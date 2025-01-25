Генпрокуратура подала иск к экс-менеджеру "Газпрома" Митюшову
Генпрокуратура подала иск к экс-менеджеру "Газпрома" Митюшову о взыскании акций
Генеральная прокуратура РФ. Архивное фото
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УФА, 25 янв - РИА Новости. Генпрокуратура РФ подала иск к бывшему топ-менеджеру энергетического блока группы "Газпром" Алексею Митюшову о взыскании в доход РФ акций и долей восьми предприятий Башкирии, следует из данных в картотеке арбитража.
Ответчиками по иску, поступившему в суд 24 января, являются Алексей Митюшов, ООО "Корпоративный центр" (фирмой владеет Митюшов и ООО "Севинвест") и московская УК "Меркури кэпитал траст" (создана в 2005 году, учредителями являются Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Степанов и Тимофей Котенев). Указанная управляющая компания специализируется на управлении активами паевых инвестиционных фондов.
"Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки… в виде взыскания в доход РФ 100% акций АО "Салаватнефтемаш", 100% акций АО "Салаватнефтехимремстрой", 100% долей ООО "Нефтехимремстрой", 100% долей ООО "Ремонтно-механический завод", 100% долей ООО "Техцентр", - указано в электронной картотеке Арбитражного суда Республики Башкортостан.
Также надзорный орган ставит под сомнение сделку купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО "Салаватский катализаторный завод". Договор был заключен в 2015 году между ООО "Корпоративный центр" и Эдуардом Мавлихановым. Прокуратура просит взыскать актив в доход государства.
Аналогичные требования выдвинуты в отношении 100% акций ОАО "Подземнефтегаз" (на сайте предприятия указано, что оно на Кашкарском и Яр-Бишкадакском хранилищах осуществляет хранение продукции сжиженных газов ОАО "Газпром нефтехим Салават"), приобретенных "Корпоративным центром" у "Донуэй Инвест Лтд" в 2015 году, и "РемЭнергоМонтаж". Актив перешел под контроль "Корпоративного центра" в 2019 году от АО "Салаватнефтехимремстрой", говорится в определении суда.
Перечисленные предприятия и еще "Газпром нефтехим Салават", а также Банк России, ФАС России и "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." проходят по делу в качестве третьих лиц. Исковое заявление уже принято судом к производству. Предварительное заседание назначено на 18 февраля. К этой дате суд попросил истца обосновать возможность применения последствий недействительности сделок в отсутствие требований о признании их таковыми.
Заместитель генпрокурора РФ попросил суд в рамках разбирательства применить ряд обеспечительных мер. Суд удовлетворил эти требования частично: запретил "Меркури Кэпитал Траст" распоряжаться имуществом, входящим в состав активов закрытых паевых инвестфондов "Универсальные инвестиции", "Наше наследие", "Альянс-М", арестовал паи указанных фондов. Кроме того, наложил другие ограничения, в том числе арестовал все движимое и недвижимое имущество Митюшова, принадлежащие ему доли в уставных капиталах фирм.
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