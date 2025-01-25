В Польше прокомментировали планы экстремистов по захвату Белоруссии
Экс-судья Шмидт: планы экстремистов по захвату Белоруссии рухнули из-за огласки
Площадь Победы в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 25 янв - РИА Новости. Огласка планов белорусских экстремистов по захвату приграничных районов Белоруссии сделала невозможной их реализацию, но подготовка боевиков в Польше действительно ведется, считает бывший польский судья Томаш Шмидт.
Ранее в январе госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что белорусские экстремисты за рубежом вынашивают план захвата приграничных районов республики и ввода туда "миротворческого" контингента Запада. В 2024 году глава КГБ республики Иван Тертель рассказал, что белорусские радикалы проходят в ряде европейских стран подготовку для противодействия силовикам, но основной "ударной силой" определены члены признанного Минском террористической организацией "Полка Калиновского", воюющего на Украине на стороне ВСУ, и девять "хоругвей" (боевых отрядов), базирующихся в Польше, Литве и Чехии.
"Информация пошла с белорусской разведки, поэтому я думаю, что это очень серьезная информация. Но как эта информация попала в медиа, то это означает, по моему мнению, что все будет спокойно и мирно… После того, как белорусская разведка об этом узнала, уже не так просто, чтобы это сработало и получилось", - заявил Шмидт журналистам.
По его данным, подготовка к возможному вторжению экстремистов действительно велась, боевики тренируются в Польше, а делается это по координации с другими западными державами.
На вопрос о численности таких боевиков Шмидт ответил, что все будет зависеть от денег и финансирования.
"Если будет финансирование со стороны ЦРУ, тогда это будет серьезная проблема… Подготовка экстремистов в Польше была и перед майданом киевским", - напомнил он.
"Планы такие были, но надо знать, что планы разные. Есть и "план 2", "план 3", "план 4". Что дальше будет, никто не знает", - отметил он.
В январе стало известно, что окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест выехавшего в Белоруссию бывшего польского судьи Шмидта, который с 9 сентября 2024 года находится в общепольском розыске.
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