросоюз, в мире
Греция, Чикаго, США, Никос Дендиас, Дональд Трамп, Евросоюз, В мире
В Греции заявили, что ЕС нечего противопоставить российским танкам

Глава Минобороны Греции Дендиас выступил за повышение расходов на оборону в ЕС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АФИНЫ, 25 янв - РИА Новости. Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас обвинил крупнейшие страны ЕС в том, что им нечего "противопоставить российским танкам", высказался за повышение военных расходов и назвал шизофреническими правила выделения средств на оборону в ЕС.
Дендиас принял участие в дискуссии в Чикаго с исполнительным директором Греко-американского совета лидеров (HALC) Эдди Земанидисом в Чикагском совете по глобальным вопросам (Chicago Council on Global Affairs). Тезисы выступления Дендиаса распространила пресс-служба военного ведомства.
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Он считает, что даже без президента США Дональда Трампа, потребовавшего повысить расходы, ЕС должен ответить на этот вызов.
"Есть мои коллеги, я могу упомянуть итальянского министра Гвидо Крозетто, который говорит то же самое, что и я, снова и снова. Что касается пяти процентов, то в ЕС есть друзья и партнеры, которые не потратят и одного процента. А потом они приходят и учат нас экономической ответственности в Греции? Что я могу сказать? Вы знаете, что Греция - маленькая страна с относительно небольшой экономикой. Наш ВВП составляет около 230-240 миллиардов евро. А знаете ли вы, что в Греции больше танков, чем в Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах и Великобритании вместе взятых? Как они смогут противостоять вызову России? Что они смогут противопоставить российским танкам?" - сказал Дендиас.
"Наша европейская семья имеет несколько шизофренические правила. С одной стороны, ЕС заявил, что испытывает внешнюю угрозу. И нам действительно нужно создать автономную оборону, чтобы самостоятельно защитить себя и защитить друзей и союзников. В то же время, когда Европейская комиссия четко говорит, что существуют финансовые ограничения, которые не позволяют вам инвестировать в оборону, мне, как министру обороны, это кажется кошмаром", - сказал Дендиас.
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По его словам, он каждый день "сражается с цифрами".
"И если я превышу лимиты, моя страна будет наказана, процентные ставки вырастут, мне придется платить больше денег из своих налоговых поступлений, начнется инфляция, и моя страна вернется к тому уровню, на котором она была в 2010 году. Это не может быть европейским ответом на вызовы сегодняшнего дня", - заявил Дендиас.
По его мнению, Греция делает для общей обороны гораздо больше, чем диктует ее размер.
"Мы должны реформировать наши вооруженные силы, мы должны реформировать нашу экономику, и мы тратим много средств на оборону, гораздо больше, чем страны, которые не сталкивались с такими же условиями, как мы, в течение последних 20 лет", - сказал он.
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ГрецияЧикагоСШАНикос ДендиасДональд ТрампЕвросоюзВ мире
 
 
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