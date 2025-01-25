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Фицо не видит причин для встречи с Зеленским - РИА Новости, 25.01.2025
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17:19 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/fitso-1995476007.html
Фицо не видит причин для встречи с Зеленским
Фицо не видит причин для встречи с Зеленским - РИА Новости, 25.01.2025
Фицо не видит причин для встречи с Зеленским
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у него сейчас нет причин для встречи с Владимиром Зеленским, поскольку он не собирается возобновлять транзит... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T17:19:00+03:00
2025-01-25T17:19:00+03:00
украина
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БРАТИСЛАВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у него сейчас нет причин для встречи с Владимиром Зеленским, поскольку он не собирается возобновлять транзит газа через Украину. "У меня для этого (для встречи с Зеленским - ред.) сейчас нет абсолютно никаких причин, я его повторно просил о встрече по вопросу газа, но кажется, что для него сложно вернуться к этой теме, поскольку он не хочет возобновлять поток газа через Украину. Просто не хочет", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги". Фицо ранее предложил Зеленскому встретиться 21 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе, чтобы обсудить ситуацию с транзитом газа через Украину, который был остановлен Киевом. Но, по словам Фицо, Зеленский своим нежеланием встретиться в Давосе дал понять, что не собирается менять своё решение относительно транзита газа. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Фицо ранее говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
https://ria.ru/20250125/zelenskiy-1995472435.html
https://ria.ru/20250115/gaz-1993850426.html
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украина, словакия, давос, роберт фицо, владимир зеленский, евросоюз, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, всемирный экономический форум в давосе, в мире
Украина, Словакия, Давос, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Евросоюз, Газпром, Национальный антитеррористический комитет РФ, Всемирный экономический форум в Давосе, В мире
Фицо не видит причин для встречи с Зеленским

Премьер Словакии Фицо заявил, что у него нет причин для встречи с Зеленским

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у него сейчас нет причин для встречи с Владимиром Зеленским, поскольку он не собирается возобновлять транзит газа через Украину.
"У меня для этого (для встречи с Зеленским - ред.) сейчас нет абсолютно никаких причин, я его повторно просил о встрече по вопросу газа, но кажется, что для него сложно вернуться к этой теме, поскольку он не хочет возобновлять поток газа через Украину. Просто не хочет", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги".
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Фицо ранее предложил Зеленскому встретиться 21 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе, чтобы обсудить ситуацию с транзитом газа через Украину, который был остановлен Киевом. Но, по словам Фицо, Зеленский своим нежеланием встретиться в Давосе дал понять, что не собирается менять своё решение относительно транзита газа.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Фицо ранее говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
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УкраинаСловакияДавосРоберт ФицоВладимир ЗеленскийЕвросоюзГазпромНациональный антитеррористический комитет РФВсемирный экономический форум в ДавосеВ мире
 
 
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