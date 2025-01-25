https://ria.ru/20250125/estoniya-1995427168.html

В Эстонии раскритиковали требования Трампа повысить расходы на оборону

В Эстонии раскритиковали требования Трампа повысить расходы на оборону - РИА Новости, 25.01.2025

В Эстонии раскритиковали требования Трампа повысить расходы на оборону

Министр финансов Эстонии Юрген Лиги назвал требования президента США Дональда Трампа к европейским странам повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T03:59:00+03:00

2025-01-25T03:59:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Министр финансов Эстонии Юрген Лиги назвал требования президента США Дональда Трампа к европейским странам повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП невыполнимыми и призвал лидеров Европы "не нести чушь", говоря о достижении нереалистичных показателей. Ранее Трамп, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их валового внутреннего продукта. При этом он отметил, что многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство о 2% расходов на оборону, пока он сам не настоял на соблюдении этого показателя. "Ни у кого нет плана, как достичь пятипроцентного целевого показателя (расходов на оборону - ред.). Я призываю все страны не нести чушь, когда Трамп говорит о чем-то, что мы не можем в действительности сделать", - заявил Лиги в интервью телерадиокомпании ERR. Политик отметил, что Литве, которую приводят в пример, так и не удалось достичь обещанных показателей, а планы литовского президента Гитанаса Науседы по использованию банковских резервов для их достижения - "утопия". "Подобные сумбурные разговоры необходимо прекратить. В то же время Эстония очень серьезно относится к концентрации США на себе. И то, что нам необходимо увеличивать расходы на оборону, неудивительно", - сказал Лиги. При этом в декабре 2024 года премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллин намерен довести расходы на оборону до 4% ВВП и даже превысить эту цифру за три года. Ранее парламент Эстонии проголосовал за введение налога для "повышения обороноспособности страны", он будет взиматься до 2028 года. По данным телерадиокомпании ERR, налог на безопасность будет включать повышение налога с оборота на два процентных пункта (с 1 июля 2025 года), повышение подоходного налога с физических лиц на два процентных пункта, а также введение налога на прибыль предприятий в размере двух процентов (последние два повышения вступят в силу с 1 января 2026 года). Таким образом, как отмечает ERR, налоговая ставка с оборота увеличится до 24% с июля 2025 года, а с 2026 года также до 24% увеличится ставка подоходного налога. По оценкам министерства финансов Эстонии, бюджетная прибыль от налога на безопасность в 2025 году составит 113 миллионов евро, при этом в 2028 году, как ожидается, она составит 822 миллиона евро. Ранее бывший министр обороны Эстонии, член парламентской фракции "Партии реформ" Калле Лаанет аргументировал необходимость увеличения оборонных расходов "угрозой со стороны РФ", но не привел никаких доказательств ее существования. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995234941.html

https://ria.ru/20241223/strany-1990776722.html

https://ria.ru/20241212/nato-1988891817.html

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эстония, россия, сша, юрген лиги, дональд трамп, гитанас науседа, нато