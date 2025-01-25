https://ria.ru/20250125/frantsiya-1995372109.html

Францию предал главный союзник — тяжелый люкс

Францию предал главный союзник — тяжелый люкс - РИА Новости, 25.01.2025

Францию предал главный союзник — тяжелый люкс

Какая страна — таков у нее уровень организации праздника планетарного спорта. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T08:00:00+03:00

2025-01-25T08:00:00+03:00

2025-01-25T08:02:00+03:00

франция

олимпийские игры

в мире

аналитика

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Какая страна — таков у нее уровень организации праздника планетарного спорта.Нагло — у всех на виду — украденное право на проведение Олимпийских игр, скандал с церемонией открытия, когда ценностям не только христианства, но и жизни обычной сделали вивисекцию без наркоза, зараженная страшно подумать чем и грязная до невозможности столичная речка-вонючка (это о Сене, если что), неработающие в жару кондиционеры, отсутствие достаточного количества душевых комнат для спортсменов (гигиену соблюдали строго в порядке общей очереди) дополнились новым позором. И вновь — планетарного масштаба.Не прошло и ста дней с момента окончания парижских Игр, как их призеры начали публиковать в соцсетях фотографии медалей, с которых слезли и позолота, и посеребрение, а бронзовые вообще растрескались и позеленели от ржавчины. Это агония. От позора и стыда.Если долго смотреть на уродство, в которое превратили глобалисты и ОИ-2024, и награды этих Игр, то можно разглядеть немало интересного.Например, логотип главного корпоративного спонсора Олимпийских игр — крупнейшего конгломерата производства и торговли предметами тяжелого (тяжелее не бывает) люкса — LVMH. Именно этот холдинг, владение семьи Арно, поил лозаннских випов от спорта принадлежащим ему шампанским, ставил по ходу движения барж с делегациями по Сене огромные и немыслимо дорогие (из кожзаменителя) чемоданы так, чтобы багаж попал в кадр. Одевал французскую "дрим-тим", приглашал Селин Дион для исполнения под фонограмму легендарной композиции Эдит Пиаф "L'Hymne à l'Amour", выписывая за это "пение" гонорар на пару миллионов евро. Короче, говорим "парижские Игры" — подразумеваем LVMH.Естественно, что медали — тоже работа спонсора. От замысла до дизайна. Отбиваясь от нападок, корпорация валит вину за проблемы с медалями на МОК и Парижский монетный двор, которые отвечали за их производство.Глава семьи и конгломерата Бернар Арно — едва ли не лучший друг Эммануэля Макрона.Полный и стопроцентный подряд на обеспечение, как сказал хозяин Елисейского дворца, "сияния Франции на международной арене", полученный на время Игр всеми бизнесами Арно — от винодельческого до ювелирного, абсолютно логичен в свете выполнения взятых Макроном обязательств перед спонсором.Кто там сказал "блат" и "непотизм"? Кто посмел произнести слово "кумовство"? Вы жестоко ошиблись. Это обычная схема, по которой в течение обоих мандатов нынешнего хозяина Елисейского дворца действует весь французский олигархат.Если бросить даже короткий взгляд на то, чем благодаря глобалистам (в том числе конгломерату семьи Арно и лоббирующему эти бизнес- и пиар-интересы Макрону) стал сегодня спорт высоких достижений, можно увидеть, как на боксерском ринге мужчина Иман Хелиф под визги одобрения избивает женщину. В состязаниях по женскому боксу.Маскулинность Хелифа была удостоверена медиками. И не уровень главного мужского гормона — тестостерона — измерялся, а анализировался набор хромосом, который у Имана — "икс"/"игрек". XY. То есть строго мужской. Но если генетика возражает глобалистам и угрожает их "инклюзии" и гендерно флюидной повестке, тем хуже для генетики. И поэтому лозаннские под нажимом тех, кто платил за проведение Игр, сказали, что Хелиф — женщина, и разрешили ему публично избивать женщин. И получать за это олимпийское золото.Еще можно увидеть, как спортсменов, проплывших в Сене, буквально выворачивает, поскольку они нахлебались. В прямом и переносном смыслах. Но глобалистам нет дела до чужого здоровья, тем более до здоровья тех, кого они считают плебсом. Ведь в спорт не идут дети миллиардеров — туда идут дети западной бедноты. Спорт — практически единственный социальный лифт, который еще функционирует в мире, где кровеносная система забита склерозными бляшками кумовства.Можно увидеть, как глобалистское хищничество уничтожило природу настоящего олимпизма.Лозаннские, запрещая наш флаг, наш гимн, наш спорт на международном уровне под предлогами, не выдерживающими никакой критики, бежали впереди паровоза, едва удерживая портки, чтобы разрешить трансгендерам — участвовать в женских соревнованиях, пловцам — грести в воде, где уровень содержания фекалий зашкаливает, и утверждали сценарий церемонии открытия, в котором не было ничего от многовековых гуманистических идей, но были все идеи для бесстыжей демонстрации низости человеческой натуры.Ориентир на мрачное, смердящее пороками, на самое отвратительное, как и легитимация противоестественного, дают непредставимые по масштабу возможности для манипуляции сознанием и для разрушения нравственных норм. А когда нет норм, то позволено все. В том числе безудержное и непристойное потребление.Где позволено лишь потреблять, там биржевые показатели — каких надо корпораций — улетают в стратосферу, а банковские — кого надо — счета только и делают, что жиреют.Когда-то это явление называли декадансом. Слово "агония" сегодня подходит больше. И уж если олимпийские медали начали так быстро ржаветь, то можно только представить, насколько прогнили вся глобалистская конструкция и заточенная под нее система всего западного мироустройства.

https://rsport.ria.ru/20250114/olimpiada-1993600824.html

https://rsport.ria.ru/20250124/zhurova-1995333269.html

https://rsport.ria.ru/20250123/medali-1995227683.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

франция, олимпийские игры, в мире, аналитика