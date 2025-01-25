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Генпрокуратура подала иск к экс-менеджеру "Газпрома" Митюшову - РИА Новости, 25.01.2025
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20:11 25.01.2025 (обновлено: 20:12 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/gazprom-1995489987.html
Генпрокуратура подала иск к экс-менеджеру "Газпрома" Митюшову
Генпрокуратура подала иск к экс-менеджеру "Газпрома" Митюшову - РИА Новости, 25.01.2025
Генпрокуратура подала иск к экс-менеджеру "Газпрома" Митюшову
Генпрокуратура РФ подала иск к бывшему топ-менеджеру энергетического блока группы "Газпром" Алексею Митюшову о взыскании в доход РФ акций и долей восьми... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T20:11:00+03:00
2025-01-25T20:12:00+03:00
россия
республика башкортостан
газпром
генеральная прокуратура рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
происшествия
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УФА, 25 янв - РИА Новости. Генпрокуратура РФ подала иск к бывшему топ-менеджеру энергетического блока группы "Газпром" Алексею Митюшову о взыскании в доход РФ акций и долей восьми предприятий Башкирии, следует из данных в картотеке арбитража. Ответчиками по иску, поступившему в суд 24 января, являются Алексей Митюшов, ООО "Корпоративный центр" (фирмой владеет Митюшов и ООО "Севинвест") и московская УК "Меркури кэпитал траст" (создана в 2005 году, учредителями являются Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Степанов и Тимофей Котенев). Указанная управляющая компания специализируется на управлении активами паевых инвестиционных фондов. "Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки… в виде взыскания в доход РФ 100% акций АО "Салаватнефтемаш", 100% акций АО "Салаватнефтехимремстрой", 100% долей ООО "Нефтехимремстрой", 100% долей ООО "Ремонтно-механический завод", 100% долей ООО "Техцентр", - указано в электронной картотеке Арбитражного суда Республики Башкортостан. Также надзорный орган ставит под сомнение сделку купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО "Салаватский катализаторный завод". Договор был заключен в 2015 году между ООО "Корпоративный центр" и Эдуардом Мавлихановым. Прокуратура просит взыскать актив в доход государства. Аналогичные требования выдвинуты в отношении 100% акций ОАО "Подземнефтегаз" (на сайте предприятия указано, что оно на Кашкарском и Яр-Бишкадакском хранилищах осуществляет хранение продукции сжиженных газов ОАО "Газпром нефтехим Салават"), приобретенных "Корпоративным центром" у "Донуэй Инвест Лтд" в 2015 году, и "РемЭнергоМонтаж". Актив перешел под контроль "Корпоративного центра" в 2019 году от АО "Салаватнефтехимремстрой", говорится в определении суда. Перечисленные предприятия и еще "Газпром нефтехим Салават", а также Банк России, ФАС России и "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." проходят по делу в качестве третьих лиц. Исковое заявление уже принято судом к производству. Предварительное заседание назначено на 18 февраля. К этой дате суд попросил истца обосновать возможность применения последствий недействительности сделок в отсутствие требований о признании их таковыми. Заместитель генпрокурора РФ попросил суд в рамках разбирательства применить ряд обеспечительных мер. Суд удовлетворил эти требования частично: запретил "Меркури Кэпитал Траст" распоряжаться имуществом, входящим в состав активов закрытых паевых инвестфондов "Универсальные инвестиции", "Наше наследие", "Альянс-М", арестовал паи указанных фондов. Кроме того, наложил другие ограничения, в том числе арестовал все движимое и недвижимое имущество Митюшова, принадлежащие ему доли в уставных капиталах фирм.
https://ria.ru/20250119/genprokuratura-1994432716.html
https://ria.ru/20250122/genprokuratura-1994907385.html
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россия, республика башкортостан, газпром, генеральная прокуратура рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия
Россия, Республика Башкортостан, Газпром, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Происшествия
Генпрокуратура подала иск к экс-менеджеру "Газпрома" Митюшову

Генпрокуратура подала иск к экс-менеджеру "Газпрома" Митюшову о взыскании акций

© РИА Новости / Руслан КривобокГенеральная прокуратура РФ
Генеральная прокуратура РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Генеральная прокуратура РФ. Архивное фото
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УФА, 25 янв - РИА Новости. Генпрокуратура РФ подала иск к бывшему топ-менеджеру энергетического блока группы "Газпром" Алексею Митюшову о взыскании в доход РФ акций и долей восьми предприятий Башкирии, следует из данных в картотеке арбитража.
Ответчиками по иску, поступившему в суд 24 января, являются Алексей Митюшов, ООО "Корпоративный центр" (фирмой владеет Митюшов и ООО "Севинвест") и московская УК "Меркури кэпитал траст" (создана в 2005 году, учредителями являются Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Степанов и Тимофей Котенев). Указанная управляющая компания специализируется на управлении активами паевых инвестиционных фондов.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Генпрокуратура подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала
19 января, 07:06
"Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки… в виде взыскания в доход РФ 100% акций АО "Салаватнефтемаш", 100% акций АО "Салаватнефтехимремстрой", 100% долей ООО "Нефтехимремстрой", 100% долей ООО "Ремонтно-механический завод", 100% долей ООО "Техцентр", - указано в электронной картотеке Арбитражного суда Республики Башкортостан.
Также надзорный орган ставит под сомнение сделку купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО "Салаватский катализаторный завод". Договор был заключен в 2015 году между ООО "Корпоративный центр" и Эдуардом Мавлихановым. Прокуратура просит взыскать актив в доход государства.
Аналогичные требования выдвинуты в отношении 100% акций ОАО "Подземнефтегаз" (на сайте предприятия указано, что оно на Кашкарском и Яр-Бишкадакском хранилищах осуществляет хранение продукции сжиженных газов ОАО "Газпром нефтехим Салават"), приобретенных "Корпоративным центром" у "Донуэй Инвест Лтд" в 2015 году, и "РемЭнергоМонтаж". Актив перешел под контроль "Корпоративного центра" в 2019 году от АО "Салаватнефтехимремстрой", говорится в определении суда.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Генпрокуратура обжаловала решение суда о земле в поселке в Барвихе
22 января, 04:41
Перечисленные предприятия и еще "Газпром нефтехим Салават", а также Банк России, ФАС России и "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." проходят по делу в качестве третьих лиц. Исковое заявление уже принято судом к производству. Предварительное заседание назначено на 18 февраля. К этой дате суд попросил истца обосновать возможность применения последствий недействительности сделок в отсутствие требований о признании их таковыми.
Заместитель генпрокурора РФ попросил суд в рамках разбирательства применить ряд обеспечительных мер. Суд удовлетворил эти требования частично: запретил "Меркури Кэпитал Траст" распоряжаться имуществом, входящим в состав активов закрытых паевых инвестфондов "Универсальные инвестиции", "Наше наследие", "Альянс-М", арестовал паи указанных фондов. Кроме того, наложил другие ограничения, в том числе арестовал все движимое и недвижимое имущество Митюшова, принадлежащие ему доли в уставных капиталах фирм.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Суд 31 января рассмотрит иск Генпрокуратуры к Raven Property Group
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РоссияРеспублика БашкортостанГазпромГенеральная прокуратура РФФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Происшествия
 
 
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