https://ria.ru/20250125/fitso-1995469901.html

В Словакии заявили о планах закрепить в конституции только два пола

В Словакии заявили о планах закрепить в конституции только два пола - РИА Новости, 25.01.2025

В Словакии заявили о планах закрепить в конституции только два пола

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" сообщил о планах закрепить в конституции республики положение о признании только двух РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T15:59:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 25 янв — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" сообщил о планах закрепить в конституции республики положение о признании только двух полов — мужского и женского. "Я пришел с инициативой включить в конституцию положение, которое будет констатировать, что Словакия определяет только два пола — мужчину и женщину. То же самое сделал президент Трамп. <…> Это возвращение к здравому разуму. У нас не может быть, помимо мужчин и женщин, кто-то еще, кто думает, что он вертолет, кошка или собака", — сказал он. Он поприветствовал рациональный подход американского лидера и заявил, что Европейский союз также должен брать пример с главы Белого дома в сфере борьбы с нелегальной миграцией. "Никто (в Словакии. — Прим. ред.) не будет вертолетом, лебедем, кошкой или медведем, а будет мужчина или женщина", — заключил Фицо. В ходе своей инаугурационной речи Трамп заявлял, что официальная политика США отныне заключается в признании только двух гендеров — мужского и женского.

https://ria.ru/20250122/fitso-1995021011.html

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