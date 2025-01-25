https://ria.ru/20250125/fitso-1995419531.html

Власти Словакии готовят выдворение иностранных инструкторов из страны

Власти Словакии готовят выдворение иностранных инструкторов из страны - РИА Новости, 25.01.2025

Власти Словакии готовят выдворение иностранных инструкторов из страны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о готовящемся выдворении иностранных инструкторов, которые работают над дестабилизацией обстановки в стране. РИА Новости, 25.01.2025

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2025-01-25T01:16:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о готовящемся выдворении иностранных инструкторов, которые работают над дестабилизацией обстановки в стране."Напоминаю всем людям в Словакии, у кого есть желание, пусть протестуют, кричат сколько душе угодно, но, пожалуйста, не позвольте подговорить себя на зверства, которые тут организовывает оппозиция, неправительственные организации, которые финансируются из-за заграницы, большая часть словацких СМИ и хорошо оплачиваемые инструкторы, которые находятся в Словакии и выдворение которых в ближайшие дни мы готовим", — сказал Фицо журналистам. В пятницу в более чем 20 городах Словакии прошли антиправительственные митинги под лозунгом "Словакия — это Европа". Их главными организаторами выступила проукраинская общественная организация. В Братиславе, по данным местных СМИ, которые ссылаются на организаторов, на улицы вышли 35-40 тысяч человек.Премьер-министр Словакии подчеркивал, что активисты этой организации связаны с иностранными экспертами, которые имели отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине. Он отмечал, что в ходе акций протестующие могут попытаться проникнуть в правительственные здания или же занять их для того, чтобы помешать работе государственных органов с целью свергнуть действующее правительство. Активисты в свою очередь заявляли, что у них таких планов нет, уверяя, что хотят лишь мирным способом выразить свое несогласие с политикой правительства Фицо.

https://ria.ru/20250122/fitso-1994994639.html

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в мире, словакия, грузия, украина, роберт фицо