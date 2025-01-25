Рейтинг@Mail.ru
Власти Словакии готовят выдворение иностранных инструкторов из страны - РИА Новости, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:16 25.01.2025 (обновлено: 07:51 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/fitso-1995419531.html
Власти Словакии готовят выдворение иностранных инструкторов из страны
Власти Словакии готовят выдворение иностранных инструкторов из страны - РИА Новости, 25.01.2025
Власти Словакии готовят выдворение иностранных инструкторов из страны
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о готовящемся выдворении иностранных инструкторов, которые работают над дестабилизацией обстановки в стране. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T01:16:00+03:00
2025-01-25T07:51:00+03:00
в мире
словакия
грузия
украина
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986007504_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_1f0a365899422d2d9e07d40e178c7916.jpg
БРАТИСЛАВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о готовящемся выдворении иностранных инструкторов, которые работают над дестабилизацией обстановки в стране."Напоминаю всем людям в Словакии, у кого есть желание, пусть протестуют, кричат сколько душе угодно, но, пожалуйста, не позвольте подговорить себя на зверства, которые тут организовывает оппозиция, неправительственные организации, которые финансируются из-за заграницы, большая часть словацких СМИ и хорошо оплачиваемые инструкторы, которые находятся в Словакии и выдворение которых в ближайшие дни мы готовим", — сказал Фицо журналистам. В пятницу в более чем 20 городах Словакии прошли антиправительственные митинги под лозунгом "Словакия — это Европа". Их главными организаторами выступила проукраинская общественная организация. В Братиславе, по данным местных СМИ, которые ссылаются на организаторов, на улицы вышли 35-40 тысяч человек.Премьер-министр Словакии подчеркивал, что активисты этой организации связаны с иностранными экспертами, которые имели отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине. Он отмечал, что в ходе акций протестующие могут попытаться проникнуть в правительственные здания или же занять их для того, чтобы помешать работе государственных органов с целью свергнуть действующее правительство. Активисты в свою очередь заявляли, что у них таких планов нет, уверяя, что хотят лишь мирным способом выразить свое несогласие с политикой правительства Фицо.
https://ria.ru/20250122/fitso-1994994639.html
словакия
грузия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986007504_56:0:1336:960_1920x0_80_0_0_22f6304626f27e33bcffd663ead2507a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, грузия, украина, роберт фицо
В мире, Словакия, Грузия, Украина, Роберт Фицо
Власти Словакии готовят выдворение иностранных инструкторов из страны

Фицо заявил о подготовке выдворения из Словакии иностранных инструкторов

© Фото : @robertficoskРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© Фото : @robertficosk
Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о готовящемся выдворении иностранных инструкторов, которые работают над дестабилизацией обстановки в стране.
«
"Напоминаю всем людям в Словакии, у кого есть желание, пусть протестуют, кричат сколько душе угодно, но, пожалуйста, не позвольте подговорить себя на зверства, которые тут организовывает оппозиция, неправительственные организации, которые финансируются из-за заграницы, большая часть словацких СМИ и хорошо оплачиваемые инструкторы, которые находятся в Словакии и выдворение которых в ближайшие дни мы готовим", — сказал Фицо журналистам.
В пятницу в более чем 20 городах Словакии прошли антиправительственные митинги под лозунгом "Словакия — это Европа". Их главными организаторами выступила проукраинская общественная организация. В Братиславе, по данным местных СМИ, которые ссылаются на организаторов, на улицы вышли 35-40 тысяч человек.
Премьер-министр Словакии подчеркивал, что активисты этой организации связаны с иностранными экспертами, которые имели отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине. Он отмечал, что в ходе акций протестующие могут попытаться проникнуть в правительственные здания или же занять их для того, чтобы помешать работе государственных органов с целью свергнуть действующее правительство.
Активисты в свою очередь заявляли, что у них таких планов нет, уверяя, что хотят лишь мирным способом выразить свое несогласие с политикой правительства Фицо.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Фицо: в Словакии действует группа иностранцев, причастных к Майдану
22 января, 15:58
 
В миреСловакияГрузияУкраинаРоберт Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала