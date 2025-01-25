https://ria.ru/20250125/ekstremisty-1995477138.html

В Польше прокомментировали планы экстремистов по захвату Белоруссии

В Польше прокомментировали планы экстремистов по захвату Белоруссии - РИА Новости, 25.01.2025

В Польше прокомментировали планы экстремистов по захвату Белоруссии

Огласка планов белорусских экстремистов по захвату приграничных районов Белоруссии сделала невозможной их реализацию, но подготовка боевиков в Польше... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T17:30:00+03:00

2025-01-25T17:30:00+03:00

2025-01-25T17:30:00+03:00

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томаш шмидт (судья)

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МИНСК, 25 янв - РИА Новости. Огласка планов белорусских экстремистов по захвату приграничных районов Белоруссии сделала невозможной их реализацию, но подготовка боевиков в Польше действительно ведется, считает бывший польский судья Томаш Шмидт. Ранее в январе госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что белорусские экстремисты за рубежом вынашивают план захвата приграничных районов республики и ввода туда "миротворческого" контингента Запада. В 2024 году глава КГБ республики Иван Тертель рассказал, что белорусские радикалы проходят в ряде европейских стран подготовку для противодействия силовикам, но основной "ударной силой" определены члены признанного Минском террористической организацией "Полка Калиновского", воюющего на Украине на стороне ВСУ, и девять "хоругвей" (боевых отрядов), базирующихся в Польше, Литве и Чехии. "Информация пошла с белорусской разведки, поэтому я думаю, что это очень серьезная информация. Но как эта информация попала в медиа, то это означает, по моему мнению, что все будет спокойно и мирно… После того, как белорусская разведка об этом узнала, уже не так просто, чтобы это сработало и получилось", - заявил Шмидт журналистам. По его данным, подготовка к возможному вторжению экстремистов действительно велась, боевики тренируются в Польше, а делается это по координации с другими западными державами. На вопрос о численности таких боевиков Шмидт ответил, что все будет зависеть от денег и финансирования. "Если будет финансирование со стороны ЦРУ, тогда это будет серьезная проблема… Подготовка экстремистов в Польше была и перед майданом киевским", - напомнил он. "Планы такие были, но надо знать, что планы разные. Есть и "план 2", "план 3", "план 4". Что дальше будет, никто не знает", - отметил он. В январе стало известно, что окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест выехавшего в Белоруссию бывшего польского судьи Шмидта, который с 9 сентября 2024 года находится в общепольском розыске. В мае 2024 года судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в белорусской столице, что в знак протеста из-за политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.

https://ria.ru/20250125/lukashenko-1995420277.html

https://ria.ru/20250124/lukashenko-1995397753.html

https://ria.ru/20250124/vybory-1995334977.html

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в мире, белоруссия, польша, варшава, томаш шмидт (судья), вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), александр лукашенко, россия, украина