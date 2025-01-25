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День Генерального штаба Вооруженных сил РФ

День Генерального штаба Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 25.01.2025

День Генерального штаба Вооруженных сил РФ

День Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации отмечается 25 января в соответствии с приказом министра обороны РФ от 30 января 2002 года. Дата... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T00:29:00+03:00

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День Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации отмечается 25 января в соответствии с приказом министра обороны РФ от 30 января 2002 года. Дата выбрана в связи с тем, что Генеральный штаб русской армии как постоянно действующий орган центрального военного управления и руководства вооруженной борьбой официально был создан указом Екатерины II от 25 января (14 января по старому стилю) 1763 года путем переименования и реорганизации существовавшей с 1711 года квартирмейстерской части русской армии. Поводом для его образования стало необоснованное раздувание штата генерал-квартирмейстеров во время Семилетней войны 1756-1763 годов, которое привело к неэффективному командованию частями. По примеру других европейских стран необходимо было создать учреждение, которое бы на постоянной основе занималось разработкой идей военачальников, доводя их до подчиненных войск в виде четких приказов, а также заботилось бы о боевой готовности и материальном обеспечении армии. За свою более чем 260-летнюю историю неоднократно изменялись назначение, структура и схема подчиненности штаба в общей системе высшего военного управления страны.В 1796 году по указу императора Павла I Генеральный штаб был упразднен и вместо него учреждена Свита Его Императорского Величества по квартирмейстерской части, подчинявшаяся непосредственно императору. Кроме того, в 1815 году был образован Главный штаб, в ведение которого находились личный состав армии и служба Генерального штаба. В 1827 году при императоре Николае I Свита Его Императорского Величества по квартирмейстерской части была переименована в Генеральный штаб. Наличие двух высших органов (Главного штаба и Генерального штаба) порождало трудности в работе Военного министерства, поэтому в 1832 году Главный штаб был упразднен, а Генеральный штаб, получивший название Департамента Генерального штаба, включен в состав Военного министерства, которому было вверено все высшее военное управление в государстве. Как высший орган военного управления Генеральный штаб наиболее полно сформировался в ходе военных реформ 1860-1870-х годов. В 1863 году вместо Департамента Генерального штаба было создано Главное управление Генерального штаба, которое в 1865 году вошло в состав восстановленного Главного штаба. На Генеральный штаб, согласно Положению о Военном министерстве 1869 года, возлагались все вопросы, связанные с управлением военными силами империи. Наряду с этим учреждение составляло дислокацию войск, а также ведало всеми геодезическими работами военного ведомства, военно-статистическими описаниями и сбором разведывательных данных.В 1905 году Главное управление Генерального штаба стало самостоятельным органом, подчиняющимся непосредственно императору. Создание самостоятельного, независимого от военного министра Генерального штаба вновь породило двоевластие в армии, как это уже было в 1815 году, поэтому в 1908 году Главное управление Генерального штаба было снова включено в состав Военного министерства. Такая организация Генерального штаба просуществовала до его упразднения в 1918 году.После Октябрьской революции 1917 года пришедшее к власти советское правительство организовало в 1918 году два органа центрального управления -Всероссийский главный штаб (куда вошло оставшееся от императорской армии Главное управление Генерального штаба) и Полевой штаб Революционного военного совета Республики. В 1921 году они были объединены в Штаб Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). В 1935 году Штаб РККА был преобразован в Генеральный штаб РККА.В предвоенные годы Генеральный штаб РККА занимался стратегическим и оперативным планированием применения Вооруженных Сил СССР в войне и операциях, изучением и подготовкой театров военных действий, совершенствованием организационной структуры войск, мобилизационными вопросами, материально-техническим обеспечением и планами заказов вооружения и военной техники, оперативной подготовкой высшего командного состава.В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) Генеральный штаб являлся основным органом Ставки Верховного Главнокомандования по стратегическому планированию и руководству вооруженными силами на фронтах.В послевоенные годы Генеральный штаб был снова переименован и стал называться Генеральный штаб Вооруженных Сил СССР (на короткий период с 1950 по 1955 год носил наименование Генерального штаба Советской армии в составе Военного министерства). В его задачи входили обеспечение согласованной деятельности главных штабов видов Вооруженных Сил, штаба тыла, главных и центральных управлений министерства обороны; повышение боеспособности и боевой готовности советских войск, определение основных направлений использования Вооруженных Сил в случае войны; разработка уставных документов, руководство военно-научной и другой работой в войсках.После распада СССР в 1991 году Генштаб Вооруженных Сил СССР прекратил свое существование. На его базе в 1992 году указом президента России был создан Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации.В 1992-1997 годах основные усилия Генерального штаба были сосредоточены на инвентаризации наследия Вооруженных Сил СССР, организации и осуществлении вывода войск из Восточной Европы и республик бывшего Советского Союза, а также на размещении и обустройстве их на территории Российской Федерации с созданием группировок войск на стратегических направлениях. Параллельно шло восстановление нарушенной системы управления Вооруженными силами России.В 1997-2000 годах основными направлениями деятельности Генштаба являлись реформирование структуры Вооруженных сил, восстановление регулярной боевой учебы войск, проведение планового сокращения их штатной численности и оптимизацию центральных органов военного управления.В 2000-х годах усилия Генерального штаба были сосредоточены на преодолении негативных явлений в войсках, связанных с недофинансированием Вооруженных сил в прежние годы, приведении их структуры, состава и численности в соответствие с уровнем существующих и прогнозируемых военных угроз Российской Федерации и финансово-экономическими возможностями государства.С 2008 года одной из важнейших задач Генерального штаба стало реформирование Вооруженных сил Российской Федерации с учетом современных тенденций в развитии военного дела (появление принципиально новых средств вооруженной борьбы и способов их применения, смещение центра тяжести военных действий в воздушно-космическую и информационную сферы, переход к глобальным сетевым автоматическим системам управления войск и оружия и др.).На сегодняшний день Генштаб является центральным органом военного управления Минобороны России и основным органом управления Вооруженными силами Российской Федерации. С 2012 года его возглавляет первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов. В соответствии с новым Положением о Генеральном штабе, которое утверждено президентом Российской Федерации в 2013 году, полномочия Генерального штаба не ограничиваются только рамками стоящих перед Вооруженными силами задач, но и охватывают вопросы обеспечения военной безопасности и обороны государства в целом.Наряду с управлением повседневной деятельностью Вооруженных Сил, ежедневным решением вопросов военного строительства, в число основных функций Генерального штаба также входят организация планирования обороны Российской Федерации, разработка планов стратегических операций, руководство деятельностью военных разведывательных органов, организация планирования мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации в пределах полномочий Минобороны России, координация деятельности других войск, воинских формирований и органов в области обороны. Кроме того, Генеральный штаб организует разработку предложений по формированию и проведению государственной политики в области обороны и принимает участие в ее проведении.Для подготовки военных высшего оперативно-стратегического звена, специалистов в области обороны государства и национальной безопасности, которые пополняют состав в том числе Генштаба, действует Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. История этого образовательного учреждения берет свое начало в 1832 году, когда в Санкт-Петербурге была открыта Императорская Военная академия, ставшая первым высшим военным учебным заведением России. Сегодня Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, находящаяся в Москве, - главное высшее военно-учебное заведение страны и ведущий центр научных исследований в области обороны и обеспечения национальной безопасности государства.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, россия, генеральный штаб вооруженных сил рф